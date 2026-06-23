Tai nghe soundcore Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max ra mắt tại Việt Nam: Khử ồn gấp 2 lần, tự ghi âm cuộc họp, giá chỉ 4 triệu

Dòng tai nghe không dây mới của Anker sở hữu dòng chip AI chưa từng có, đạt chứng nhận Guinness về chất lượng đàm thoại, cùng khả năng ghi âm độc lập.

Tai nghe Anker làm được điều chưa từng có

Tại sự kiện Anker Day mới đây, hãng công nghệ Anker Innovations đã chính thức ra mắt dòng tai nghe True Wireless cao cấp mới mang tên soundcore Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max .

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến mới trong ngành thiết bị nghe nhìn khi Anker lần đầu tiên thương mại hóa THUS™ – dòng chip AI độc quyền áp dụng kiến trúc mạng thần kinh tính toán trực tiếp trong bộ nhớ (CIM) trên một thiết bị tiêu dùng.

Để hiểu được sự khác biệt của chip THUS™, cần nhìn lại cách vận hành của các thiết bị công nghệ suốt 80 năm qua. Từ máy tính đến điện thoại, mọi con chip truyền thống đều hoạt động theo nguyên lý "chia để trị": tách biệt hoàn toàn giữa nơi lưu trữ dữ liệu (bộ nhớ) và nơi xử lý dữ liệu (vi xử lý).

Mỗi khi cần tính toán, dữ liệu phải chạy qua chạy lại giữa hai bộ phận này. Quá trình di chuyển liên tục đó tiêu tốn đến hơn 90% năng lượng của con chip trước khi nó kịp thực hiện phép tính.

Đối với các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) – vốn cần xử lý cùng lúc hàng triệu cho đến hàng tỷ thông tin – việc "giao thông dữ liệu" này trở thành một gánh nặng khổng lồ, đặc biệt là trên những chiếc tai nghe nhỏ bé với viên pin chưa bằng móng tay.

Anker đã thay đổi hoàn toàn quy luật này bằng cách mô phỏng lại cách hoạt động của các tế bào thần kinh trong não người: lưu trữ và xử lý thông tin tại cùng một chỗ. Thay vì bắt dữ liệu phải di chuyển, chip THUS™ tích hợp luôn khả năng tính toán ngay bên trong các ô nhớ NOR Flash. Dữ liệu đứng yên, con chip tính toán tại chỗ, nhờ đó triệt tiêu hoàn toàn năng lượng hao phí cho việc truyền tải.

Sự thay đổi về mặt kiến trúc này mang lại những thông số kỹ thuật ấn tượng. Chip NOR Flash CIM mới cung cấp sức mạnh xử lý AI tối đa cao hơn gấp 150 lần so với các thế hệ chip trên tai nghe flagship trước đây của hãng.

Nhà sáng lập kiêm CEO của Anker Innovations, ông Steven Yang chia sẻ: "Mọi chip AI được xây dựng cho đến nay đều lưu mô hình ở một bên và thực hiện tính toán ở bên còn lại. Để có thể “suy nghĩ”, thiết bị phải liên tục đưa toàn bộ các tham số đó qua lại nhiều lần mỗi giây, trong từng lần suy luận. THUS™ đặt khả năng tính toán ngay tại nơi mô hình đã tồn tại. Mô hình sẽ không bao giờ phải di chuyển nữa.”

Những tính năng mạnh mẽ của dòng tai nghe soundcore Liberty 5 Pro

Trước đó vào tháng 4, soundcore Liberty 5 Pro đã đạt chứng nhận Guinness World Records cho “Điểm chất lượng giọng nói cao nhất (G-MOS) đối với tai nghe TWS” trong thử nghiệm khách quan.

Để đạt được kết quả này, thay vì chỉ dựa vào hệ thống microphone lọc âm qua không khí như tai nghe thông thường, dòng sản phẩm mới sử dụng ma trận 10 cảm biến (bao gồm 8 microphone MEMS và 2 cảm biến dẫn truyền qua xương).

