Xem phim "Sex Education", tôi mới biết mình từng yêu sai cách: Không phải cứ quan tâm nhiều là đủ

Tôi từng tin rằng chỉ cần dành đủ thời gian, đủ sự quan tâm và sẵn sàng hy sinh thì tình yêu sẽ bền lâu. Nhưng sau khi xem Sex Education, tôi mới nhận ra: quan tâm nhiều chưa chắc là yêu đúng cách.

Có một thời gian, tôi nghĩ mình là một người yêu rất tốt.

Tôi luôn hỏi người ấy đã ăn chưa, ngủ đủ không, đi đâu, về lúc nào. Tôi muốn biết mọi chuyện xảy ra trong ngày của họ, sẵn sàng gác việc của mình để giúp khi họ cần.

Tôi tin đó là yêu. Nhưng rồi mối quan hệ ấy vẫn kết thúc.

Lúc xem Sex Education, tôi bỗng nhìn thấy mình trong một vài nhân vật. Họ đều yêu chân thành, nhưng đôi khi sự quan tâm lại đi kèm với mong muốn kiểm soát, lo lắng quá mức hoặc vô tình đặt áp lực lên người mình yêu.

Tôi chợt hiểu: hóa ra quan tâm nhiều không đồng nghĩa với việc đối phương cảm thấy được yêu.

Quan tâm không có nghĩa là luôn hiện diện

Một trong những điều Sex Education làm rất tốt là cho thấy mỗi nhân vật đều cần có không gian riêng để trưởng thành.

Maeve cần thời gian theo đuổi ước mơ của mình.

Otis phải học cách đối diện với cảm xúc mà không phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

Eric cũng nhiều lần lựa chọn được là chính mình, thay vì sống theo kỳ vọng của bất kỳ ai.

Cặp đôi Maeve và Otis trong phim Sex Education. (Ảnh: Netflix)

Điều đó khiến tôi nhớ lại chính mình.

Ngày trước, tôi thường nghĩ yêu là phải luôn ở cạnh. Nếu người ấy muốn ở một mình, tôi lập tức lo lắng. Nếu họ ít nhắn tin hơn một ngày, tôi bắt đầu tự hỏi liệu tình cảm có thay đổi.

Sau này tôi mới hiểu, không phải ai cũng thể hiện tình yêu theo cùng một cách.

Yêu không phải là lấp đầy mọi khoảng trống

Theo The Gottman Institute, những mối quan hệ bền vững được xây dựng khi cả hai vừa duy trì sự gắn kết, vừa tôn trọng tính độc lập của nhau. Các cặp đôi hạnh phúc không đánh mất bản thân trong mối quan hệ, mà vẫn giữ được những mục tiêu, sở thích và các mối quan hệ xã hội riêng.

Điều đó khiến tôi nhớ đến những lần mình vô thức biến người yêu thành trung tâm của cuộc sống.

Tôi muốn làm mọi thứ cùng họ, muốn biết mọi kế hoạch của họ, muốn mình luôn là người đầu tiên họ nghĩ đến.

Lúc ấy, tôi tưởng đó là sự quan tâm. Nhưng nhìn lại, có lẽ đối phương chỉ cảm thấy ngột ngạt.

Tôi đã yêu bằng điều mình muốn, không phải điều người kia cần

Theo Psychology Today, một sai lầm phổ biến trong các mối quan hệ là giả định rằng đối phương sẽ cảm thấy được yêu theo đúng cách mà mình muốn nhận tình yêu. Trong khi thực tế, mỗi người có nhu cầu, ranh giới và cách đón nhận sự quan tâm rất khác nhau.

Đọc đến đây, tôi thấy mình trong đó. Tôi liên tục hỏi han vì nghĩ như vậy là chu đáo. Nhưng có thể người ấy chỉ cần tôi tin tưởng hơn.

Tôi luôn muốn giúp giải quyết mọi vấn đề. Trong khi đôi khi, điều họ cần chỉ là một người lắng nghe.

Tôi đã yêu bằng cách của mình, chứ chưa thực sự học cách hiểu cách người kia muốn được yêu.

Thực tế, mỗi người có nhu cầu, ranh giới và cách đón nhận sự quan tâm rất khác nhau. (Ảnh: Netflix)

Quan tâm đúng cách bắt đầu từ sự tôn trọng

Theo Harvard Health Publishing, giao tiếp cởi mở và tôn trọng nhu cầu của nhau là nền tảng quan trọng của một mối quan hệ lành mạnh. Thay vì giả định điều đối phương cần, các chuyên gia khuyến khích các cặp đôi trao đổi rõ ràng về mong muốn, cảm xúc và ranh giới của mình.

Đó là điều tôi đã thiếu. Tôi dành rất nhiều thời gian để thể hiện tình cảm. Nhưng lại dành quá ít thời gian để lắng nghe. Tôi hỏi rất nhiều. Nhưng không phải lúc nào cũng hiểu câu trả lời.

Sau khi xem Sex Education, tôi không còn nghĩ tình yêu được đo bằng số tin nhắn, số cuộc gọi hay mức độ hy sinh.

Tôi tin rằng yêu đúng cách là biết khi nào nên ở bên và khi nào nên lùi lại, biết quan tâm nhưng không kiểm soát, biết lắng nghe thay vì vội vàng sửa chữa mọi vấn đề.

Sex Education không khiến tôi yêu ít đi. Bộ phim chỉ giúp tôi hiểu rằng một tình yêu trưởng thành không nằm ở việc mình làm bao nhiêu cho đối phương, mà ở việc những điều mình làm có thực sự khiến họ cảm thấy được thấu hiểu và tôn trọng hay không.

Và đôi khi, điều giữ một mối quan hệ lâu bền không phải là sự quan tâm nhiều hơn, mà là sự quan tâm đúng cách.