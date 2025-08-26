Xem phim "Sex education", tôi nhận ra trong tình yêu, đây là điều quan trọng bậc nhất: Thiếu thì rất khó bền

Xem phim “Sex Education” chắc chắn là một trải nghiệm đáng giá đối với tôi. Lý do là nhờ có bộ phim này, tôi đã rút ra được nhiều bài học về tình bạn, tình yêu và cuộc sống.

Phim “Sex Education” nói về cuộc sống của các thiếu niên và người trưởng thành tại thị trấn Moordale. Phim thu hút lượt xem ‘khủng’, nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình do có cách khai thác khéo léo nhiều tình huống khó xử về ‘chuyện ấy’.

Có rất nhiều nội dung đáng chú ý từ phim “Sex Education”, nhưng khi xem phim, tôi đặc biệt học được nhiều điều từ mối quan hệ giữa hai nhân vật chính Maeve Wiley và Otis Milburn. Trong “Sex Education”, họ là hai học sinh tại Trường Trung học Moordale với gia cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng đã bị thu hút sau khi cùng hợp tác trong một dự án.

Otis Milburn và Maeve Wiley là hai nhân vật chính của phim với mối quan hệ tình bạn, tình yêu phức tạp.

Mối quan hệ của Maeve và Otis trong phim “Sex Education”

Chuyện tình cảm của Maeve và Otis là một trong những câu chuyện trung tâm của phim “Sex Education”. Mối quan hệ bắt đầu khi hai người cùng hợp tác để mở dịch vụ tư vấn chuyện khó nói trong trường học. Maeve đi tìm khách hàng còn Otis đóng vai người tư vấn. Lúc đầu, đây chỉ là mối quan hệ công việc, nhưng sau đó hai người bắt đầu hình thành tình bạn và tình cảm lãng mạn dành cho nhau.

Một ngày nọ, Maeve lấy hết dũng cảm đến nhà Otis để thổ lộ tình cảm. Thế nhưng, cô thấy Otis và Ola (một nhân vật khác) hôn nhau nên đã bỏ về.

Một thời gian sau, Maeve mới kể cho Otis nghe về tình cảm của mình. Cậu tức giận với Maeve, nói rằng cậu cũng có cảm giác tương tự nhưng đã hẹn hò với Ola vì cảm thấy không có hy vọng gì với Maeve.

Maeve muốn thừa nhận tình cảm nhưng lúc đó Otis đang trong mối quan hệ với người khác.

Trong một bữa tiệc sau đó, Otis say xỉn và lăng mạ Maeve, vì vậy cô đã cắt đứt quan hệ với cậu.

Khi tỉnh rượu, Otis để lại cho Maeve một tin nhắn thoại, trong đó cậu xin lỗi về mọi chuyện và nói rằng cậu yêu cô, nhưng một nhân vật khác là Isaac (người cũng thích Maeve) đã xóa tin nhắn này.

Maeve biết được về việc tin nhắn thoại bị xoá, cô hỏi Otis nội dung tin nhắn. Otis thổ lộ tình cảm của mình và họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, nhưng lúc đó, Maeve vẫn phân vân giữa Otis và Isaac.

Ở mùa 3, Otis và Maeve trao nhau nụ hôn thứ hai (dưới mưa) và bày tỏ tình yêu dành cho nhau, chính thức trở thành một cặp. Thế nhưng, sau nhiều thử thách tiếp nối, hai người đã không thể tiếp tục và quyết định chia tay ở tập cuối của loạt phim.

Cuối phim, Maeve và Otis chia tay, để lại nhiều tiếc nuối cho người xem.

Bài học từ mối quan hệ giữa Maeve và Otis

Chứng kiến toàn bộ câu chuyện giữa Maeve và Otis, tôi nhận ra rằng sự thẳng thắn rất quan trọng trong một mối quan hệ tình cảm. Sự thẳng thắn có thể giúp hai người hiểu được cảm xúc của nhau, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau hơn. Khi cả hai không trò chuyện, không giao tiếp cởi mở, thì khoảng cách cứ dần dần lớn lên, đôi khi không thể rút ngắn.

Với trường hợp của Maeve và Otis, khán giả xem phim có thể thấy rõ cảm xúc của họ dành cho nhau khi mới là bạn. Thế nhưng, mặc dù Maeve đã sớm nhận ra điều này và quyết định ‘tỏ tình’, thì Otis lại lảng tránh cảm xúc của mình và lao vào mối quan hệ với Ola. Hậu quả đầu tiên là khiến Maeve hiểu lầm rằng Otis không hề thích cô, từ đó dần xa cách Otis. Hậu quả thứ hai là vô tình làm tổn thương Ola - người có trái tim vô cùng trong sáng. Sau này, Ola nhận ra Otis không hề yêu mình, và chính sự mập mờ của cậu đã khiến cô tổn thương.

Theo các chuyên gia, sự thẳng thắn có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng một mối quan hệ lành mạnh. Sự thẳng thắn có thể giúp xây dựng niềm tin, thúc đẩy giao tiếp cởi mở và tạo ra một không gian an toàn để bộc lộ cảm xúc và sự thân mật.

Điều này đòi hỏi đôi bên phải thể hiện cảm xúc và suy nghĩ một cách chân thành, giải quyết các vấn đề một cách trực tiếp, và tránh lừa dối hay thao túng.

Với Otis, nếu ngay từ đầu sống thành thật với cảm xúc của mình, cậu đã có thể có cơ hội xây dựng một mối quan hệ bền chặt với Maeve. Thế nhưng, cậu đã chọn cách lảng tránh để rồi gây tổn thương cho hai người con gái.

Cuối phim, thật đáng buồn là Otis và Maeve sau nhiều thử thách vẫn không thể đến với nhau. Thế nhưng, chuyện tình của họ đã đem lại cho tôi nhiều bài học bổ ích, hiểu rõ được giá trị của sự thẳng thắn và cởi mở trong các mối quan hệ thân thiết. Mặc dù sự thẳng thắn yêu cầu rất nhiều dũng cảm và gan dạ, nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn đặt một nền móng vững chãi cho những gì xảy ra tiếp theo.