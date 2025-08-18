Xem phim Sex Education, tôi rút ra 1 bài học sâu sắc về cách dạy con trai: Thật may tôi đã kịp thay đổi

Và tôi cũng đã có nhiều thay đổi về cách dạy con sau khi xem phim “Sex Education”. Một trong số đó là: Để con được sống đúng với năng lực và giá trị riêng của mình.

Xem phim “Sex Education”, nhận ra mình đã sai khi dạy con

Tôi đã rất ấn tượng với 3 nhân vật trong phim “Sex Education”: Eric Effiong, Ruby Matthews và Aimee Gibbs. Cả 3 nhân vật này mờ nhạt trong bảng thành tích học đường của trường trung học Moordale nhưng để lại dấu ấn sâu sắc bằng chính cá tính và giá trị riêng. Họ là ba cái tên tiêu biểu cho kiểu học sinh không nằm trong khuôn mẫu “giỏi toàn diện” mà tỏa sáng theo một cách khác.

Ruby Matthews, Aimee Gibbs và Eric Effiong trong phim "Sex Education (Ảnh: Netflix).

Eric không giỏi toán, từng bị thầy cô và bạn bè xem thường. Thế nhưng, cậu sở hữu trí tưởng tượng phong phú, gu thẩm mỹ sáng tạo và nguồn năng lượng tích cực, lan tỏa tới mọi người xung quanh. Ruby thường bị nhìn nhận là “tiểu thư giàu có học dốt”, thực ra lại có bản lĩnh, khả năng kiểm soát tình huống và óc ứng biến tài tình. Còn Aimee, dù không nổi trội trên bảng điểm nhưng lại chạm tới trái tim người khác bằng sự chân thành, đồng cảm và tinh thần cầu tiến không ngừng.

Câu chuyện của 3 thiếu niên này đã vô tình nhắc tôi rằng: Điểm số không cao không có nghĩa là thất bại, và ai cũng có một lối đi khác để trưởng thành và tìm thấy giá trị của chính mình.

Thay đổi cách dạy con

Tôi có một cậu con trai đang học lớp 8. Là người từng trải qua nhiều năm ở các trường chuyên, được bố mẹ răn dạy rằng phải giỏi toán mới là “gốc” để giỏi mọi thứ khác. Vì thế, tôi cũng mặc nhiên mang tư tưởng ấy để áp lên con.

Tôi từng cho rằng phải giỏi toán mới là “gốc” để giỏi mọi thứ khác (Ảnh minh họa).

Khi con mới lên 3 - 4 tuổi, tôi đã mua những bộ sách toán tư duy về cho con làm quen. Ban đầu, mọi chuyện khá suôn sẻ, con hứng thú với những con số, say sưa giải đố. Tôi mừng thầm, nghĩ rằng mình đang đi đúng hướng.

Nhưng rồi càng lớn, con lại càng bộc lộ sở thích khác. Thay vì toán, con say mê tiếng Anh, thích viết văn. Thế nhưng, tôi vẫn cố gắng níu kéo con về với toán học: cho con đi học thêm, bày đủ trò để tạo hứng thú học toán cho con. Chỉ có điều, càng thúc ép, con càng chán nản, thậm chí khó chịu mỗi khi phải ngồi vào bàn làm toán. Thành tích học của con cũng dần đi xuống. Càng gần đến thời kỳ chuyển cấp, tôi lại càng lo lắng: nếu con chọn khối xã hội thay vì tự nhiên, liệu con có bị coi là “thua kém” bạn bè?

Mãi đến khi xem Sex Education, tôi mới thực sự giật mình. Eric Effiong, Ruby Matthews, Aimee Gibbs là 3 nhân vật chẳng mấy nổi bật trong lớp, không được đánh giá cao ở những môn học “chính thống” nhưng mỗi người lại biết cách tỏa sáng theo thế mạnh riêng. Câu chuyện của họ khiến tôi nhận ra: bấy lâu nay, tôi đã ép con phải trở thành một phiên bản theo ý mình thay vì lắng nghe và trân trọng thế mạnh của con.

Trong tâm lý học, có một khái niệm gọi là “thuyết đa trí tuệ” (multiple intelligences) do Howard Gardner đề xuất. Theo đó, trí thông minh của con người không chỉ gói gọn trong toán học hay ngôn ngữ mà còn trải rộng ở nhiều lĩnh vực như âm nhạc, vận động, giao tiếp,… Mỗi cá nhân đều có những dạng trí thông minh nổi trội riêng và việc giáo dục đúng hướng chính là giúp con phát triển thế mạnh ấy thay vì ép buộc vào một khuôn mẫu cứng nhắc.

Hiểu được điều đó, tôi bắt đầu nhìn con trai bằng một lăng kính khác. Thay vì khăng khăng bắt con giỏi toán như mình từng được dạy, tôi học cách lắng nghe, cho con quyền lựa chọn môn học sở trường và khuyến khích con phát triển ở lĩnh vực con thực sự yêu thích. Đó mới là con đường đúng đắn nhất để đưa con tới thành công.