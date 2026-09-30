1 loại quả mọc đầy bờ ao Việt nhưng với gan còn quý hơn cả nhân sâm, chống ung thư, hạ đường huyết "cực giỏi"

Dồi dào Polyphenol, Flavonoid cùng nguồn chất xơ ấn tượng, loại quả từng mọc dại khắp các bờ ao này khiến nhiều người "tiếc đứt ruột" vì nhiều công dụng thế mà không biết đường dùng!

Loại quả đang được nhắc đến là quả sung!

Từng mọc la liệt ven các bờ ao, con suối hay góc vườn quê, loài cây dân dã này tạo ra những chùm quả tròn xoe, vị chát nhẹ khi còn xanh và ngọt thanh lúc chín tới. Nhiều người thường chỉ coi đây là món ăn kèm thanh dại trên mâm cơm hay đồ ăn vặt vui miệng. Tuy nhiên, các nghiên cứu y sinh hiện đại đã chứng minh quả sung sở hữu hàm lượng hoạt chất sinh học cực cao, đem lại vô vàn giá trị trị liệu vượt xa giá thành "rẻ như cho" của nó.

Quả sung dân dã, quen thuộc với ngời Việt (Ảnh minh họa)

"Trợ thủ" đắc lực bảo vệ và phục hồi chức năng gan

Trong bảng thành phần dinh dưỡng, quả sung chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa thuộc nhóm Polyphenol, Flavonoid và Anthocyanin. Khi nạp vào cơ thể, các hợp chất này đóng vai trò như một lá chắn sinh học, giúp vô hiệu hóa các gốc tự do gây hại và giảm thiểu tình trạng stress oxy hóa tại tế bào gan.

Đặc biệt, nguồn chất xơ hòa tan cùng các enzym tự nhiên trong quả sung hỗ trợ gan tối đa trong quá trình chuyển hóa lipid, ngăn ngừa sự tích tụ mỡ thừa trong mô gan. Nhờ đó, việc tiêu thụ quả sung đúng cách giúp cải thiện đáng kể tình trạng gan nhiễm mỡ, hạ men gan và thúc đẩy quá trình đào thải độc tố ra khỏi cơ thể diễn ra nhanh chóng hơn. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá khả năng làm sạch và bảo vệ tế bào gan của loại quả dân dã này không hề kém cạnh các dược liệu đắt đỏ.

Có nhiều loại sung khác nhau với hương vị không giống nhau (Ảnh minh họa)

"Khắc tinh" của tế bào ung thư

Không chỉ dừng lại ở tác dụng giải độc gan, quả sung còn được giới y khoa chú ý nhờ đặc tính chống ung thư mạnh mẽ. Phần nhựa cây (mủ sung) khi quả còn xanh chứa tập hợp các enzym proteolytic và phức hợp Glycoalkaloid. Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy, những hoạt chất này có khả năng ức chế sự tăng sinh của nhiều dòng tế bào ung thư nguy hiểm như ung thư mô liên kết, ung thư vú và sarcoma hạch bạch huyết.

Nguồn chất xơ dồi dào trong quả sung cũng giúp dọn dẹp đường ruột, làm giảm thời gian tiếp xúc của các chất gây ung thư với niêm mạc đại tràng. Các dưỡng chất này tạo ra môi trường bất lợi cho sự hình thành và di căn của khối u, hỗ trợ cơ thể nâng cao hàng rào miễn dịch tự nhiên.

Hạ đường huyết và ổn định chỉ số mỡ máu

Quả sung có nhiều cách chế biến độc đáo, ngon miệng (Ảnh minh họa)

Theo công bố từ Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ, quả sung là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp nhưng lại sở hữu lượng xơ cực kỳ ấn tượng. Lượng chất xơ này làm chậm quá trình hấp thu đường tại ruột, ngăn chặn tình trạng gia tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn.

Bên cạnh đó, hàm lượng khoáng chất Kali phong phú trong quả sung đóng vai trò điều hòa lượng Insulin trong máu. Việc bổ sung Kali đầy đủ giúp cơ thể tối ưu hóa việc sử dụng Glucose, từ đó hỗ trợ bệnh nhân tiểu đường kiểm soát hiệu quả chỉ số đường huyết định kỳ.

"Cứu tinh" cho hệ xương khớp và huyết áp

Nhiều người sẽ kinh ngạc khi biết quả sung là một trong những loại trái cây giàu Canxi nhất. Tính toán y khoa cho thấy hàm lượng Canxi trong quả sung cao gấp 3,2 lần so với nhiều loại hoa quả thông thường. Trung bình cứ 28g sung khô hoặc tươi cung cấp tới 5% nhu cầu Canxi hằng ngày của cơ thể.

Kết hợp cùng Vitamin K và Kali, quả sung ngăn chặn quá trình bài tiết Canxi qua đường nước tiểu do thói quen ăn mặn, giúp mật độ xương luôn vững chắc và giảm thiểu rủi ro loãng xương ở người lớn tuổi. Ngoài ra, lượng Kali dồi dào còn giúp trung hòa lượng Natri dư thừa, hỗ trợ giãn mạch máu, điều hòa huyết áp và ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch hiệu quả.

Quả sung sau khi phơi khô thậm chí còn được dùng như vị thuốc (Ảnh minh họa)

Ngoài những lợi ích nổi bật trên, quả sung còn chứa hàm lượng sắt và folat cao giúp kích thích tái tạo hồng cầu, cực kỳ tốt cho người bị thiếu máu hay phụ nữ đang trong thai kỳ. Lượng vitamin C và prebiotic dồi dào trong quả sung cũng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, làm đẹp da, đẩy lùi lão hóa và thúc đẩy làm lành các tổn thương, viêm loét trên da cũng như trong niêm mạc dạ dày.

3 đại kỵ tuyệt đối cần tránh khi ăn quả sung

Mặc dù mang lại vô số lợi ích vượt trội cho sức khỏe, quả sung vẫn chứa một số thành phần có thể gây tác dụng phụ nếu sử dụng sai cách. Người tiêu dùng cần ghi nhớ 3 lưu ý quan trọng sau:

1. Không ăn quả sung còn quá xanh hoặc bị hư hỏng

Nên chọn những quả sung vừa chín tới, có độ đàn hồi nhẹ và mùi thơm đặc trưng. Tránh ăn quả quá xanh vì lượng mủ đậm đặc dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày và dị ứng. Trước khi chế biến, nên ngâm rửa quả sung qua nước muối loãng để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn và bớt nhựa.

Không nên ăn quả sung còn quá xanh và có quá nhiều nhựa (Ảnh minh họa)

2. Tránh dùng chung với thuốc chống đông máu hoặc thuốc hạ đường huyết

Quả sung chứa hàm lượng Vitamin K cao, có thể làm giảm hiệu lực của các loại thuốc làm loãng máu như Warfarin. Những người có tiền sử máu khó đông hoặc đang trong liệu trình điều trị hạ đường huyết cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn để tránh nguy cơ xuất huyết hoặc tụt đường huyết đột ngột.

3. Thận trọng ở người có tiền sử bệnh lý thận và dạ dày

Quả sung chứa hàm lượng Oxalate tương đối cao. Chất này khi vào cơ thể dễ kết hợp với Canxi tạo thành các tinh thể Oxalate Canxi, gây nguy cơ lắng đọng sỏi tại thận, mật và bàng quang. Ngoài ra, người đang bị đau dạ dày nặng hoặc xuất huyết trực tràng cũng không nên tiêu thụ lượng lớn loại quả này.