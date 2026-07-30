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YouTuber nổi tiếng được phát hiện tử vong trong khách sạn sau hơn 2 tuần mất liên lạc: Tiết lộ danh tính

Phạm Trang
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YouTuber du lịch nổi tiếng của Thái Lan mang tên Hlun Solo đã được phát hiện tử vong trong một phòng khách sạn tại thủ đô Tbilisi (Georgia), sau hơn hai tuần gia đình không thể liên lạc.

Thông tin được cảnh sát Georgia xác nhận vào ngày 30/7. Theo truyền thông địa phương, nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân và các tình tiết xung quanh vụ việc, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân cái chết.

Hlun Solo, tên thật là Bowornthat Pengsuk, 27 tuổi, đến Georgia vào đầu tháng này để ghi hình và thu thập tư liệu cho các video về du lịch bụi một mình với chi phí tiết kiệm - nội dung đã giúp anh thu hút đông đảo người theo dõi. Kênh Facebook của Bowornthat có khoảng 2,5 triệu người theo dõi, trong khi kênh YouTube sở hữu 950.000 người đăng ký.

YouTuber nổi tiếng tử vong trong khách sạn sau 2 tuần mất tích - Ảnh 1.

Bowornthat Pengsuk (Ảnh: Bangkok Post)

Trước đó một ngày, anh trai của Bowornthat đã đăng tải lời kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm em trai. Theo gia đình, lần cuối họ liên lạc được với nam YouTuber là vào ngày 13/7. Kể từ đó, mọi nỗ lực gọi điện hay liên hệ qua các phương thức khác đều không có phản hồi.

Một người bạn của gia đình tham gia quá trình tìm kiếm cho biết người thân của Bowornthat đã được thông báo về sự ra đi của anh.

Bộ Ngoại giao Thái Lan trước đó cũng cho biết đã phối hợp với chính quyền sở tại, lãnh sự danh dự được chỉ định của Thái Lan cùng mạng lưới tình nguyện viên người Thái tại Georgia để hỗ trợ xác minh tung tích của nam YouTuber.

YouTuber nổi tiếng tử vong trong khách sạn sau 2 tuần mất tích - Ảnh 2.

Nam Youtuber nổi tiếng với những nội dung về chuyến du lịch bụi tiết kiệm (Ảnh: Bangkok Post)

Bowornthat Pengsuk có tuổi thơ nhiều khó khăn tại tỉnh Kalasin, Thái Lan. Sau khi cha qua đời, anh được bà ngoại nuôi dưỡng. Tốt nghiệp trung học, Bowornthat từng làm việc trong một nhà máy trước khi giành được học bổng vào Đại học Chulalongkorn, nơi anh theo học ngành khoa học chính trị.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Bowornthat quyết định theo đuổi sự nghiệp sáng tạo nội dung về du lịch. Anh nổi tiếng với những chuyến du lịch bụi một mình đến nhiều quốc gia, đồng thời thường chia sẻ hành trình tiết kiệm chi phí để có thể tiếp tục thực hiện đam mê khám phá thế giới.

Hiện cảnh sát Georgia vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của nam YouTuber 27 tuổi.

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