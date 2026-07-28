Tháo dỡ toàn bộ một cỗ máy, chuyên gia Nhật nhận ra Trung Quốc đã "vượt xa giai đoạn trình diễn đơn thuần"

Điều thực sự khiến người ta bất ngờ không phải là việc một linh kiện cụ thể nào đó đột nhiên trở thành tốt nhất thế giới.

Nikkei xTECH, một trong những kênh truyền thông công nghệ có ảnh hưởng nhất Nhật Bản, đã sản xuất chương trình về công nghệ. Một số chuyên gia kỹ thuật cấp cao và nhà báo đứng trang nghiêm xung quanh một robot hình người trước ống kính máy quay.

Cảnh tượng khiến các chuyên gia Nhật kinh ngạc

Các chuyên gia Nhật với tua vít và cờ lê lục giác, đã tháo rời các chi, khớp, vỏ và bo mạch chủ của robot, cố gắng khám phá "sức mạnh bí ẩn phương Đông" bên trong. Cỗ máy này chính là robot hình người G1 của hãng China Unisoc. Trước khi bị tháo dỡ, thế giới bên ngoài vẫn có thể coi robot hình người của Trung Quốc như một "diễn viên sân khấu" có thể chạy và nhảy.

Sau khi tháo dỡ, phía Nhật Bản đã đưa ra nhận định mạnh mẽ: Nghiên cứu và phát triển robot của Trung Quốc đã vượt xa giai đoạn trình diễn đơn thuần. Điều thực sự khiến người ta bất ngờ không phải là việc một linh kiện cụ thể nào đó đột nhiên trở thành tốt nhất thế giới, mà là việc Trung Quốc đã bắt đầu biến robot hình người thành những sản phẩm có thể bán được, có thể định giá, giao hàng và nâng cấp.

Ảnh: 163

Mẫu G1 được tháo rời lần này cao khoảng 1,32 mét và nặng khoảng 35 kg, bao gồm cả pin. Phiên bản cơ bản có 23 bậc tự do và giá bán lẻ chính thức ban đầu là 99.000 NDT.

Thiết bị được trang bị LiDAR 3D, camera đo độ sâu, bộ mã hóa kép, dây dẫn rỗng, hệ thống làm mát bằng không khí cục bộ và pin tháo lắp nhanh, với thời lượng pin khoảng hai giờ, đồng thời hỗ trợ nâng cấp phần mềm.

Các thông số riêng lẻ không phải là điều bí ẩn; chúng có thể được tích hợp vào một robot có sẵn trên thị trường, và giá thành có thể được giảm xuống mức chấp nhận được, điều này làm thay đổi bản chất của sản phẩm.

Bài toán lớn hơn

Trước đây, khi nhìn vào robot, điều đầu tiên người ta quan sát thường là chuyển động của chúng. Tuy nhiên, việc nó có thể di chuyển chỉ chứng tỏ nó có thể hoạt động; điều bạn thấy sau khi tháo rời nó ra là liệu nó có mùi sản phẩm hay không.

Vấn đề pin có dễ thay thế hay không, cách bố trí dây dẫn như thế nào, phản hồi khớp nối có chính xác không, và phần mềm có thể được cập nhật liên tục hay không mới là thứ quyết định liệu một robot có thể rời khỏi gian trưng bày và tiến vào nhà máy hay không.

Việc một cỗ máy thực hiện một cú lộn nhào trên bệ không khó; thách thức nằm ở việc vận hành liên tục, giúp việc kiểm tra và bảo trì dễ dàng hơn nếu có sự cố xảy ra.

Các công ty Trung Quốc không còn chỉ trả lời câu hỏi "Tôi có thể sản xuất nó không?", mà còn trả lời "Ai sẽ mua nó, họ sẽ mua nó như thế nào và họ có thể sử dụng nó ra sao sau khi mua?".

Trung Quốc có một lợi thế đáng kể: thị trường rộng lớn, số lượng máy móc dồi dào và nhiều kịch bản ứng dụng khác nhau. Năm 2024, họ đã lắp đặt khoảng 295.000 robot công nghiệp, chiếm 54% tổng số robot được lắp đặt mới trên toàn cầu; số lượng robot đang hoạt động vượt quá 2 triệu chiếc.

Thị phần của các nhà sản xuất trong nước tại Trung Quốc cũng đã tăng lên 57%, lần đầu tiên vượt qua các nhà cung cấp nước ngoài.

Đằng sau những con số không chỉ đơn thuần là "số lượng lớn", mà là một chu kỳ.

Việc đưa thêm thiết bị vào nhà máy kéo theo nhiều vấn đề thực tế hơn; những vấn đề này buộc phải thay đổi toàn bộ máy móc, linh kiện và phần mềm; chỉ khi sản phẩm được cải thiện thì nhà máy mới dám tiếp tục mua hàng; việc tăng đơn đặt hàng sẽ giúp giảm chi phí và hoàn thiện chuỗi cung ứng. Độ tin cậy, an toàn, sự khéo léo và khả năng vận hành liên tục là những vấn đề không thể giải quyết chỉ bằng cách quay một vài video.

Nhật Bản cũng đang đẩy nhanh tiến độ

Ảnh: ChinaDaily

Năm 2024, Nhật Bản vẫn là thị trường robot công nghiệp lớn thứ hai thế giới, với khoảng 44.500 hệ thống lắp đặt mới và 450.500 robot công nghiệp đang hoạt động.

Công nghệ, kinh nghiệm kinh doanh và chuyên môn kỹ thuật tích lũy qua nhiều thập kỷ sẽ không đột nhiên biến mất chỉ vì một con robot Trung Quốc bị tháo dỡ.

Tuy nhiên, có nền tảng vững chắc không đảm bảo tốc độ trong các lĩnh vực mới.

Robot công nghiệp truyền thống chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại tại các trạm làm việc cố định, với vị trí cố định, chuyển động rõ ràng và môi trường làm việc tương đối ổn định.

Robot hình người phải đối mặt với những vấn đề: môi trường thay đổi, nhiệm vụ không cố định, và chúng cũng cần phối hợp với con người và các thiết bị khác…

Nó cần cả một cơ thể vật lý đáng tin cậy và phần mềm có khả năng nhận thức, phán đoán và học hỏi. Chỉ khi đưa robot vào nhà máy, chúng ta mới biết khả năng kẹp giữ của chúng có ổn định hay không; chỉ khi chúng hoạt động liên tục, chúng ta mới biết tuổi thọ pin và độ tin cậy của chúng có đạt tiêu chuẩn hay không; chỉ khi chúng làm việc cùng với công nhân, chúng ta mới biết thiết kế an toàn của chúng có đáp ứng đủ yêu cầu hay không.

Nhật Bản sẽ sớm công bố phiên bản mới của chiến lược robot trí tuệ nhân tạo vào năm 2026, vạch ra hơn mười hướng ứng dụng trọng điểm, nhằm mục đích đẩy nhanh việc phổ biến và ứng dụng robot trong toàn xã hội, để bắt kịp làn sóng phát triển của hướng robot hình người mới.