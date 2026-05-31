Xem phim "Sex Education", tôi biết ơn bố vô cùng vì đã gọi điện tối hôm đó: Lời nói của ông khiến tôi thức tỉnh

Có những lời nói phải mất nhiều năm tôi mới hiểu hết ý nghĩa.

Ngày đó, tôi vừa tốt nghiệp đại học và đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Công việc không như mong đợi, các mối quan hệ liên tục gặp trục trặc và tôi bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình.

Tôi luôn cảm thấy mình thất bại.

Mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến với sự tự ti và chán nản.

Cho đến khi tôi xem Sex Education.

Có một cảnh khiến tôi ngồi lặng rất lâu. Đó là khi một nhân vật trẻ tuổi cảm thấy mình không đủ tốt, không đủ thành công và không biết tương lai sẽ đi về đâu. Thay vì trách móc, người lớn trong phim đã giúp cậu hiểu rằng việc cảm thấy lạc lối ở một giai đoạn nào đó của cuộc đời là điều hoàn toàn bình thường.

Các nhân vật chính trong phim Sex Education đều là những thiếu niên tuổi mới lớn.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhớ ngay đến bố, và nhớ đến cuộc điện thoại của nhiều năm trước.

Cuộc gọi tôi từng không muốn nghe

Hồi đó, tôi vừa bị từ chối ở một công việc mà mình đặt rất nhiều kỳ vọng.

Tôi thất vọng đến mức không muốn nói chuyện với ai. Tôi khóa cửa phòng, tắt điện thoại và gần như cắt đứt liên lạc với mọi người.

Tối hôm đó, bố gọi.

Ban đầu tôi không muốn nghe máy. Nhưng sau nhiều cuộc gọi nhỡ, tôi miễn cưỡng bắt máy với tâm trạng đầy khó chịu.

Tôi nghĩ ông sẽ hỏi han hoặc khuyên bảo như mọi lần.

Nhưng bố chỉ hỏi một câu rất đơn giản: “Con đang buồn lắm phải không?”.

Không hiểu sao nghe đến đó, tôi lại muốn khóc.

Tôi kể cho bố nghe mọi chuyện. Rằng tôi cảm thấy mình vô dụng. Rằng bạn bè ai cũng tiến lên còn tôi thì giậm chân tại chỗ. Rằng tôi sợ mình sẽ không bao giờ thành công.

Bố nghe hết. Ông không ngắt lời một lần nào.

Theo Psychology Today, cảm giác thất bại và mất phương hướng ở giai đoạn đầu trưởng thành là trải nghiệm rất phổ biến. Điều người trẻ cần nhất trong thời điểm này thường không phải lời phán xét mà là sự lắng nghe và thấu hiểu.

Cảm giác thất bại và mất phương hướng ở giai đoạn đầu trưởng thành là trải nghiệm rất phổ biến. (Ảnh minh hoạ)

Câu nói của bố khiến tôi thức tỉnh

Sau khi nghe tôi than thở gần một tiếng đồng hồ, bố chỉ nói một câu: “Con thất bại một lần không có nghĩa là con là người thất bại”.

Lúc ấy, tôi im lặng.

Bố tiếp tục nói rằng cuộc đời của một con người không thể được quyết định bởi một kỳ thi, một công việc hay một biến cố duy nhất.

Ông kể rằng thời trẻ, bản thân cũng từng bị từ chối công việc, từng làm những việc mình không thích và từng có lúc nghĩ mình chẳng đi đến đâu.

Nhưng rồi mọi chuyện vẫn tiếp tục. Con người vẫn trưởng thành. Vẫn tìm được hướng đi của riêng mình.

Theo Harvard Business Review, một trong những sai lầm phổ biến của người trẻ là đồng nhất thất bại tạm thời với giá trị bản thân. Các chuyên gia cho rằng khả năng phục hồi sau khó khăn mới là yếu tố quyết định thành công lâu dài.

Ngày hôm đó, tôi thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi hiểu ra rằng chỉ một trở ngại nhỏ trong đường đời không thể định hình cả con người tôi. Giờ đây, mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại nhớ đến câu nói ấy. Nó giống như chiếc phao giúp tôi không chìm trong cảm giác tự ti và tuyệt vọng.

Có những điều cha mẹ nhìn thấy trước chúng ta

Điều khiến tôi xúc động nhất khi xem Sex Education là bộ phim không xây dựng cha mẹ như những người hoàn hảo. Họ cũng có sai lầm, có nỗi sợ và những giới hạn riêng.

Nhưng rất nhiều lần, họ nhìn thấy điều mà con cái chưa thể nhìn thấy ở chính mình.

Tôi nghĩ bố tôi cũng vậy.

Ngày ấy, khi tôi chỉ nhìn thấy thất bại, ông vẫn nhìn thấy khả năng đứng dậy của tôi. Khi tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc, ông biết đó chỉ là một khúc quanh nhỏ của cuộc đời.

Theo The Atlantic, cha mẹ thường có góc nhìn dài hạn hơn về cuộc sống, vì họ đã trải qua những biến cố tương tự và hiểu rằng phần lớn khó khăn của tuổi trẻ rồi sẽ thay đổi theo thời gian.

Bây giờ nghĩ lại, tôi biết ơn cuộc điện thoại tối hôm đó hơn bất cứ điều gì.

Không phải vì bố đã giải quyết được vấn đề của tôi.mMà vì ông giúp tôi hiểu rằng thất bại không đáng sợ bằng việc từ bỏ chính mình.

Sex Education khiến tôi nhận ra một điều giản dị nhưng rất quan trọng: đôi khi chỉ một câu nói đúng lúc từ cha mẹ cũng có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhận cả cuộc đời.

Và có những lời dặn dò của bố mẹ, phải đến nhiều năm sau, chúng ta mới thực sự hiểu hết giá trị của chúng.