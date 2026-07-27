Nga - Trung Quốc cùng nhau tạo ra "đại công trình" mạnh mẽ nhất hành tinh: Tuổi thọ ước tính 6 thập kỷ

Nhà máy này sẽ sản xuất tổng cộng 9 GW điện sạch.

Nhà máy điện hạt nhân Tianwan (NPP), đang được Rosatom xây dựng trên bờ biển Hoàng Hải thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, sẽ trở thành nhà máy lớn nhất thế giới khi tổ máy thứ bảy và thứ tám đi vào hoạt động. Thông tin này được đưa ra bởi Giám đốc điều hành của Rosatom, Alexey Likhachev.

Cột mốc trung tâm phát điện hạt nhân lớn nhất thế giới

Những tuần tới đây sẽ đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với ngành năng lượng toàn cầu khi Tập đoàn Rosatom cùng các đối tác Trung Quốc chính thức bắt đầu các thao tác khởi động tổ máy số 7 tại Nhà máy Điện hạt nhân Tianwan. Tọa lạc trên bờ biển thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, Tianwan đang tiến rất gần đến mục tiêu trở thành trung tâm phát điện hạt nhân lớn nhất thế giới về cả quy mô lẫn tổng công suất thực tế.

Ảnh: Rosatom

Dự án này là minh chứng rõ nét cho quy mô đầu tư hạ tầng năng lượng chưa từng có. Khi tổ máy số 7 và tổ máy số 8 hoàn tất quá trình tích hợp vào lưới điện, tổng công suất của toàn bộ tổ hợp sẽ đạt mức kỷ lục 9 GW điện sạch. Đây là nguồn năng lượng khổng lồ, đóng vai trò then chốt trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện năng tăng cao của các trung tâm công nghiệp lớn tại miền Đông Trung Quốc, đồng thời giảm thiểu lượng phát thải carbon trên diện rộng.

Sự kiện vận hành thử nghiệm tổ máy số 7 không chỉ mang tính chất kỹ thuật thuần túy mà còn khẳng định tiến độ triển khai hiệu quả của dự án hợp tác quốc tế này. Việc đưa một tổ máy công suất gigawatt vào giai đoạn chạy thử đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ ở cấp độ cao nhất giữa các kỹ sư vận hành, chuyên gia an toàn hạt nhân và nhà cung cấp thiết bị từ hai phía.

Chuẩn mực mới của công nghệ hạt nhân Thế hệ 3+

Hạt nhân công nghệ giúp tổ máy số 7 của nhà máy Tianwan đạt được hiệu suất tối ưu chính là lò phản ứng hạt nhân thế hệ 3+ dòng VVER-1200. Được thiết kế và phát triển bởi các kỹ sư Nga, dòng lò phản ứng này đại diện cho sự tiến hóa vượt bậc về cả độ an toàn thụ động lẫn hiệu suất vận hành so với các thế hệ trước.

Quá trình nghiên cứu và phát triển VVER-1200 được tập đoàn Rosatom khởi động từ năm 2005 dựa trên nền tảng thiết kế lò phản ứng có công suất nhiệt 3.200 MW và công suất phát điện định mức 1.200 MW. Mẫu lò phản ứng này được tích hợp các hệ thống an toàn đa tầng tiên tiến, có khả năng tự động xử lý các tình huống sự cố phức tạp nhất mà không cần đến nguồn điện khẩn cấp bên ngoài hay sự can thiệp tức thì của con người.

Tổ máy VVER-1200 đầu tiên trên thế giới đã đi vào hoạt động thương mại thành công tại Nhà máy Điện hạt nhân Novovoronezh-2 (Nga) vào năm 2016. Tận dụng thành công từ mô hình nội địa, Rosatom đã đưa công nghệ này trở thành dòng sản phẩm xuất khẩu chủ lực, đáp ứng khắt khe các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân quốc tế khắt khe nhất hiện nay. Với tuổi thọ thiết kế lên tới 60 năm, các tổ máy VVER-1200 hứa hẹn sẽ cung cấp nguồn năng lượng nền ổn định và bền vững trong nhiều thập kỷ.

Dấu ấn hợp tác năng lượng chiến lược Nga - Trung

Dự án Tianwan là bức tranh tổng hòa giữa năng lực công nghệ hạt nhân hàng đầu của Nga và năng lực thi công, vận hành hạ tầng quy mô lớn của Trung Quốc. Trong tổng số 8 tổ máy thuộc quy hoạch toàn đại dự án, Nga đảm nhận cung cấp công nghệ và thiết bị cốt lõi cho 6 tổ máy, trong khi 2 tổ máy còn lại sử dụng công nghệ nội địa do phía Trung Quốc phát triển.

Ảnh: CGTN

Sự phân chia hợp lý này giúp tối ưu hóa thế mạnh của cả hai bên, tạo ra một mô hình hợp tác kỹ thuật đáng tham chiếu trong ngành công nghiệp hạt nhân toàn cầu. Bên cạnh Tianwan, chuỗi hợp tác năng lượng nguyên tử giữa hai quốc gia còn mở rộng sang các dự án trọng điểm khác.

Điển hình là dự án xây dựng tổ máy số 3 và số 4 tại Nhà máy Điện hạt nhân Xudapu thuộc tỉnh Liêu Ninh. Tại đây, Rosatom cũng đóng vai trò nhà cung cấp công nghệ chính với hai lò phản ứng VVER-1200. Theo thông tin từ người đứng đầu Rosatom, các công tác chuẩn bị khởi động tại các tổ máy mới của cả hai nhà máy Tianwan và Xudapu đang được đẩy nhanh tiến độ và sẽ đồng loạt bước vào giai đoạn quan trọng trong những tuần tới.

Kiến tạo tương lai năng lượng sạch toàn cầu

Sự kiện tổ máy số 7 Tianwan chuẩn bị phát điện không chỉ có ý nghĩa riêng đối với hai quốc gia thực hiện mà còn gửi đi một tín hiệu quan trọng đến thị trường năng lượng thế giới. Trong bối cảnh các quốc gia đang nỗ lực chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch để đạt mục tiêu trung hòa carbon, điện hạt nhân tiếp tục khẳng định vị thế là nguồn năng lượng nền tảng không thể thay thế nhờ tính ổn định cao và công suất phát điện quy mô lớn.

Việc vận hành thành công những tổ máy thế hệ mới như VVER-1200 tại Tianwan cho thấy năng lượng hạt nhân hoàn toàn có thể triển khai an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ khi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt công nghệ lẫn quản trị dự án. Những kinh nghiệm thu được từ siêu dự án 9 GW này sẽ trở thành tiền đề quý giá cho việc phát triển các tổ hợp điện hạt nhân quy mô lớn khác trên toàn thế giới trong tương lai.