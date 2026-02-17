5 loại đồ uống có thể khiến mỡ máu tăng vọt nếu lạm dụng: Dịp Tết nhiều người mê

Tết là dịp sum vầy, bàn tiệc lúc nào cũng đủ đầy từ món mặn đến đồ ngọt. Thế nhưng, không chỉ thực phẩm giàu chất béo mới ảnh hưởng tới mỡ máu. Nhiều loại đồ uống quen thuộc ngày Tết cũng có thể âm thầm đẩy cholesterol và triglyceride tăng cao nếu dùng quá mức.

5 loại đồ uống liên quan tới mỡ máu cao nếu lạm dụng

Dưới đây là 5 loại đồ uống được chuyên gia tim mạch và dinh dưỡng cảnh báo cần hạn chế.

Cà phê béo, đồ uống pha sẵn nhiều kem

Uống quá nhiều đồ uống pha sẵn nhiều kem có thể khiến mỡ máu tăng vọt.

Latte nguyên kem, mocha thường chứa lượng lớn sữa nguyên kem, kem tươi và đường bổ sung. Chuyên gia dinh dưỡng Dell Stanford (Quỹ Tim mạch Anh) cho biết, những loại đồ uống này cung cấp nhiều chất béo bão hòa - yếu tố làm tăng LDL (cholesterol “xấu”) và nguy cơ tắc nghẽn động mạch.

Thậm chí, một số chai cà phê pha sẵn có thể chứa tới 10 - 12 thìa cà phê đường, tương đương hoặc cao hơn một lon nước ngọt có gas.

Gợi ý thay thế: Cà phê đen truyền thống, thêm chút sữa tách béo hoặc ít béo nếu cần.

Nước ngọt có gas

Một lon nước ngọt có gas có thể chứa tới 10 thìa cà phê đường. Lượng đường cao khiến gan phải chuyển hóa phần dư thừa thành triglyceride và LDL. Theo bác sĩ Mohssen Chabok, chuyên khoa tim mạch tại Phòng khám Harley Street (Anh), triglyceride cao là yếu tố nguy cơ tim mạch độc lập, có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Dịp Tết, nước ngọt thường được dùng thay nước lọc trong nhiều gia đình, vô tình làm lượng đường nạp vào tăng vọt.

Gợi ý thay thế: Trà lên men (kombucha) ít đường hoặc nước lọc, trà thảo mộc không đường.

Nước ép trái cây

Chớ tiêu thụ nhiều nước ép trái cây.

Nhiều người cho rằng nước ép trái cây hoàn toàn lành mạnh nên có thể uống bao nhiêu tùy thích. Tuy nhiên, khi ép, “đường tự do” được giải phóng khỏi cấu trúc tế bào trái cây, khiến cơ thể hấp thụ nhanh hơn và dễ gây tăng đường huyết. Điều này kích thích gan tăng sản xuất cholesterol xấu.

Chuyên gia nhấn mạnh, ăn trái cây nguyên quả vẫn có lợi hơn nhiều so với uống nước ép.

Gợi ý thay thế: Sinh tố làm từ trái cây nguyên quả, bổ sung thêm yến mạch, hạt hoặc các loại quả hạch để tăng chất xơ hòa tan - thành phần có thể giúp giảm LDL.

Socola nóng

Trong những ngày se lạnh đầu năm, một cốc socola nóng dễ trở thành “món khoái khẩu”. Tuy nhiên, các sản phẩm pha sẵn thường chứa nhiều đường và chất béo bão hòa từ sữa nguyên kem hoặc dầu bổ sung. Bơ cacao cũng là nguồn giàu chất béo bão hòa. Việc sử dụng thường xuyên loại đồ uống này có thể góp phần làm tăng cholesterol.

Gợi ý thay thế: Trà xanh, trà đen hoặc trà thảo mộc - các loại chứa polyphenol có lợi cho tim mạch.

Cocktail và đồ uống có cồn pha ngọt

Cocktail

Rượu bia vốn đã làm tăng triglyceride khi gan chuyển hóa cồn thành axit béo. Khi kết hợp với nước ngọt, siro hoặc kem (như cocktail, rượu sữa), nguy cơ tăng mỡ máu càng cao.

Bác sĩ Chabok lưu ý, người uống rượu thường xuyên dễ gặp tình trạng tăng huyết áp, tăng cân và rối loạn mỡ máu - những yếu tố cộng hưởng làm tăng nguy cơ tim mạch.

Gợi ý thay thế: Nếu sử dụng, nên giới hạn ở mức rất thấp và tránh pha với đồ uống nhiều đường. Tốt nhất vẫn là hạn chế rượu bia trong những ngày lễ.

Dịp Tết, việc thưởng thức đồ ăn thức uống là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh: chìa khóa vẫn là kiểm soát lượng tiêu thụ và ưu tiên lựa chọn ít đường, ít chất béo bão hòa. Bởi đôi khi, chính những loại đồ uống tưởng “nhẹ nhàng” lại là tác nhân khiến mỡ máu tăng vọt sau kỳ nghỉ.

Nguồn: Telegraph