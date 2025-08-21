Xem phim "Sex Education", tôi nhận ra yêu kiểu này thật sai lầm: Tưởng sẽ hạnh phúc, ai dè chỉ có khổ đau

“Sex Education” là một bộ phim truyền hình khai thác đề tài giáo dục giới tính, tâm lý tuổi teen và mối quan hệ gia đình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người trưởng thành như tôi lại có thể chiêm nghiệm được nhiều bài học về tình yêu và cuộc sống tới thế sau khi xem phim “Sex Education”. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể cảm thấy day dứt nhiều ngày đến vậy sau khi chứng kiến sự tan vỡ của mối tình giữa hai nhân vật của phim là Otis và Ruby.

Xem phim Sex Education, tôi nhận ra yêu kiểu này thật sai lầm

Nhân vật Ruby và Otis trong phim "Sex Education" (Ảnh: Netflix).

Cả Otis và Ruby đều mắc một sai lầm khi yêu: Họ tới với nhau trong lúc cô đơn. Tưởng chừng hai mảnh ghép cô đơn ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau, nhưng trên thực tế, những gì còn lại sau mối tình này chỉ là cảm giác tội lỗi và tổn thương.

Otis và Ruby bắt đầu mối quan hệ trong mùa 3 của “Sex Education”, khi Otis đang trải qua cảm giác cô đơn và tìm kiếm một cách để kết nối với ai đó. Mối quan hệ của họ khởi đầu khá phức tạp, không phải vì tình yêu mà vì sự tìm kiếm một sự bầu bạn. Ruby, mặc dù có vẻ ngoài tự tin, nhưng thực chất cô cũng rất cô đơn và đang tìm kiếm một ai đó để chia sẻ. Họ bắt đầu hẹn hò vì sự thu hút và sự đồng cảm nhất thời. Nhưng mối quan hệ này dường như không dựa trên tình yêu đích thực.

Khi họ ở bên nhau, Otis dần nhận ra rằng anh không yêu Ruby một cách sâu sắc mà chỉ vì muốn có một mối quan hệ để làm dịu đi nỗi cô đơn của mình. Ruby cũng bắt đầu cảm thấy không được yêu thương một cách thực sự và nhận ra rằng mối quan hệ này không mang lại cho cô sự an toàn hay hạnh phúc lâu dài mà cô tìm kiếm. Họ chia tay khi Otis thừa nhận rằng anh không thể tiếp tục mối quan hệ này vì anh không yêu Ruby theo cách cô xứng đáng. Sự chia tay diễn ra trong một không khí khá cảm động, vì cả hai đều nhận ra rằng họ đã sai lầm khi bắt đầu mối quan hệ mà không thực sự hiểu cảm xúc của bản thân và đối phương.

Chia tay và những bài học trưởng thành

Ruby là cô gái cá tính, quyết đoán và có chút kiêu hãnh nhưng lại rất nhạy cảm và khao khát được thấu hiểu, chia sẻ cảm xúc (Ảnh: Netflix).

Sau chia tay, cảm giác của cả Otis và Ruby đều rất phức tạp. Otis cảm thấy tội lỗi vì đã không thành thật với Ruby từ đầu. Nhưng anh cũng cảm thấy một chút giải thoát vì không còn phải tiếp tục mối quan hệ mà anh biết không thể bền vững. Ruby, dù có cảm giác bị tổn thương và bỏ rơi, nhưng cũng hiểu rằng mối quan hệ này không phải là điều cô cần. Cả hai đều trải qua cảm giác tiếc nuối và đau đớn, nhưng cũng có một chút sự hiểu biết về việc họ cần phải đối diện với sự cô đơn để học cách yêu chính mình và tìm kiếm tình yêu thật sự sau này.

Trong tâm lý học, có một khái niệm gọi là lý thuyết gắn bó (attachment theory) do nhà tâm lý học người Anh John Bowlby phát triển. Lý thuyết này chỉ ra rằng con người có khuynh hướng tìm kiếm sự gắn bó từ khi còn nhỏ và nhu cầu này tiếp tục ảnh hưởng đến các mối quan hệ tình cảm khi trưởng thành. Otis và Ruby đều có thể đã bước vào mối quan hệ này vì thiếu sự gắn bó an toàn trong quá khứ, khiến họ tìm cách lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng một mối quan hệ dựa trên sự cô đơn thay vì tình yêu đích thực.

Lý thuyết này giúp giải thích tại sao họ lại chọn đến với nhau: vì cảm giác cần được yêu thương và sự đồng cảm hơn là một mối quan hệ dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc và chia sẻ. Khi nhận ra sự thiếu vắng của tình yêu chân thành và sự kết nối thực sự, họ dần hiểu rằng một mối quan hệ không thể bền lâu nếu thiếu sự tự nhận thức và tôn trọng bản thân. Chính sự nhận thức này đã giúp họ dần chấp nhận rằng đôi khi, để yêu một người thật sự, trước hết họ phải yêu chính mình.

Mối tình giữa Otis và Ruby là một bài học về việc yêu sai cách và những hệ quả của nó. Phim “Sex Education” không chỉ phản ánh những câu chuyện về tình yêu và tình dục mà còn là một cuộc hành trình khám phá bản thân và sự trưởng thành trong các mối quan hệ. Sau cùng, chính sự tự yêu thương và thấu hiểu bản thân mới là nền tảng vững chắc để xây dựng những mối quan hệ bền vững và hạnh phúc.