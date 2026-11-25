Ở tuổi 12, Minh đã phải chịu nỗi đau bệnh tật khi mắc ung thư. Thay vì những buổi học trên lớp, Minh phải nằm viện điều trị.

Tại Khoa Xạ đầu cổ, Bệnh viện K, cậu bé Bùi Gia Minh (12 tuổi, quê xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến mang tai. Giữa không gian bệnh viện với những bức tường trắng, mùi thuốc sát trùng, Minh vẫn giữ nụ cười tươi không sợ nỗi đau của bệnh tật.

Gia Minh sinh ra trong một gia đình người dân tộc Mường, thuộc diện hộ cận nghèo ở tỉnh Phú Thọ. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, bố mẹ em luôn cố gắng làm lụng, chắt chiu từng đồng với mong muốn hai con được đến trường như bạn bè cùng trang lứa.

Thế nhưng, những ngày tháng đến trường của Minh đã phải tạm gác lại khi em phát hiện mắc ung thư. Từ đó, tuổi thơ của cậu bé 12 tuổi gắn với những lần thăm khám, điều trị và những ngày dài trong bệnh viện.

Tháng 2/2026, Minh bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau, sưng bên má phải. Ban đầu, gia đình nghĩ em bị đau răng thông thường nên đưa đi khám nha khoa. Tuy nhiên, đến tháng 7/2026, tình trạng đau không thuyên giảm. Khi đưa con đến Bệnh viện K thăm khám, gia đình bàng hoàng phát hiện em có khối u tuyến mang tai.

Sau thời gian điều trị tại địa phương, tháng 9/2026, Minh nhập viện tại Khoa Xạ đầu cổ. Đến tháng 10/2026, em trải qua ca phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến mang tai phải tại Khoa Ngoại Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện K.

TS.BS Nguyễn Văn Đăng, Trưởng khoa Xạ đầu cổ, cho biết sau khi tái khám, đánh giá tình trạng sức khỏe và hội chẩn chuyên môn, bệnh nhân Gia Minh được bác sĩ tư vấn tái đánh giá sau 3 tháng để cân nhắc tiếp tục điều trị theo phác đồ hóa xạ trị.

Minh đang điều trị tại Bệnh viện K.

Dù phải đổi diện với nỗi đau do căn bệnh ung thư gây ra nhưng cậu bé 12 tuổi như lớn trước tuổi. Em vẫn lo lắng cho bố và em ở quê. Bố Minh bị mù lòa cả hai mắt, còn cô em gái mới 11 tuổi vừa phải tự chăm sóc bản thân, vừa thay mẹ chăm nom bố.

Chị Diệp, mẹ Minh, kể trước đây khi chồng còn khỏe mạnh, hai vợ chồng cùng làm công nhân. Tổng thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 7 triệu đồng, nhưng cả hai vẫn cố gắng chắt chiu từng khoản để nuôi hai con ăn học.

Biến cố ập đến vào năm 2020, khi bố Minh gặp tai nạn, dẫn đến mù vĩnh viễn cả hai mắt. Từ đó, ông không còn khả năng lao động, cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn. Hiện mỗi tháng, ông nhận được khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật.

Khi Minh phát hiện mắc ung thư, chị Diệp buộc phải nghỉ việc để theo con đến bệnh viện. Không còn là chỗ dựa kinh tế của gia đình, chị vừa phải lo chi phí điều trị cho con, vừa xoay xở sinh hoạt cho hai mẹ con nơi đất khách. Những lúc có thể tranh thủ, chị lại đi làm thêm tại một quán phở để kiếm chút tiền trang trải.

Ở quê nhà, cô con gái nhỏ đang học lớp 6 phải tự lo cho bản thân, đồng thời phụ giúp chăm sóc người bố mù lòa. Hai đứa trẻ, một đứa đang nằm viện chống chọi với bệnh tật, một đứa ở nhà sớm phải học cách gánh vác những việc vượt quá tuổi thơ của mình.

Tuy nhiên, hành trình điều trị của Minh vẫn còn dài. Những lần tái khám, thuốc men và các chi phí sinh hoạt đang trở thành áp lực lớn đối với gia đình vốn đã không còn nguồn thu nhập ổn định.

Chị Diệp nghẹn ngào chia sẻ: “Còn cơ hội điều trị cho con thì em vẫn sẽ cố gắng. Dẫu biết có nhiều khó khăn nhưng em sẽ đồng hành cùng con để vượt qua. Em rất mong nhận được sự chia sẻ từ các nhà hảo tâm để con sớm được trở về đi học, lớn lên như các bạn đồng trang lứa”.

Với Minh lúc này, hành trình phía trước còn nhiều thử thách. Em cần được tiếp tục điều trị, cần thêm những bàn tay sẻ chia để có cơ hội trở lại với mái trường, với những trang sách và tuổi thơ còn dang dở.

Để Minh tiếp tục hành trình chữa bệnh và nuôi hy vọng được trở về nhà, đoàn tụ với bố và em gái, mọi ủng hộ xin gửi về.

- Số tài khoản: 0281001290498

- Chủ tài khoản: Lê Thị Diệp, Ngân hàng: Vietcombank