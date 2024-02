1 loại quả ngọt nhưng tốt ngang insulin tự nhiên giúp hạ đường huyết, chống ung thư hiệu quả: Có bán ở chợ Việt

Kiwi là một trái cây nhỏ, hình bầu dục, được trồng chủ yếu ở New Zealand nhưng hiện nay đã phổ biến trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Bên trong lớp vỏ thô ráp là lớp thịt đẫm nước ngọt ngào. Đằng sau vị thơm ngon, kiwi có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.



Dưới đây là một số lợi ích của loại quả này:

Hạ đường huyết

Kiwi là 1 loại trái cây không chứa chất béo. 2 trái kiwi có thể cung cấp nhiều chất xơ hơn hầu hết các loại ngũ cốc nguyên cám. Chính vì thế, loại trái cây này là lựa chọn tốt cho những người cần phải kiểm soát đường huyết, vì chỉ số GI của kiwi là 52.

Loại quả này còn chứa inositol có tác dụng điều chỉnh lượng đường trong máu. Ngoài ra, một lượng lớn vitamin C trong loại quả này không chỉ có tác dụng thúc đẩy bài tiết insulin mà còn đạt được tác dụng chống lão hóa và ổn định lượng đường trong máu ở bệnh nhân.

Ngăn ngừa ung thư

Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ lưu ý rằng mức độ cao của các gốc tự do trong cơ thể có thể gây ra thiệt hại cho DNA và dẫn đến các loại ung thư khác nhau. Kiwi cung cấp một loạt các chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể. Đây là một cách mà trái cây có thể giúp ngăn ngừa ung thư.

Ngoài ra, những người ăn nhiều chất xơ - đặc biệt là chất xơ từ trái cây và ngũ cốc - ít có nguy cơ bị ung thư đại trực tràng hơn những người ăn ít chất xơ.

Hỗ trợ thị lực

Một trong những nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị thực là do bệnh thoái hóa điểm vàng. Chất lutein trong kiwi có hỗ trợ từ hợp chất zeaxanthin giúp giảm 36% nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Kiwi cũng được cho là có tác dụng chống lại bệnh đục thủy tinh thể.

Ngủ ngon hơn

Một nghiên cứu năm 2011 đã xem xét tác động của quả kiwi đối với chất lượng giấc ngủ ở người lớn có vấn đề về giấc ngủ. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ăn kiwi giúp cải thiện giấc ngủ.

Các nhà khoa học cho rằng lợi ích này có thể xuất phát từ hàm lượng chất chống oxy hóa và serotonin của kiwi.

Làn da khỏe mạnh

Một quả kiwi nặng 69g cung cấp 64mg vitamin C. Điều này chiếm 71-85% nhu cầu vitamin C hàng ngày của một người trưởng thành. Theo Healthline, vitamin C góp phần vào việc sản xuất collagen, một thành phần quan trọng trong các tế bào và cơ quan trên khắp cơ thể, bao gồm cả da. Vitamin cũng tăng cường khả năng chữa lành vết thương của cơ thể.

Quả kiwi cũng cung cấp vitamin E, hoặc tocopherol. Đặc tính chống oxy hóa của vitamin E và khả năng giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời có thể giúp ngăn ngừa các rối loạn về da.

Tốt cho tim mạch, huyết áp

Kiwi chứa chất xơ, kali và chất chống oxy hóa, tất cả đều có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Kali làm giãn mạch, giúp kiểm soát huyết áp và những người huyết áp thấp có xu hướng ít mắc bệnh tim mạch hơn.

Hàm lượng chất xơ trong kiwi cũng có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch. Một đánh giá được công bố vào năm 2017 cho thấy những người tiêu thụ nhiều chất xơ có nguy cơ phát triển bệnh tim mạch thấp hơn. Họ cũng có xu hướng có ít lipoprotein mật độ thấp, hay còn gọi là cholesterol "xấu", theo Webmd.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Quả kiwi có chứa folate, rất cần thiết cho quá trình phân chia tế bào. Trong thời kỳ mang thai, các bác sĩ khuyên phụ nữ nên bổ sung folate, vì nó có thể bảo vệ thai nhi khỏi các vấn đề phát triển, chẳng hạn như bất thường về ống thần kinh.

Một quả kiwi cung cấp khoảng 17,2mcg folate, hoặc đáp ứng hơn 4% nhu cầu hàng ngày của người lớn.

Bảo vệ sức khỏe của xương

Kiwi chứa vitamin K, một lượng canxi và phốt pho, tất cả đều góp phần vào sức khỏe của xương. Bổ sung đủ lượng vitamin có thể giúp ngăn ngừa loãng xương. Vitamin K cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình đông máu.

Tăng cường chức năng hệ tiêu hóa

Kiwi có chứa rất nhiều chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, kiwi còn chứa một loại enzyme phân giải protein có tên là actinidin – là một loại enzyme có tác dụng phá vỡ protein trong thức ăn, giúp tiêu hóa hiệu quả hơn.

Chống viêm

Kiwellin và kissper là các protein trong quả kiwi có thể có đặc tính chống viêm. Các phát hiện trong phòng thí nghiệm chỉ ra rằng kissper có thể giúp kiểm soát tình trạng viêm nhiễm trong ruột của con người.

