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Xem UAV MQ-9 Mỹ bị bắn hạ trên không phận Iraq

Hoàng Vân
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Ngày 27/7, South Front đưa tin, thêm 1 máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ bị bắn hạ ở tỉnh Babylon, miền Trung Iraq.

- Ảnh 1.

UAV MQ-9 Reaper của Mỹ.

Theo các báo cáo, chiếc UAV này đã rơi xuống khu vực Muwailha, thuộc huyện Iskandariya ở vùng nông thôn phía Bắc Babil.

Một video được đăng tải trực tuyến cho thấy, UAV rơi từ trên trời xuống trong tình trạng bốc cháy dữ dội, chứng tỏ nó là mục tiêu tấn công.

Hai video khác cho thấy mảnh vỡ đang cháy trên mặt đất.

Các đoạn video xác nhận đó là UAV MQ-9 Reaper.

UAV MQ-9 chủ yếu được sử dụng để thu thập thông tin tình báo, nhưng cũng có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác.

Loại UAV tiên tiến này có thể hoạt động hơn 27 giờ và đạt độ cao khoảng 7.276m.

Chiếc UAV này rất có thể đã bị bắn hạ bởi Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq (IRI), một nhóm liên minh các phe phái vũ trang được Iran hậu thuẫn.

IRI được biết đến là sở hữu một số hệ thống phòng không tiên tiến và đã từng bắn hạ máy bay MQ-9 trong quá khứ.

Mỹ đã mất ít nhất 2 chiếc MQ-9 khác trên không phận Iraq kể từ khi bắt đầu cuộc chiến chống Iran hồi đầu năm nay - một chiếc vào ngày 9/3 và một chiếc khác vào ngày 7/6.

Cộng hòa Hồi giáo Iran đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho cả hai vụ việc này.

Theo South Front
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Tags

IRI

hồi giáo

Iraq

UAV

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