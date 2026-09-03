Xem phim "Sex Education", tôi thôi cố gắng để ai cũng thích mình: Hạnh phúc đến từ điều này

Tôi từng sợ làm mất lòng người khác đến mức luôn cố tỏ ra dễ chịu. Xem Sex Education, tôi mới hiểu hạnh phúc bắt đầu khi mình không còn sống để được tất cả yêu thích.

Tôi từng có một thói quen mà lúc đó luôn nghĩ là tốt: cố gắng để mọi người đều thích mình. Ai nhờ việc gì, tôi thường khó từ chối. Có chuyện không đồng ý, tôi cũng lựa lời để không làm người khác phật ý. Tôi sợ một cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng, sợ người khác nghĩ mình ích kỷ và đặc biệt sợ cảm giác biết rằng ai đó không hài lòng về mình.

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình đủ tử tế, đủ dễ chịu và biết cách cư xử thì các mối quan hệ sẽ thuận lợi hơn. Nhưng càng cố làm hài lòng tất cả, tôi càng nhận ra mình đang phải diễn một phiên bản rất khác của chính mình. Tôi cười khi không thấy vui, nói "không sao" khi thực ra có vấn đề và nhiều lần im lặng chỉ để giữ không khí yên ổn.

Xem lại Sex Education, tôi bất ngờ vì câu chuyện của Abbi Montgomery trong mùa 4 lại khiến tôi nhìn thấy chính mình.

Abbi Montgomery từng nghĩ lúc nào cũng tích cực là cách để giữ mọi người vui vẻ

Khi xuất hiện tại trường Cavendish College, Abbi Montgomery là một trong ba thành viên của nhóm Coven, cùng Roman và Aisha. Netflix mô tả Coven là nhóm học sinh mới có quan niệm rằng tử tế là điều đáng được coi trọng. Abbi đặc biệt nổi bật với hình ảnh vui vẻ, cởi mở và luôn cố gắng tạo ra một môi trường tích cực xung quanh mình.

Nhưng đến cuối mùa 4, Sex Education lại cho Abbi một bài học rất khác.

Abbi Montgomery (phải) đặc biệt nổi bật với hình ảnh vui vẻ, cởi mở và luôn cố gắng tạo ra một môi trường tích cực xung quanh mình. (Ảnh: Netflix)

Cô nhận ra mình đã quá chú trọng vào việc phải luôn tích cực. Khi có điều gì không hài lòng, Abbi thường cố gắng bỏ qua thay vì nói ra. Chính điều này bắt đầu ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và Roman. Netflix Tudum cho biết Abbi cuối cùng nhận ra rằng việc lúc nào cũng tỏ ra tích cực không nhất thiết là điều tốt và rằng việc cho phép bản thân phàn nàn, nói ra những điều khiến mình khó chịu có thể giúp các mối quan hệ trở nên lành mạnh hơn.

Tôi rất thích chi tiết này vì Abbi không phải một người xấu hay giả tạo. Ngược lại, cô thực sự muốn mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ. Nhưng chính mong muốn đó khiến cô quên mất một điều: một mối quan hệ tốt không cần chúng ta phải sống khác đi.

Theo Cleveland Clinic, hành vi people-pleasing (cố làm hài lòng mọi người) có thể bắt đầu từ việc một người đặt nhu cầu của người khác lên trước nhu cầu của chính mình. Khi kéo dài, họ có thể dần đánh mất bản sắc cá nhân, cảm thấy không hài lòng trong các mối quan hệ, bị lợi dụng hoặc trải qua sự thất vọng, bực bội và các dấu hiệu căng thẳng, kiệt sức.

Tôi đọc đến đây và nhận ra mình từng nhầm lẫn giữa tử tế và chiều lòng người khác.

Tử tế là tôn trọng cảm xúc của người khác. Còn chiều lòng tất cả đôi khi là bỏ qua cảm xúc của chính mình để đổi lấy sự chấp nhận.

Abbi cũng phải học bài học tương tự. Cô không thể duy trì một mối quan hệ lành mạnh bằng cách luôn che giấu những điều khiến mình khó chịu. Khi bắt đầu thành thật hơn về cảm xúc, cô không còn phải cố tạo ra một phiên bản lúc nào cũng vui vẻ để được mọi người yêu quý. Netflix Tudum cho biết chính bước thay đổi này giúp đời sống tình cảm của Abbi và Roman được cải thiện.

Tôi bắt đầu hiểu rằng không được tất cả yêu thích cũng không sao

Trước đây, tôi từng nghĩ muốn được mọi người yêu quý, tôi phải đặt nhu cầu của họ lên trước bản thân tôi. Bây giờ, tôi nghĩ chưa chắc.

Người khác có thể không hài lòng với chúng ta khi chúng ta từ chối họ, có quan điểm khác họ hoặc đặt ra một ranh giới mà trước đây họ chưa từng gặp. Nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa tôi đã trở thành một người tồi.

Tôi bắt đầu tập nói thật hơn về những điều mình muốn. Nếu mệt, tôi nói mình mệt. Nếu không đồng ý, tôi nói không đồng ý. Nếu không muốn nhận một lời nhờ vả, tôi học cách từ chối mà không cần nghĩ ra một lý do thật hoàn hảo.

Tôi vẫn quan tâm đến cảm xúc của người khác. Chỉ là tôi không còn coi việc khiến tất cả mọi người hài lòng là trách nhiệm của mình.

Hạnh phúc đến từ việc được là chính mình

Điều Sex Education khiến tôi nhận ra qua Abbi Montgomery là: hạnh phúc không đến từ việc trở thành người mà ai cũng thích. Nó đến từ việc mình không còn phải liên tục thay đổi để được thích.

Tôi không cần lúc nào cũng vui vẻ để chứng minh mình là người tích cực. Không cần lúc nào cũng đồng ý để chứng minh mình tử tế. Cũng không cần phải nuốt mọi cảm xúc khó chịu chỉ vì sợ một người nào đó sẽ nhìn mình khác đi.

Một mối quan hệ tốt không phải là nơi không ai phàn nàn hay không ai thất vọng. Đó là nơi hai người có thể nói thật về điều mình cần mà không phải lo rằng chỉ một sự bất đồng cũng đủ khiến tình cảm biến mất.

Bởi nếu phải im lặng, nhường nhịn và liên tục che giấu cảm xúc để không ai phật ý, thì người cuối cùng bị bỏ quên lại chính là mình.

Xem Sex Education, tôi mới hiểu một điều rất đơn giản: không phải ai cũng thích mình, và điều đó hoàn toàn ổn. Có lẽ hạnh phúc bắt đầu từ ngày chúng ta thôi cố gắng để được tất cả mọi người yêu quý, và đủ bình thản để sống đúng với con người mình.