Hệ thống microphone MEMS có nhiệm vụ ghi nhận toàn bộ môi trường âm thanh, trong khi cảm biến dẫn truyền qua xương phát hiện rung động cơ học từ xương sọ người nói – một tín hiệu liên kết vật lý tách biệt hoàn toàn với tiếng ồn ngoài không khí.

Chip THUS™ sẽ đối chiếu đồng thời cả hai luồng tín hiệu này qua mô hình mạng thần kinh lớn chạy trực tiếp trên tai nghe để bóc tách giọng nói chính xác tuyệt đối.

Riêng phiên bản Liberty 5 Pro Max còn được mở rộng thêm tính năng AI Note-Taker (Trợ lý ghi chú AI) hướng đến bối cảnh hội họp. Hộp sạc của sản phẩm tích hợp màn hình AMOLED 1,78 inch và bộ nhớ flash 512MB, cho phép ghi âm độc lập lên đến 12 giờ mà không cần kết nối điện thoại.

Sau đó, thông qua ứng dụng soundcore, thiết bị sẽ tự động tạo bản ghi lời thoại, nhận diện người nói và tổng hợp các đầu việc cần làm. Quy trình xử lý dữ liệu được cam kết bảo mật nghiêm ngặt: âm thanh chuyển text trên đám mây sẽ xóa ngay khi hoàn tất, tệp lưu cục bộ được mã hóa bằng AES-256 và toàn bộ quá trình truyền dữ liệu được bảo mật bằng giao thức TLS 1.3.

Công nghệ Adaptive ANC 4.0 trên dòng sản phẩm mới sở hữu tốc độ theo dõi tiếng ồn bên ngoài và tiếng ồn còn sót lại trong tai lên đến 384.000 mẫu mỗi giây. Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh mức khử ồn theo thời gian thực một cách linh hoạt trên nhiều dải tần số – từ rung động cơ học tần số thấp, âm thanh văn phòng tần số trung bình cho đến giọng nói tần số cao.

Đồng thời, tính năng này còn chủ động kiểm soát áp suất trong tai, loại bỏ cảm giác ù và mệt mỏi khi đeo tai nghe chống ồn trong thời gian dài. Hiệu quả khử ồn tổng thể được đánh giá sâu hơn đến 2 lần so với thế hệ Liberty 4 Pro tiền nhiệm.

HearID 5.0 xây dựng hồ sơ EQ cá nhân thông qua bài kiểm tra thính lực trong ứng dụng. AI Sound Enhancement tái tạo lại các dải tần bị mất trong quá trình nén Bluetooth, khôi phục đến 65% chất lượng âm thanh thường bị loại bỏ khi truyền tải không dây.

Cả hai mẫu đều hỗ trợ kết nối Multipoint với ba thiết bị, Apple Find My, Google Fast Pair, khả năng kháng bụi và nước chuẩn IP55, cùng Bluetooth 6.1. Thời lượng pin đạt 6,5 giờ khi bật ANC và tổng cộng 28 giờ khi sử dụng cùng hộp sạc.

Liberty 5 Pro hiện có giá bán 4,2 triệu đồng ở thị trường Việt Nam, với 4 màu sắc như xanh dương, trắng, đen và vàng hồng. Trong khi đó, phiên bản Liberty 5 Pro Max có mức giá 5,9 triệu với hai phiên bản màu vàng titan và đen.

Người dùng có thể mua trực tiếp tại các cửa hàng chính hãng của Anker, trên các sàn thương mại điện tử và các đại lý chính thức được uỷ quyền như Thế Giới Di Động, CellphoneS. Hiện tại, Anker có chương trình tặng cho 500 khách hàng đầu tiên mua Liberty 5 Pro Max đặc quyền phòng chờ thương gia tại sân bay.

Liberty 5 Pro Max được kỳ vọng sẽ chen chân vào phân khúc tai nghe cao cấp, nơi có các đối thủ cạnh tranh như Airpod Pro 3, Sony WF-1000XM6, tạo nên sự đa dạng cho thị trường.