Xiaomi, Huawei, BYD đồng loạt ra xe mới: Thị trường ô tô Trung Quốc bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc SUV

Danh mục xe mới của Trung Quốc hé lộ cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Xiaomi, Huawei và BYD.

Theo trang tin Sohu, danh mục xe mới lần thứ 409 do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) mới công bố tiếp tục phản ánh rõ xu hướng phát triển của thị trường ô tô nước này trong nửa cuối năm 2026.

Nếu trước đây tâm điểm thuộc về dòng sedan điện và dòng xe đa dụng crossover cỡ nhỏ, thì lần này SUV cỡ trung - cỡ lớn cùng dòng xe đa dụng hạng sang MPV cao cấp trở thành “chiến trường” chính.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện đồng thời của Xiaomi SkyNomad N90 và N70, đánh dấu bước tiến mới của Xiaomi Auto sau SU7 và YU7. Trong bối cảnh doanh số bán lẻ nửa đầu năm suy giảm và cạnh tranh ngày càng gay gắt, sự gia nhập của Xiaomi vào phân khúc SUV gia đình được xem là yếu tố có thể làm thay đổi cán cân thị trường.

Quân bài chiến lược của Xiaomi

Đầu tháng 7, Xiaomi chính thức giới thiệu thương hiệu phụ SkyNomad, đồng thời Chủ tịch Lôi Quân cũng hé lộ thêm thông tin về mẫu xe đầu tiên mang tên N90.

Khác với phong cách thể thao của SU7 và YU7, SkyNomad N90 theo đuổi định hướng SUV gia đình cỡ lớn với hệ truyền động mở rộng tầm hoạt động (E-REV). Xe sở hữu thiết kế vuông vức, chiều dài thân xe vượt 5,2 m cùng chiều dài cơ sở khoảng 3,1 m.

Phần đầu xe sử dụng lưới tản nhiệt kín, cụm đèn LED hình chữ thập đặc trưng của Xiaomi, logo SkyNomad ở mặt trước, trong khi logo Xiaomi vẫn được giữ trên nắp ca-pô. Trên nóc xe là cảm biến LiDAR phục vụ hệ thống hỗ trợ lái.

Đối thủ mà N90 hướng đến là những mẫu SUV gia đình cỡ lớn như Li Auto L9 hay Aito M9.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở không gian nội thất. Xiaomi phát triển mẫu xe dựa trên kiến trúc tự nghiên cứu, với sàn xe phẳng hoàn toàn và hệ thống ray trượt kéo dài xuyên suốt khoang cabin.

Hàng ghế trước có thể xoay 180 độ đối diện hàng ghế thứ hai, trong khi hai hàng ghế sau có thể gập thành giường. Phiên bản cao cấp còn được trang bị lều cắm trại chỉnh điện nguyên bản cùng cấu hình 7 chỗ ngồi theo kiểu 2+2+3, mang đến trải nghiệm linh hoạt gần với MPV.

Điểm bất ngờ trong danh mục MIIT lần này là Xiaomi không chỉ giới thiệu N90 mà còn đồng thời đăng ký mẫu SkyNomad N70.

Xe N90. Nguồn: Sohu

Định vị thấp hơn N90, N70 vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế tương đồng nhưng có kích thước nhỏ gọn hơn với số đo 4.960 x 1.998 x 1.785 mm, thuộc nhóm SUV cỡ trung.

Với kích thước này, N70 hướng trực tiếp đến các đối thủ như Li Auto L7 hay Aito M7. Việc tung ra hai mẫu xe cùng lúc cho thấy Xiaomi không chỉ muốn tham gia phân khúc SUV gia đình mà còn xây dựng dải sản phẩm phủ từ trung cấp đến cao cấp.

Dù sức nóng của xe E-REV không còn bùng nổ như hai năm trước, sức hút thương hiệu Xiaomi vẫn được đánh giá rất lớn. Sự kết hợp giữa N70 và N90 có thể tạo ra áp lực đáng kể lên các mẫu xe đang dẫn đầu phân khúc.

Huawei tiếp tục mở rộng hệ sinh thái

Không chỉ Xiaomi, hệ sinh thái ô tô của Huawei cũng mang đến nhiều sản phẩm mới.

Luxeed R7 phiên bản nâng cấp xuất hiện với thay đổi đáng chú ý nhất ở cụm đèn trước, chuyển sang thiết kế mới đồng bộ với ngôn ngữ nhận diện của Huawei. Dù chỉ là nâng cấp, mẫu xe này được kỳ vọng giúp Luxeed cải thiện sức cạnh tranh trong bối cảnh doanh số chịu nhiều áp lực.

