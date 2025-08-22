Xem phim "Sex Education", tôi nhận ra tình bạn đích thực cần nhất 3 điều này, nếu thiếu thì khó mà bền lâu

Nếu bạn chưa từng xem phim “Sex Education”, có thể bạn sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một bộ phim tâm lý tuổi teen thông thường. Thế nhưng, trên thực tế, bộ phim đình đám này của Netflix ẩn chứa nhiều bài học sâu sắc về gia đình, tình yêu và tình bạn.

Với tôi, tôi đặc biệt ấn tượng với các bài học về tình bạn được rút ra từ phim “Sex Education”, cụ thể là bài học về những điều mà một tình bạn đích thực cần có. Tôi học được điều này sau khi chứng kiến tình bạn của Aimee Gibbs và Maeve Wiley, hai con người tưởng chừng không liên quan nhưng lại thiết lập được một tình bạn vô cùng trong sáng, lành mạnh và quý giá.

Đôi bạn thân Aimee Gibbs và Maeve Wiley trong phim “Sex Education”.

Aimee và Maeve là đôi bạn thân trong phim “Sex Education”. Cả hai đều học tại trường Trung học Moordale. Tình bạn của họ bắt đầu từ mùa 1, khi họ bí mật kết bạn với nhau. Aimee lúc đó là thành viên của “The Untouchables”, một nhóm học sinh nhà giàu, nổi tiếng. Nhóm này khinh miệt Maeve, một cô gái nghèo bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ.

Có thể thấy Aimee và Maeve có xuất thân hoàn toàn khác biệt. Trong khi Aimee xuất thân từ một gia đình giàu có, là một nữ sinh nổi tiếng và được nhiều người yêu mến, thì Maeve sống trong một khu nhà xe lưu động, buộc phải tự kiếm tiền để nuôi thân.

Sau một thời gian giữ bí mật mối quan hệ bạn bè này, cuối cùng, Aimee quyết định rời hội “The Untouchables” và công khai tình bạn với Maeve.

Aimee quyết định rời hội “The Untouchables” và công khai tình bạn với Maeve.

Ở mùa hai, Aimee bị tấn công tình dục trên xe buýt. Khi đó, Maeve nhất quyết đến cảnh sát trình báo. Maeve cũng là người đã ủng hộ Aimee sau vụ tấn công, lên xe buýt cùng cô. Trong khi đó, Aimee cũng có mặt ở khán đài khi bạn tham dự vòng chung kết được truyền hình trực tiếp của giải vô địch Quiz Heads.

Maeve cùng Aimee đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc xảy ra trên xe buýt.

Đến mùa ba của phim “Sex Education”, sau khi Maeve nhận thấy Aimee vẫn chưa nguôi ngoai sau vụ tấn công, cô đã nhờ Otis hỏi mẹ xem Aimee có thể đăng ký tham gia trị liệu cùng mình không. Jean (mẹ của Otis và là một chuyên gia tâm lý) đồng ý. Và nhờ Maeve, Aimee bắt đầu tham gia các buổi trị liệu cùng Jean.

Aimee cũng bí mật chi trả cho chuyến đi Pháp của Maeve. Hai người đã cãi nhau vì chuyện này, vì Maeve không muốn bạn thương hại mình, nhưng Aimee cảm thấy Maeve quá kiêu hãnh nên không muốn nhận sự giúp đỡ. Cuối cùng, hai người đã làm lành và sau đó Aimee giúp Maeve tìm mẹ. Aimee cũng khuyến khích Maeve đến Mỹ, và cuối cùng Maeve đã đồng ý.

Hai cô bạn trải qua nhiều thử thách nhưng luôn giúp đỡ nhau lúc khó khăn.

Ba bài học về tình bạn rút ra từ phim “Sex Education”

Chứng kiến tình bạn của Aimee và Maeve, tôi nhận ra một tình bạn đích thực cần nhất ba yếu tố. Nếu thiếu đi những điều này, mối quan hệ khó có thể bền vững.

1. Tình bạn cần có sự trung thực

Như chúng ta đã thấy, dù Aimee sinh ra trong một thế giới hoàn toàn đối ngược với Maeve, cô vẫn quyết định làm bạn với Maeve, thậm chí từ giã hội bạn cũ xấu tính để công khai tình bạn chân thành của mình. Sự dũng cảm này chắc chắn không phải ai cũng làm được, thế nhưng, Aimee đã cho Maeve (và cả khán giả truyền hình) thấy rằng tình bạn cần được xây dựng trên sự trung thực, và cô sẵn sàng cho cả thế giới biết rằng cô thực sự quan tâm đến Maeve, không phải vì vẻ bề ngoài hay gia thế, mà là vì chính con người tốt đẹp của Maeve.

Theo các chuyên gia, sự trung thực rất quan trọng trong tình bạn vì nó xây dựng lòng tin, tạo nên những kết nối chân thành và mang đến một không gian an toàn, đáng tin cậy để bạn bè được là chính mình và trưởng thành. Bằng cách cởi mở và trung thực, ngay cả về những chủ đề khó nói, bạn bè có thể vun đắp một mối quan hệ sâu sắc hơn, bền vững hơn, giải quyết xung đột và mang đến sự hỗ trợ ý nghĩa, điều này còn quý giá hơn cả việc tránh né những khó chịu nhất thời.

Tình bạn của Aimee và Maeve được nhiều người ngưỡng mộ.

2. Tình bạn cần có sự ủng hộ

Trong phim “Sex Education”, cả Aimee và Maeve đều nhiều lần trải qua những thử thách không hề đơn giản, ví dụ như bị quấy rối tình dục, bị gia đình bỏ rơi… Thế nhưng, mỗi khi bạn gặp nạn, cả Aimee và Maeve đều sẵn lòng đưa ra bàn tay giúp đỡ. Họ giúp đối phương vượt qua nỗi ám ảnh và thể hiện sự ủng hộ hết mình với những quyết định đúng đắn của bạn.

Sự hỗ trợ trong tình bạn rất quan trọng vì nó xây dựng một hệ thống hỗ trợ thiết yếu, giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, tăng cường khả năng phục hồi cảm xúc trước căng thẳng, mang đến sự giúp đỡ thiết thực và cảm giác “được thuộc về”, cuối cùng làm phong phú thêm cuộc sống và thúc đẩy hạnh phúc tổng thể. Những người bạn ủng hộ mang đến một không gian an toàn, không phán xét cho sự yếu đuối, đồng cảm và khích lệ, nhắc nhở bạn rằng bạn không đơn độc trong những thử thách.

3. Tình bạn cần có sự lắng nghe

Điều thứ ba tôi thấy rất ngưỡng mộ trong tình bạn của Aimee và Maeve là cả hai luôn cố gắng lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Mặc dù có lần cãi vã, nhưng cả hai đã trò chuyện và tìm được tiếng nói chung, sau đó làm lành và tiếp tục hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Lắng nghe rất quan trọng trong tình bạn vì nó thể hiện sự tôn trọng, nuôi dưỡng sự đồng cảm và thấu hiểu, đồng thời xây dựng lòng tin bằng cách khiến bạn bè cảm thấy được trân trọng. Kỹ năng lắng nghe tốt tạo ra một không gian an toàn cho sự hỗ trợ về mặt cảm xúc, làm sâu sắc thêm kết nối tình cảm và củng cố mối quan hệ giữa bạn bè. Bằng cách chủ động lắng nghe, bạn tránh được những hiểu lầm, thể hiện sự quan tâm chân thành và có thể hỗ trợ bạn bè tốt hơn khi gặp khó khăn, từ đó xây dựng những mối quan hệ bền chặt và ý nghĩa hơn.

Aimee và Maeve luôn đồng hành với nhau trong cuộc sống, cả lúc vui lẫn lúc buồn.

Làm gì để xây dựng tình bạn bền vững?

Nói tóm lại, tôi thấy rằng nếu thiếu những điều kể trên thì tình bạn rất khó có thể bền vững. Tuy nhiên, điều may mắn là bạn có thể thực hành những điều sau để củng cố tình bạn thành một mối quan hệ gắn bó hơn, lâu bền hơn:

- Ưu tiên dành thời gian chất lượng cho bạn bè, dù là thông qua các cuộc gọi, tin nhắn thường xuyên hay các hoạt động chung.

- Hãy chú ý khi bạn bè nói, đặt câu hỏi tiếp theo và thể hiện sự quan tâm chân thành đến cuộc sống của họ.

- Hãy ở bên bạn bè trong cả những lúc vui vẻ lẫn khó khăn, động viên và lắng nghe.

- Hãy cho bạn bè biết bạn trân trọng họ như thế nào thông qua lời nói và hành động.

Ngoài ra, để trở thành một người bạn tốt, bạn nên thực hiện đúng lời hứa của mình, sống trung thực và cởi mở, tôn trọng ranh giới cá nhân của bạn bè, hỗ trợ và chúc mừng thành công của họ.