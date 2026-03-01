1 dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh gan chỉ xuất hiện vào buổi tối

Không ít người cho rằng trằn trọc, khó ngủ vào ban đêm chỉ là hệ quả của căng thẳng hoặc thói quen sinh hoạt thất thường. Tuy nhiên, theo cảnh báo từ các tổ chức y tế tại Anh, tình trạng khó ngủ kéo dài có thể là một trong những dấu hiệu sớm của bệnh gan do rượu (Alcohol-Related Liver Disease – ARLD).

Mất ngủ - triệu chứng “âm thầm” của bệnh gan

Theo tổ chức British Liver Trust (tổ chức từ thiện tại Vương quốc Anh chuyên hoạt động trong lĩnh vực nâng cao nhận thức các bệnh về gan), khó ngủ là một trong những triệu chứng có thể xuất hiện từ giai đoạn đầu của bệnh gan do rượu. Điều đáng nói là ở giai đoạn sớm, bệnh gan do rượu thường không gây ra nhiều biểu hiện rõ ràng, vì vậy các dấu hiệu như khó ngủ rất dễ bị bỏ qua.

Mất ngủ có thể là dấu hiệu sớm của bệnh gan do rượu (Ảnh minh họa).

Bệnh gan do rượu là tình trạng tổn thương gan do tiêu thụ rượu bia quá mức trong thời gian dài. Căn bệnh này thường tiến triển qua 3 giai đoạn chính, từ gan nhiễm mỡ do rượu, viêm gan do rượu cho tới xơ gan.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể gần như không nhận thấy thay đổi bất thường nào ngoài cảm giác ngủ không sâu giấc, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm hoặc khó đi vào giấc ngủ.

Các chuyên gia cho biết, tình trạng mất ngủ ở người mắc bệnh gan do rượu có thể liên quan đến sự tích tụ độc tố trong não khi chức năng gan suy giảm. Gan vốn đóng vai trò lọc bỏ chất độc khỏi cơ thể. Khi cơ quan này bị tổn thương, độc tố không được xử lý hiệu quả có thể ảnh hưởng tới hệ thần kinh, từ đó làm rối loạn giấc ngủ.

Không chỉ là dấu hiệu sớm, có thể là biểu hiện tổn thương gan tiến triển

Bệnh gan do rượu (Ảnh minh họa).

Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh (NHS) lưu ý rằng dù khó ngủ có thể xuất hiện sớm nhưng đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy gan đã bị tổn thương ở mức độ nghiêm trọng hơn.

Theo hướng dẫn của NHS: “Khi gan bị tổn thương nặng hơn, các triệu chứng rõ ràng và nghiêm trọng hơn có thể phát triển”. Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân nên đi khám càng sớm càng tốt nếu gặp tình trạng này.

Ngoài mất ngủ, một số triệu chứng khác của bệnh gan do rượu bao gồm cảm giác đau hoặc khó chịu ở vùng bụng trên bên phải (vị trí của gan), chán ăn, mệt mỏi kéo dài, buồn nôn, tiêu chảy và cảm giác khó chịu toàn thân.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là bệnh gan do rượu không phải lúc nào cũng gây ra triệu chứng. NHS cảnh báo rằng ngay cả khi không có biểu hiện rõ ràng, những người lạm dụng rượu vẫn có thể đã bị tổn thương gan.

Uống bao nhiêu rượu bia là quá mức?

Gan là một trong những cơ quan phức tạp và quan trọng nhất của cơ thể. Cơ quan này đảm nhiệm nhiều chức năng như lọc độc tố, điều hòa cholesterol, hỗ trợ chống nhiễm trùng và tham gia vào quá trình chuyển hóa. Gan cũng có khả năng tái tạo tế bào mới khi bị tổn thương nhẹ. Tuy nhiên, việc uống rượu thường xuyên và vượt mức khuyến nghị có thể gây ra tổn thương vĩnh viễn.

Người trưởng thành nên giới hạn tối đa 2 đơn vị cồn/ngày với nam, 1 đơn vị với nữ và uống không quá 5 ngày/tuần. Một đơn vị cồn tương đương với 10g cồn ethanol nguyên chất, bằng 200ml bia; 75ml rượu vang; 25ml rượu mạnh. Việc tuân thủ mức khuyến cáo này giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh gan do rượu.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng nếu bạn thường xuyên uống rượu bia và bắt đầu gặp tình trạng mất ngủ kéo dài, đừng vội quy kết cho áp lực công việc hay tuổi tác. Một cuộc kiểm tra chức năng gan có thể giúp phát hiện sớm những bất thường tiềm ẩn.

Nguồn: Liverpool Echo