Trong khi đó, Stelato V8 là sản phẩm hoàn toàn mới hướng đến phân khúc xe đa dụng MPV cao cấp. Xe sở hữu kích thước 5.335 x 2.005 x 1.805 mm, nhưng có tỷ lệ thân xe thấp hơn nhiều mẫu MPV truyền thống, tạo nên diện mạo khác biệt trên thị trường.

Theo định hướng của Huawei, Stelato V8 sẽ cùng Luxeed V9 và Maextro V680 khai thác các phân khúc MPV cao cấp với những nhóm khách hàng khác nhau.

Bên cạnh đó, Li Auto cũng mang đến danh mục lần này mẫu SUV thuần điện cỡ lớn i9.

Xe có kích thước 5.225 x 1.970 x 1.752 mm, tiếp tục theo đuổi xu hướng SUV thân xe trên 5m đang phổ biến tại Trung Quốc.

Hiện doanh số của Li Auto chủ yếu được duy trì bởi i8 và i6. Vì vậy, i9 được kỳ vọng sẽ giúp hãng giành lại một phần thị phần từng thuộc về dòng L9, đồng thời củng cố vị thế trong kỷ nguyên xe điện thuần túy.

Một điểm đáng chú ý khác là sự mở rộng nhanh chóng của phân khúc MPV cao cấp.

Voyah đã sớm công bố Dreamer 9 trước thời điểm danh mục MIIT được phát hành. Mẫu xe sở hữu ngoại thất hoàn toàn mới với thân xe phối hai tông màu và mặt ca - lăng mạ crôm cỡ lớn, theo đuổi phong cách sang trọng đậm chất “Old Money”.

Trong bối cảnh doanh số MPV của Voyah vẫn duy trì tích cực, Dreamer 9 được xem là bước đi nhằm củng cố vị thế trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các mẫu MPV thuộc hệ sinh thái Huawei.

Xe R7. Nguồn: Sohu

BYD tiếp tục phủ kín mọi phân khúc

Ở nhóm xe phổ thông, BYD giới thiệu thế hệ mới của Seagull nhằm tiếp tục duy trì lợi thế tại thị trường xe điện dưới 100.000 Nhân dân tệ (tương đương với 388 triệu đồng).

So với phiên bản hiện hành, Seagull mới được thiết kế lại đáng kể. Kích thước thân xe lớn hơn, hướng đến nhu cầu sử dụng gia đình thay vì chỉ phục vụ việc di chuyển trong đô thị. Nếu đi kèm mức giá hợp lý, mẫu xe được kỳ vọng sẽ gia tăng sức ép lên Geely Xingyuan.

Trước áp lực ngày càng lớn từ các hãng xe nội địa Trung Quốc, các thương hiệu liên doanh cũng bắt đầu điều chỉnh chiến lược.

Jetta M6 được xem là bước đi mới của FAW-Volkswagen nhằm thâm nhập thị trường sedan điện giá phổ thông. Từ thiết kế đến định vị sản phẩm, mẫu xe cho thấy nỗ lực tiếp cận gần hơn với thị hiếu người tiêu dùng Trung Quốc.

Ở phân khúc cao hơn, Volkswagen Anhui tiếp tục thử sức với UNYX 09 sau những kết quả chưa như kỳ vọng của ID.7. Xe có kích thước 5.081 x 1.980 x 1.509 mm, tương đương nhiều sedan điện cỡ lớn hiện nay.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố sản phẩm, bài toán về mạng lưới phân phối và năng lực tiếp thị vẫn được xem là thách thức lớn đối với Volkswagen Anhui.

Như vậy, danh mục MIIT 409 cho thấy rõ sự thay đổi của thị trường ô tô Trung Quốc trong nửa cuối năm 2026. SUV cỡ lớn, MPV cao cấp và xe điện phổ thông đồng loạt bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt hơn.

Trong bức tranh đó, Xiaomi nổi lên là nhân tố đáng chú ý nhất khi cùng lúc tung ra hai mẫu SUV SkyNomad N70 và N90, thể hiện tham vọng nhanh chóng phủ kín phân khúc SUV gia đình.

Song song với đó, Huawei tiếp tục mở rộng hệ sinh thái, BYD tăng cường hiện diện ở mọi phân khúc, còn các thương hiệu liên doanh buộc phải thay đổi để thích ứng với cuộc đua xe điện.

Khi những mẫu xe dài trên 5m ngày càng phổ biến và xu hướng biến khoang nội thất thành không gian sinh hoạt được nhiều hãng theo đuổi, thị trường ô tô Trung Quốc đang bước sang một giai đoạn cạnh tranh mới, nơi quy mô sản phẩm, công nghệ và hệ sinh thái sẽ trở thành những yếu tố quyết định cuộc chơi.

* Nguồn: Sohu



