Sau khi xem phim “Sex Education”, tôi đặc biệt ấn tượng với Otis. Cậu là một học sinh vụng về nhưng lại trở thành “chuyên gia tư vấn” cho cả trường. Không phải vì Otis có kiến thức y khoa xuất sắc mà bởi cậu có sự kiên nhẫn và dịu dàng đặc biệt. Otis lắng nghe bạn bè bằng một thái độ không phán xét, để mỗi người dám nói ra nỗi lòng, dám đối diện với tổn thương sâu kín nhất.

Trong phim “Sex Education”, rất nhiều nhân vật từng mang trong mình sự bất an. Eric luôn phải đối diện với kỳ thị, Maeve lớn lên trong một gia đình rạn vỡ, Ruby tưởng như hoàn hảo nhưng lại che giấu nhiều tổn thương. Và điểm chung của cả ba nhân vật này là họ đều tìm đến Otis không chỉ để xin lời khuyên mà để được thấu hiểu và cảm thấy an toàn. Chính sự dịu dàng đó của Otis đã gợi lại trong tôi ký ức về bố và anh họ của tôi.

Nhớ tới bố và anh họ sau khi xem phim “Sex Education”

Nhân vật Otis trong phim "Sex Education" (Ảnh: Netflix).

Anh họ tôi lớn hơn tôi ba tuổi. Anh là con một của bác ruột tôi. Ngay từ nhỏ, vì mẹ đi làm xa nên anh sống cùng bố. Thế nhưng, bố anh tính tình cục cằn, lại thường xuyên đi làm tới khuya mới về. Hàng ngày, anh chỉ thui thui một mình. Đến giờ cơm, anh sang ăn cùng bà nội. Càng lớn, anh càng nổi loạn, không nghe lời bất cứ ai, kết giao với bạn xấu.

Khi anh học lớp 8, bố mẹ anh ly hôn. Lúc ấy, sự nổi loạn của anh càng dữ dội hơn với những lần bỏ nhà đi nhiều ngày liền. Bố mẹ anh sau nhiều lần đi tìm con cũng đã không còn cảm thấy sốt sắng trước mỗi lần con “đi bụi”.

Một ngày nọ, sau khi bỏ nhà đi chơi nhiều ngày, anh bất ngờ xuất hiện ở cửa nhà tôi. Giọng anh run run nói: “Cháu đói”. Bố tôi im lặng mở cửa, dẫn anh vào bếp. Ông lặng lẽ nấu cho anh một bát mì tôm trứng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố vào bếp. Ông không nói, cũng không trách mắng, chỉ ngồi nhìn anh ăn. Anh tôi vừa ăn, nước mắt vừa lăn dài.

Khi anh ăn xong, bố mới mở lời: “Không đi đâu nữa, ở nhà với chú thím và các em. Chú sẽ nuôi dạy cháu như con trai của chú. Sau này lớn đi lấy vợ, chú đích thân đi hỏi vợ cho”.

Sự bất ngờ hiện rõ trong mắt anh. Anh hỏi dồn dập bố tôi: “Chú nói thật chứ? Cháu có thể làm con trai chú thật không?”. Bố tôi cười hiền đáp: “Chú nói thật”.

Từ hôm ấy, anh sống cùng gia đình tôi. Anh thay đổi hoàn toàn: không còn ngỗ nghịch, biết học hành chăm chỉ, biết chia sẻ niềm vui trong những chuyến đi dã ngoại cuối tuần, biết phụ giúp việc nhà. Anh cũng dần nguôi ngoai nỗi buồn về sự chia tay của bố mẹ anh. Anh cũng không còn trách bố mẹ anh nữa.

Cho tới nay, sau hơn 20 năm, anh đã lập gia đình và có một gia đình riêng hạnh phúc, một công việc ổn định. Anh đã chuyển ra ở riêng nhưng mỗi cuối tuần, anh vẫn thường đưa con về thăm bố mẹ tôi. Anh vẫn mãi luôn là thành viên thứ 5 trong gia đình của tôi.

Sức mạnh chữa lành của sự dịu dàng

Trong tâm lý học, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng “sự an toàn về cảm xúc” là nền tảng giúp trẻ em vượt qua những sang chấn tâm lý. Khi một đứa trẻ được lắng nghe và chấp nhận thay vì bị phán xét, chúng có thể chữa lành tổn thương và phát triển nhân cách tích cực hơn.

Otis trở thành “chuyên gia tư vấn” cho cả trường (Ảnh: Netflix).

Otis trong phim “Sex Education” là minh chứng cho điều đó. Cậu không đưa ra những lời khuyên mà luôn để bạn bè cảm thấy: “Mình được tôn trọng, mình có quyền nói ra”. Chính sự dịu dàng của Otis đã giúp các bạn của mình mạnh mẽ đối diện với hoàn cảnh, tháo bỏ lớp vỏ kiêu kỳ và những khúc mắc trong lòng. Otis đã chữa lành bạn bè mình, còn bố tôi đã giúp anh họ tôi tìm lại mái ấm. Chỉ một bát mì tôm trứng, chỉ một câu nói dịu dàng “chú sẽ nuôi cháu như con”, bố tôi đã mở ra cho anh một cánh cửa mới, cánh cửa của sự bình yên và yêu thương.

Xem phim “Sex Education” khiến tôi nhận ra, đôi khi chúng ta không cần quá nhiều lý thuyết hay những lời khuyên hào nhoáng. Thứ có sức mạnh thay đổi số phận một con người chính là sự dịu dàng và thấu hiểu.

(Ghi)