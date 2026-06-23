HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Yak-130 trang bị vũ khí đối không là cỗ máy săn lùng UAV xuất sắc

Bạch Dương
|

Nga đang tính toán để giao nhiệm vụ mới cho máy bay huấn luyện - chiến đấu cao cấp Yak-130.

- Ảnh 1.

Máy bay Yak-130 của Nga không chỉ có thể được sử dụng như một "lớp học bay" để huấn luyện học viên phi công, mà còn có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau. Điều này đã được chứng minh ở nhiều quốc gia nơi nó được xuất khẩu.

Đồng thời các nhà thiết kế cũng tính đến khả năng Yak-130 hoạt động như một máy bay tấn công hạng nhẹ và cả trong chế độ không đối không.

Chiếc phi cơ này có khả năng mang theo bom thông thường và bom dẫn đường, bao gồm cả những quả bom nặng tới 500kg, đi kèm khả năng mang theo rocket không điều khiển và các thùng chứa pháo tự động GSh-23L 23mm.

Theo nhiều chuyên gia quân sự, Yak-130 có thể trở thành một kẻ săn lùng xuất sắc đối với nhiều loại máy bay không người lái và các loại tên lửa hành trình phổ biến nhất.

- Ảnh 2.

Yak-130 có thể trở thành phương tiện săn lùng UAV rất hiệu quả.

Những tên lửa tầm gần, chẳng hạn như R-73 được chế tạo cho mục đích này. Các phiên bản có độ chính xác cao của dòng rocket S-8 cỡ 80mm khi được trang bị đầu dò laser bán chủ động cũng có thể rất hiệu quả chống lại mục tiêu trên không.

Các loại đạn dược tương tự, mặc dù được thiết kế để tấn công mục tiêu trên mặt đất, đã được trình diễn nhiều lần tại những triển lãm vũ khí suốt thời gian qua.

Ví dụ điển hình là Mỹ đã "thông minh hóa" rocket Hydra 70 để biến thành tên lửa giá rẻ APKWS II, đã được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu thực tế và hiện đang được tích hợp trên nhiều loại máy bay khác nhau, bao gồm cả cường kích A-10 để săn lùng UAV.

Máy bay Yak-130 sở hữu đặc tính cơ động tuyệt vời và có thể bay liên tục đủ lâu để thực hiện nhiệm vụ đánh chặn UAV. Hơn nữa chi phí vận hành của chúng ít tốn kém hơn nhiều so với các chiến đấu cơ chuyên nhiệm.

Theo vestnik-rm
Tai nghe soundcore Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max ra mắt tại Việt Nam: Khử ồn gấp 2 lần, tự ghi âm cuộc họp, giá chỉ 4 triệu
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

UAV

vũ khí

Yak-130

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại