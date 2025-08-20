Xem phim "Sex Education", tôi nhận ra yêu thôi chưa đủ: Thiếu điều này, tình cảm chắc chắn không thể bền lâu

Nếu bạn chưa từng xem phim “Sex Education”, bạn có thể sẽ nghĩ rằng đây là một bộ phim tình cảm tuổi teen không xứng với thời gian của mình. Thế nhưng, hãy cho bộ phim này một cơ hội giống như tôi đã làm. Và chỉ sau vài tập phim, tôi tin rằng bạn cũng sẽ nhận ra phim “Sex Education” sâu sắc hơn mình tưởng.

Đầu tiên, phim ẩn chứa rất nhiều bài học về việc nuôi dạy con cái. Nhờ xem phim, tôi đã biết ơn bố mẹ hơn rất nhiều và thêm trân trọng những gì họ đã làm cho tôi trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Không chỉ có vậy, “Sex Education” còn là một kho tàng kiến thức về cách đối nhân xử thế - đặc biệt là với người yêu, bạn bè, những mối quan hệ vốn rất gần gũi trong đời sống của mỗi chúng ta. Tôi học được nhiều bài học liên quan đến vấn đề này từ bộ phim ăn khách của Netflix, nhưng hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe một bài học mà tôi tin là rất quan trọng cho bất cứ mối quan hệ nào.

Xem phim "Sex Education", tôi nhận ra yêu thôi chưa đủ

Trong các mối quan hệ lãng mạn, chúng ta thường có suy nghĩ rằng tình cảm là thứ quan trọng nhất. Điều này có thể không sai, tuy nhiên, tình cảm không phải là thứ duy nhất bạn cần để tâm tới. Bên cạnh cảm xúc, bạn cũng cần thể hiện được sự tôn trọng với nửa kia.

Tôi đã học được bài học này qua việc theo dõi câu chuyện của nhân vật Isaac Goodwin. Trong phim “Sex Education”, Isaac xuất hiện trong mùa 2, muộn hơn các nhân vật chính khác. Tuy nhiên, sự phát triển của nhân vật này cũng không kém phần hấp dẫn, đặc biệt là trong mối quan hệ với Maeve, một trong những nữ chính của phim.

Nhân vật Isaac Goodwin trong phim “Sex Education”.

Mở đầu mùa 2, Isaac và anh trai trở thành cư dân mới tại khu nhà xe lưu động nơi Maeve sinh sống. Chàng trai trẻ trở thành hàng xóm sát vách của Maeve và nhanh chóng có cảm tình với cô bạn xinh đẹp, mạnh mẽ này.

Isaac cố gắng kết bạn với Maeve sau khi nhận ra rằng cả hai đều bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ. Sau đó, Isaac giúp Maeve theo dõi mẹ của mình (Erin) khi cô nghi ngờ mẹ đang nói dối. Khi Erin buộc phải rời đi, Maeve đã tìm đến Isaac để được an ủi. Tuy nhiên, Isaac bắt đầu nảy sinh tình cảm yêu đương một cách ám ảnh với Maeve. Điều này dẫn đến một sai lầm nghiêm trọng.

Isaac có cảm tình với Maeve, cô bạn hàng xóm mạnh mẽ và đầy nghị lực.

Khi đọc được tin nhắn thoại của Otis (một chàng trai khác học cùng trường với Maeve) gửi cho Maeve để thổ lộ tình cảm với cô, Isaac đã quyết định xóa tin nhắn này. Cậu làm điều đó mà không do dự, hy vọng Maeve sẽ bắt đầu thích lại mình.

Thế nhưng, hành vi bồng bột này của Isaac không nhận được kết quả như mong đợi. Sau này, Isaac thú nhận hành động đó với Maeve. Kết quả là cô phớt lờ cậu trong nhiều tuần vì cậu đã phá vỡ lòng tin của cô.

