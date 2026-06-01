HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người phụ nữ mất ăn mất ngủ vì nhặt được 2 con chim lạ ở Nghệ An, chỉ mong tìm được chủ: Đã rõ cái kết

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Trên đường đi thăm bạn, bà Hiền nhặt được 2 con chim có bộ lông đẹp.

Liên quan đến sự việc bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1960, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) nhặt được 2 con chim lạ, sau 5 ngày chính quyền địa phương thông báo tìm chủ nhân nhưng vẫn không có ai đến nhận, 2 cá thể chim đã được địa phương bàn giao cho cơ sở cứu hộ động vật Vườn quốc gia Pù Mát (xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An), theo nguồn tin trên báo Dân trí.

Trước đó, báo Tiền Phong thông tin, vào sáng ngày 15/6, khi đang đi thăm bạn tại, bà Hiền phát hiện 2 con chim lạ đang lang thang ngoài đường. Thấy 2 con chim có bộ lông đẹp, bà dự định mang về nuôi làm cảnh. Tuy nhiên sau đó, theo tư vấn của gia đình, người phụ nữ đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Người phụ nữ mất ăn mất ngủ vì nhặt được 2 con chim lạ ở Nghệ An, chỉ mong tìm được chủ: Đã rõ cái kết - Ảnh 1.

2 con chim công Ấn Độ bà Hiền nhặt được. (Ảnh: Tiền Phong)

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Vinh Hưng phối hợp với lực lượng kiểm lâm kiểm tra và bước đầu xác định đây là 2 cá thể chim công Ấn Độ – loài động vật hoang dã thuộc Phụ lục III Công ước CITES, được quản lý chặt chẽ về nguồn gốc và việc nuôi nhốt.

Chính quyền địa phương giao bà Hiền tạm thời chăm sóc hai cá thể chim trong thời gian chờ xác minh chủ sở hữu.

Người phụ nữ cho hay, từ khi nhận nhiệm vụ, vì sợ chim bị chết hoặc bị kẻ gian bắt trộm nên bà luôn trong trạng thái thấp thỏm, mất ăn mất ngủ. Hàng đêm bà đều phải dậy kiểm tra vài lần, chỉ mong sớm tìm được chủ nhân hoặc cơ quan chức năng tiếp nhận thì mới yên tâm.

Danh tính nam sinh 14 tuổi bị người đàn ông dùng xẻng đánh tử vong, hé lộ chuyện xảy ra trước đó
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

chim công Ấn Độ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại