Ý Lan nói về hoàn cảnh danh ca Thái Thanh sau khi ly hôn chồng là tài tử điện ảnh

Mới đây, tại chương trình Bước chân dĩ vãng, con gái đại danh ca Thái Thanh là Ý Lan đã chia sẻ về thời điểm cha mẹ cô ly hôn.



Ý Lan

Cô nói: "Mới 6 tuổi tôi đã khóc nhiều chỉ vì phải rời xa mẹ, xa gia đình để đi học trường nội trú. Tới 8 tuổi tôi được về nhà nhưng vẫn tiếp tục khóc vì bố mẹ ly hôn, bỗng dưng không còn bố trong gia đình nữa. Ít nhiều thì tôi cũng là chị cả, là đứa con lớn nhất trong gia đình nên ảnh hưởng về chuyện bố mẹ ly hôn, chia xa như vậy làm tôi rất đau buồn.

Tôi nhớ, giáng sinh đầu tiên khi tôi về lại nhà, mẹ Thái Thanh hỏi tôi "Lan muốn quà gì để mẹ xin ông già Noel cho Lan". Tôi bảo mẹ "con chỉ muốn có bố về nhà ở với con thôi, đó là món quà Noel con muốn có". Nói chung, thời thơ ấu của tôi phải trải qua nhiều chuyện buồn.

Thời gian về lại ở nhà, tôi hay theo mẹ tới phòng trà, phòng thu. Vì lúc đó bố mẹ tôi ly hôn nên mẹ tôi cô đơn lắm, thường hay cho tôi đi theo tới phòng thu mỗi khi đi thu âm.

Thái Thanh và chồng là tài tử điện ảnh Lê Quỳnh

Tiếp đó, bà hay cho tôi vào khu thể thao để tự chơi thể thao trong đó. Từ nhỏ tôi đã thích chơi thể thao, biết bơi từ năm 3 tuổi. Bố tôi hồi đó đã cho các con vào trong hội chơi thể thao. Đó là thời thơ ấu của tôi.

Dù thường được mẹ dẫn tới phòng trà nhưng do khi đó còn bé quá nên tôi không có ý nghĩ sau này sẽ trở thành ca sĩ. Tôi chỉ biết là mình thèm được hát. Tôi được thấm nhuần âm nhạc từ trong bụng mẹ, lớn lên lại được theo mẹ để thấy mẹ hát, ngưỡng mộ mẹ trên sân khấu.

Có lần mẹ hỏi tôi ước mơ lớn lên làm công việc gì. Bố mẹ nào cũng hay hỏi con cái về ước mơ, mong muốn. Tôi ngồi trên xe mỗi tối với mẹ Thái Thanh để theo mẹ đi hát, đi trên đường thấy trước cửa các quán bar có mấy cô gái bán bar ăn diện, xinh đẹp, sơn móng tay đẹp lắm.

Bởi vậy khi mẹ hỏi tôi lớn lên muốn làm nghề gì, tôi lại trả lời luôn rằng muốn làm quán bar mà không cần suy nghĩ. Tôi còn nhỏ quá, không biết công việc đó ra sao, chỉ thấy những cô gái đó rất đẹp nên ao ước được đẹp như vậy. Mẹ tôi nghe xong giật mình. Từ đó, mẹ không cho tôi đi hát cùng nữa".