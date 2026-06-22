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Xôn xao người phụ nữ bán rau bị chủ quán hải sản xịt vòi nước gây chảy máu mắt: Công an vào cuộc

Lam Giang (Tổng hợp)
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Sự việc xảy ra sáng 22/6 tại chợ Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Mạng xã hội mới đây vô cùng phẫn nộ trước đoạn clip ghi lại sự việc một người phụ nữ dùng vòi xịt nước áp lực cao tấn công một phụ nữ khác khiến nạn nhân bị thương ở vùng mắt.

Trong đoạn clip, khi 2 bên xảy ra mâu thuẫn, một người đã cầm vòi xịt trên tay xịt về phía người phụ nữ bán rau. Sau đó, người phụ nữ bán rau bị chảy nhiều máu ở vùng mắt. Những người có mặt đã lập tức can ngăn, bày tỏ lo lắng và động viên cụ bà gọi người nhà đưa đi bệnh viện kiểm tra. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 22/6 tại trước một cửa hàng bán hải sản tại khu vực chợ Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ).

Vụ người phụ nữ bán rau bị chủ quán hải sản xịt vòi nước gây chảy máu mắt: Công an vào cuộc - Ảnh 1.

Người phụ nữ áo vàng cầm vòi xịt về phía người phụ nữ bán rau.

Theo những người dân chứng kiến sự việc cho biết, người phụ nữ ngồi bán rau ở đối diện quán hải sản. Tuy nhiên, chủ quán hải sản không đồng ý cho bà cụ bán rau ngồi ở khu vực này nên 2 bên mâu thuẫn cãi vã, dẫn đến sự việc.

Vụ người phụ nữ bán rau bị chủ quán hải sản xịt vòi nước gây chảy máu mắt: Công an vào cuộc - Ảnh 2.

Cụ bà bán rau bị chảy máu vùng mắt sau sự việc.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bất bình với hành động của chủ quán hải sản và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ.

Nguồn tin trên Tri thức - Znews, đại diện UBND phường Xuân Hòa cho biết, địa phương đã nắm được thông tin liên quan đến vụ xô xát nói trên. Lực lượng công an phường và ban quản lý chợ hiện đang nhanh chóng tiến hành làm việc với các bên liên quan đến xác minh, xử lý vụ việc.

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Xô xát

cụ bà

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