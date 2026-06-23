Yak-130 trang bị vũ khí đối không là cỗ máy săn lùng UAV xuất sắc

Nga đang tính toán để giao nhiệm vụ mới cho máy bay huấn luyện - chiến đấu cao cấp Yak-130.

Máy bay Yak-130 của Nga không chỉ có thể được sử dụng như một "lớp học bay" để huấn luyện học viên phi công, mà còn có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau. Điều này đã được chứng minh ở nhiều quốc gia nơi nó được xuất khẩu.

Đồng thời các nhà thiết kế cũng tính đến khả năng Yak-130 hoạt động như một máy bay tấn công hạng nhẹ và cả trong chế độ không đối không.

Chiếc phi cơ này có khả năng mang theo bom thông thường và bom dẫn đường, bao gồm cả những quả bom nặng tới 500kg, đi kèm khả năng mang theo rocket không điều khiển và các thùng chứa pháo tự động GSh-23L 23mm.

Theo nhiều chuyên gia quân sự, Yak-130 có thể trở thành một kẻ săn lùng xuất sắc đối với nhiều loại máy bay không người lái và các loại tên lửa hành trình phổ biến nhất.

Yak-130 có thể trở thành phương tiện săn lùng UAV rất hiệu quả.

Những tên lửa tầm gần, chẳng hạn như R-73 được chế tạo cho mục đích này. Các phiên bản có độ chính xác cao của dòng rocket S-8 cỡ 80mm khi được trang bị đầu dò laser bán chủ động cũng có thể rất hiệu quả chống lại mục tiêu trên không.

Các loại đạn dược tương tự, mặc dù được thiết kế để tấn công mục tiêu trên mặt đất, đã được trình diễn nhiều lần tại những triển lãm vũ khí suốt thời gian qua.

Ví dụ điển hình là Mỹ đã "thông minh hóa" rocket Hydra 70 để biến thành tên lửa giá rẻ APKWS II, đã được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu thực tế và hiện đang được tích hợp trên nhiều loại máy bay khác nhau, bao gồm cả cường kích A-10 để săn lùng UAV.

Máy bay Yak-130 sở hữu đặc tính cơ động tuyệt vời và có thể bay liên tục đủ lâu để thực hiện nhiệm vụ đánh chặn UAV. Hơn nữa chi phí vận hành của chúng ít tốn kém hơn nhiều so với các chiến đấu cơ chuyên nhiệm.