Isaac đã đọc trộm và tự ý xóa tin nhắn của Maeve.

Xem đến đây, tôi nhận ra Isaac có một tình cảm vô cùng chân thành và sâu sắc với Maeve, thế nhưng, thứ cậu thiếu là sự tôn trọng. Đầu tiên, cậu đã không tôn trọng quyền riêng tư của bạn, quyết định nghe tin nhắn thoại khi chưa được sự cho phép của Maeve. Thứ hai, cậu tiếp tục xâm phạm vào ranh giới cá nhân của người khác khi tự quyết định xóa tin nhắn, khiến cô gái trẻ không nắm bắt được thông tin đáng lẽ ra hoàn toàn thuộc về cô. Qua việc này, Isaac cướp đi quyền tự đưa ra quyết định của bạn - vì Maeve cũng có tình cảm với Otis và đang rất bối rối về những mối quan hệ lãng mạn xung quanh mình. Đến khi Isaac nhận ra sai lầm của mình thì mọi chuyện đã quá muộn. Maeve thực sự tức giận, thất vọng và niềm tin giữa hai người đã rạn nứt.

Vai trò của việc tôn trọng đối phương

Trong câu chuyện này, Isaac có tình yêu nhưng đã thiếu sự tôn trọng với Maeve. Theo các chuyên gia về mối quan hệ, sự thiếu tôn trọng có thể làm giảm sút lòng tin, chia cắt tình cảm và thậm chí dẫn đến tan vỡ nếu không sửa chữa kịp thời.

Ngược lại, nếu bạn tôn trọng đối phương, bạn sẽ biết trân trọng suy nghĩ, cảm xúc và cá tính riêng của họ, đồng thời đối xử với họ bằng sự tử tế và thấu hiểu. Điều này bao gồm lắng nghe tích cực, ghi nhận cảm xúc của nhau, tôn trọng quyền riêng tư và ủng hộ những mục tiêu, ước mơ của đối phương.

Hành xử tôn trọng đối phương có thể giúp:

Xây dựng lòng tin và sự an toàn:

Khi bạn tôn trọng người yêu, họ sẽ cảm thấy an toàn và được trân trọng trong mối quan hệ. Nâng cao chất lượng giao tiếp:

Giao tiếp dựa trên sự tôn trọng sẽ thúc đẩy sự đối thoại cởi mở và hiểu nhau hơn. Củng cố mối quan hệ:

Tôn trọng là nền tảng cốt lõi để xây dựng một mối quan hệ lành mạnh và bền vững. Tăng mức độ hài lòng trong tình cảm:

Khi cả hai cảm thấy được tôn trọng, họ sẽ hài lòng hơn với mối quan hệ. Thúc đẩy sự gắn kết cảm xúc:

Sự tôn trọng giúp cả hai kết nối sâu sắc hơn về mặt cảm xúc và dễ dàng chia sẻ sự tổn thương, yếu đuối.

Bằng cách thường xuyên thực hành những hành vi trên, bạn có thể xây dựng một mối quan hệ tình cảm tràn đầy sự tôn trọng và ý nghĩa hơn.

Với Maeve, sau một thời gian thì cô đã tha thứ cho Isaac. Hai người bắt đầu thân thiết hơn, vượt trên tình bạn. Nhưng sau đó, Isaac cậu phát hiện Maeve và Otis đã hôn nhau trong chuyến đi dã ngoại của trường, điều này khiến cậu tức giận và rời xa Maeve, nói với cô rằng mọi chuyện giữa họ đã chấm dứt. Trong tập cuối của mùa 3, khi Maeve chuyển ra khỏi khu nhà xe, cô quyết định nói lời tạm biệt tử tế với Isaac. Cô nói rằng cô vẫn muốn làm bạn với cậu bất chấp những chuyện đã xảy ra. Isaac nói cậu vẫn cần thêm thời gian, nhưng chúc Maeve mọi điều tốt đẹp nhất.