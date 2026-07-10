Zeekr 9X gặp tai nạn khi chạy ở chế độ hỗ trợ lái, chủ xe cho rằng hệ thống không nhận diện được cột điện vì… quá tròn

Một vụ va chạm liên quan đến mẫu SUV Zeekr 9X mới đây đã trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc, sau khi chủ xe cho rằng hệ thống hỗ trợ lái của xe không thể nhận diện cột điện vì vật thể này có hình tròn.

Theo thông tin được truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải, vụ việc xảy ra khi chiếc Zeekr 9X đang vận hành với chế độ hỗ trợ lái kích hoạt. Chiếc xe sau đó lao khỏi phần đường dành cho xe cơ giới và va chạm với một cột điện bên đường.

Chủ xe cho biết trước thời điểm xảy ra tai nạn, hệ thống không đưa ra cảnh báo cũng như không có thao tác phanh khẩn cấp. Sau vụ việc, khi làm việc với đại lý, người này cho biết được giải thích rằng hệ thống hỗ trợ lái không nhận diện được cột điện do đây là vật thể có tiết diện hình tròn. Thông tin này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Hình ảnh Zeekr 9x sau vụ va chạm và hình ảnh camera hành trình ghi lại chiếc cột bên đường khi chiếc xe va chạm.

Tuy nhiên, Zeekr sau đó đã đưa ra phản hồi chính thức với nội dung khác so với lời kể của chủ xe.

Theo hãng xe, dữ liệu ghi lại từ phương tiện cho thấy hệ thống hỗ trợ lái đã nhiều lần yêu cầu người lái tiếp quản quyền điều khiển trước khi xảy ra va chạm. Dù vậy, tài xế không thực hiện thao tác tiếp quản đúng thời điểm, dẫn đến tai nạn. Zeekr cũng cho biết xe không hoạt động ở chế độ tự lái hoàn toàn mà chỉ sử dụng hệ thống hỗ trợ lái, đồng nghĩa người lái vẫn phải liên tục giám sát và chịu trách nhiệm điều khiển phương tiện.

Hãng không xác nhận việc hệ thống "không nhận diện được cột điện vì hình dạng tròn" như phản ánh của chủ xe. Đây hiện vẫn là nội dung gây tranh cãi giữa hai bên và chưa có kết luận từ cơ quan chức năng.

9x là mẫu SUV cao cấp nhất của thương hiệu Zeekr.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh luận về cách người dùng hiểu và sử dụng các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến. Dù nhiều hãng xe quảng bá khả năng tự động hóa ngày càng cao, phần lớn các công nghệ hiện nay vẫn thuộc nhóm hỗ trợ người lái, yêu cầu tài xế luôn đặt tay trên vô-lăng, theo dõi tình huống giao thông và sẵn sàng tiếp quản khi hệ thống phát cảnh báo.

Zeekr 9X là mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu Zeekr, mới mở bán trước tại Trung Quốc. Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái G-Pilot H9 với cấu hình cảm biến dày đặc gồm LiDAR, radar và camera, hướng tới khả năng hỗ trợ lái cấp độ cao trong tương lai. Phiên bản cao cấp sử dụng hai bộ xử lý NVIDIA Thor-U với tổng năng lực tính toán 1.400 TOPS, trong khi phiên bản tiêu chuẩn dùng cấu hình đơn với 700 TOPS.

Zeekr 9X là mẫu xe có nhiều công nghệ.

Trước đó, Zeekr từng giới thiệu nhiều tính năng an toàn chủ động trên 9X như hệ thống nâng thân xe chủ động để giảm lực tác động khi xảy ra va chạm bên hông. Tuy nhiên, vụ việc lần này cho thấy các hệ thống hỗ trợ lái vẫn có những giới hạn nhất định và chưa thể thay thế hoàn toàn vai trò của người điều khiển phương tiện.