Xem phim "Sex Education", tôi mới hiểu vì sao mình cứ làm thứ người khác muốn: Tôi đã hiểu sai một điều

Xem phim “Sex Education” khiến tôi nhận ra: Được công nhận chưa chắc là được sống đúng ý mình.

Tôi bắt đầu xem phim “Sex Education” trong một buổi tối khá bình thường, nhưng câu chuyện của Jackson lại khiến tôi nghĩ rất lâu về chính mình. Có một thời gian, tôi gần như không hiểu vì sao dù mọi thứ nhìn từ bên ngoài đều khá ổn, bản thân vẫn cứ thấy mệt mỏi và thiếu hào hứng.

Các nhân vật trong phim "Sex Education" (Ảnh: Netflix)

Tôi học thứ gia đình cho là phù hợp, chọn một công việc được mọi người đánh giá là tốt, cố gắng làm thật chăm chỉ để không khiến ai thất vọng. Mỗi khi đạt được một cột mốc nào đó, tôi lại nhận được những câu như: “Thế là tốt rồi”, “Cứ tiếp tục như vậy nhé”.

Về mặt tâm lý, khi quá quen với việc được công nhận nhờ đáp ứng kỳ vọng của người khác, chúng ta rất dễ nhầm cảm giác “được khen” với cảm giác “được sống đúng điều mình muốn”.

Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nếu mình làm tốt, được công nhận và đang đi đúng con đường mà mọi người đều cho là tốt, còn điều gì để không vui? Thế nhưng cảm giác hào hứng thường chỉ kéo dài rất ngắn. Sau mỗi mục tiêu đạt được lại là một mục tiêu khác. Tôi cứ tiếp tục chạy, không hẳn vì thực sự biết mình muốn tới đâu, mà vì đã quen với việc phải đáp ứng những điều người khác kỳ vọng ở mình.

Cho đến khi nhìn thấy Jackson trong phim “Sex Education”, tôi mới nhận ra cảm giác ấy quen đến thế nào.

Jackson giỏi bơi, nhưng đó có thật sự là điều cậu muốn?

Jackson là một vận động viên bơi xuất sắc. Bơi lội là thứ cậu làm tốt, cũng là con đường khiến những người xung quanh đặt rất nhiều kỳ vọng.

Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, Jackson gần như có tất cả những gì một người trẻ có thể mong muốn: năng lực, thành tích và một tương lai tưởng như đã được vạch sẵn. Nhưng chính điều đó lại trở thành áp lực.

Jackson Marchetti trong phim "Sex Education" là người có tài năng bơi lội (Ảnh: Netflix)

Cậu tiếp tục bơi không chỉ vì bản thân muốn bơi, mà còn vì đó là thứ mình giỏi, là điều người khác tin rằng mình nên theo đuổi. Đến một ngày, Jackson quyết định rời khỏi bơi lội. Chi tiết ấy khiến tôi suy nghĩ khá lâu.

Bởi trước đây, tôi vẫn mặc định rằng nếu một người có năng khiếu ở lĩnh vực nào đó thì cố gắng đi thật xa với nó là lựa chọn hợp lý nhất. Bỏ cuộc giữa chừng dường như đồng nghĩa với lãng phí tài năng.

Nhưng Jackson khiến tôi nhận ra một điều đơn giản mà trước đó tôi ít khi tự hỏi: Giỏi một việc và muốn dành cuộc đời cho việc đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi từng nhầm lời khen của người khác với mong muốn của chính mình

Nhìn Jackson, tôi nhớ đến rất nhiều lựa chọn của bản thân. Có những việc tôi tiếp tục làm đơn giản vì mình làm khá tốt. Làm tốt thì được khen. Được khen thì càng cố gắng. Cứ như vậy, lời công nhận của người khác dần trở thành bằng chứng rằng tôi đang đi đúng hướng. Nhưng tôi hiếm khi dừng lại để hỏi: “Mình có thực sự muốn điều này không?”

Đôi khi, chúng ta bắt đầu một con đường khi còn quá trẻ để biết mình thích gì. Sau đó, vì làm tốt nên được kỳ vọng. Kỳ vọng càng lớn, việc bước sang một hướng khác càng trở nên khó khăn. Ta sợ làm bố mẹ thất vọng, sợ người khác nghĩ mình phí công sức nhiều năm, sợ phải bắt đầu lại khi mọi người đều cho rằng mình đang có một con đường quá tốt. Và thế là ta tiếp tục. Không hẳn vì vui, mà vì đã đi quá xa để dám quay đầu.

Jackson khiến tôi hiểu rằng rời khỏi một điều mình từng làm rất tốt không nhất thiết là thất bại. Đôi khi, đó chỉ là lần đầu tiên một người nghiêm túc hỏi xem cuộc đời ấy có thực sự thuộc về mình hay không.

Jackson bỏ bơi lội dù đã có nhiều thành tích tốt (Ảnh: Netflix)

Xem phim “Sex Education” và xem lại những mục tiêu mình từng theo đuổi

Sau khi xem phim “Sex Education”, tôi bắt đầu nhìn lại những mục tiêu mình từng theo đuổi. Tôi không còn cho rằng cứ đạt được điều bố mẹ mong muốn, được người khác công nhận hay làm tốt một việc thì nhất định phải cảm thấy hạnh phúc.

Có những con đường nhìn rất đẹp từ bên ngoài nhưng lại không khiến người đang bước trên đó thấy vui. Và có lẽ điều khó nhất khi trưởng thành không phải là cố gắng để đáp ứng mọi kỳ vọng, mà là đủ thành thật để nhận ra đâu là điều mình thực sự muốn.

Jackson bỏ bơi không khiến những năm tháng cậu từng cố gắng trở nên vô nghĩa. Ngược lại, chính quãng đường đó giúp cậu nhận ra một điều quan trọng hơn thành tích: mình muốn sống cuộc đời nào. Tôi cũng đang học cách hỏi mình câu hỏi ấy.

Bởi cuối cùng, một cuộc đời khiến tất cả mọi người hài lòng nhưng bản thân mình lại không thấy vui, có lẽ chưa bao giờ là thành công mà tôi thực sự muốn.