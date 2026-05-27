Xem phim "Sex and the City", tôi nhận ra mình đã sống quá tệ: Giờ là lúc phải sửa sai

Tôi từng nghĩ mình là một người sống khá ổn.

Tôi chăm chỉ làm việc, không gây rắc rối cho ai và luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của bản thân. Nhưng càng lớn, tôi càng trở nên cáu gắt, ích kỷ và mất kiên nhẫn với những người thân thiết nhất mà chính mình lại không nhận ra.

Cho đến khi tôi xem lại Sex and the City.

Có một cảnh Carrie thừa nhận rằng đôi khi con người dễ đối xử tệ với những người yêu thương mình nhất vì nghĩ họ sẽ luôn ở đó và bỏ qua cho mình. Cô nhận ra mình đã nhiều lần vô tâm với bạn bè, người yêu và cả chính bản thân chỉ vì mải chạy theo cảm xúc cá nhân.

Carrie (phải) trong phim Sex and the City.

Tôi chết lặng sau cảnh phim ấy.

Bởi lần đầu tiên, tôi thấy chính mình trong đó.

Tôi đã quen sống theo cảm xúc của bản thân

Có một giai đoạn tôi gần như lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi và áp lực. Công việc khiến tôi căng thẳng, cuộc sống cá nhân nhiều vấn đề nên tôi bắt đầu trở nên khó chịu với tất cả mọi thứ xung quanh.

Mẹ gọi điện hỏi han, tôi trả lời qua loa. Bạn bè nhắn tin, tôi lười đáp lại. Người yêu muốn tâm sự, tôi gắt gỏng vì cảm thấy phiền.

Điều đáng sợ là tôi luôn nghĩ lỗi nằm ở người khác.

Tôi cho rằng mình quá bận, quá mệt để phải quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Tôi nghĩ ai thân với mình thì sẽ tự hiểu và thông cảm.

Theo Psychology Today, khi căng thẳng kéo dài, con người rất dễ trút cảm xúc tiêu cực lên những người thân thiết nhất vì cảm thấy an toàn khi ở cạnh họ. Tuy nhiên, điều này có thể âm thầm làm tổn thương các mối quan hệ lâu dài.

Tôi đọc mà thấy nghẹn ở cổ. Bởi đúng là tôi đã sống như vậy rất lâu.

Có lần mẹ nói: “Dạo này con nói chuyện với mẹ cứ như đang khó chịu điều gì”.

Tôi còn bực bội vì nghĩ mẹ quá nhạy cảm. Giờ nhớ lại, tôi chỉ thấy xấu hổ.

Có những người đã chịu đựng tôi quá lâu

Điều khiến tôi ám ảnh nhất sau khi xem phim là cảm giác mình đã vô tình làm tổn thương những người thương mình nhất mà không hề nhận ra.

Tôi nhớ có lần bạn thân rủ đi ăn sau nhiều tháng không gặp, tôi từ chối vì mệt. Nhưng tối hôm đó, tôi vẫn đủ thời gian ngồi lướt điện thoại hàng tiếng đồng hồ.

Sex and the City khai thác các chủ đề liên quan tới tình bạn, tình yêu và cả mối quan hệ bạn có với bản thân mình.

Người yêu kể chuyện buồn ở công ty, tôi nghe chưa được vài phút đã cáu: “Em mệt rồi, nói sau đi”.

Tôi từng nghĩ đó chỉ là những chuyện nhỏ.

Nhưng hóa ra, những tổn thương lớn trong các mối quan hệ hoàn toàn có thể bắt đầu từ những điều nhỏ như thế.

Theo The Atlantic, nhiều mối quan hệ trở nên xa cách không phải vì một biến cố lớn, mà do sự vô tâm tích tụ trong thời gian dài khiến con người cảm thấy mình không còn được trân trọng.

Tôi nhận ra mình đã quen được người khác yêu thương nên bắt đầu xem sự quan tâm của họ là điều hiển nhiên. Tôi luôn đòi hỏi được thấu hiểu nhưng lại rất ít khi thật sự lắng nghe cảm xúc của người khác.

Điều đau lòng nhất là nhiều người vẫn âm thầm chịu đựng tôi suốt thời gian dài.

Giờ là lúc phải sửa sai

Sau khi xem xong bộ phim, tôi đã ngồi suy nghĩ rất lâu.

Tôi nhận ra điều đáng sợ nhất không phải việc mình từng sống tệ đến đâu, mà là nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ dần đánh mất những người quan trọng nhất trong cuộc đời.

Tối hôm đó, tôi chủ động gọi điện cho mẹ lâu hơn bình thường. Tôi nhắn tin hỏi thăm bạn thân. Tôi cũng xin lỗi người yêu vì đã nhiều lần trút cảm xúc tiêu cực lên anh.

Không ai trách móc tôi cả.

Chính điều đó lại khiến tôi thấy có lỗi hơn.

Theo Harvard Health Publishing, việc chủ động thừa nhận sai sót và cải thiện cách giao tiếp có thể giúp hàn gắn nhiều mối quan hệ đang dần rạn nứt vì khoảng cách cảm xúc.

Sex and the City không khiến tôi cảm thấy bi quan về bản thân. Bộ phim chỉ khiến tôi hiểu rằng trưởng thành không phải lúc nào cũng là thành công hay kiếm được bao nhiêu tiền.

Đôi khi, trưởng thành là lúc con người đủ tỉnh táo để nhìn lại cách mình đối xử với những người yêu thương mình nhất. Và cũng là lúc dám sửa sai trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.