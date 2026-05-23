Xem phim “Sex and the City”, tôi ngỡ ngàng nhận ra yêu kiểu này không khác gì tự hại mình: Cần bỏ ngay

Tôi từng nghĩ yêu là phải đặt người kia lên trên bản thân mình.

Chỉ cần đối phương vui, tôi sẵn sàng nhường nhịn, chịu thiệt hay thay đổi một chút cũng không sao. Tôi luôn tin rằng trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì nên cố gắng nhiều hơn.

Cho đến khi tôi xem phim Sex and the City.

Có một cảnh khiến tôi thật sự choáng váng.

Carrie thú nhận rằng cô luôn sống trong tâm trạng chờ đợi tin nhắn, cuộc gọi hay thái độ của Mr. Big để quyết định hôm đó mình vui hay buồn. Chỉ cần anh lạnh nhạt một chút, cả ngày của cô gần như sụp đổ.

Nhân vật Carrie trong phim Sex and the City.

Tôi chết lặng sau cảnh phim ấy.

Bởi tôi nhận ra mình cũng đã sống như vậy suốt một thời gian rất dài.

Theo The Guardian, Sex and the City được đánh giá là một trong những bộ phim phản ánh rất rõ sự phụ thuộc cảm xúc trong tình yêu hiện đại — khi nhiều người vô thức đặt toàn bộ giá trị bản thân vào thái độ của người mình yêu.

Tôi nhớ lại quãng thời gian yêu người cũ.

Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi làm là kiểm tra xem anh đã nhắn tin chưa. Nếu anh trả lời chậm, tôi bắt đầu suy diễn. Nếu anh hơi lạnh lùng, tôi “tụt mood” cả ngày.

Tệ hơn, tôi gần như bỏ bê chính cuộc sống của mình để xoay quanh cảm xúc của anh.

Tôi ít gặp bạn bè hơn vì muốn dành thời gian cho người yêu. Tôi hủy kế hoạch cá nhân chỉ cần anh muốn gặp. Thậm chí có những ngày tôi chẳng thiết làm gì chỉ vì hai đứa cãi nhau.

Ngày ấy, tôi nghĩ đó là yêu sâu đậm.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đã tự làm khổ bản thân quá nhiều.

Yêu không có nghĩa là đánh mất chính mình

Theo Psychology Today, phụ thuộc cảm xúc xảy ra khi một người đặt hạnh phúc, sự tự tin và cảm giác an toàn của mình hoàn toàn vào đối phương. Điều này dễ khiến con người rơi vào trạng thái lo âu, mất cân bằng và kiệt quệ tinh thần.

Điều đáng sợ nhất là người trong cuộc thường không nhận ra vấn đề.

Tôi từng nghĩ việc nhớ người yêu mọi lúc là lãng mạn. Tôi cho rằng việc luôn ưu tiên đối phương là điều bắt buộc nếu muốn giữ tình yêu bền lâu.

Nhưng thực tế, tôi ngày càng đánh mất chính mình.

Có lần bạn thân nói với tôi: “Mày dạo này sống như vệ tinh xoay quanh người yêu vậy”.

Tôi còn giận vì nghĩ bạn không hiểu chuyện tình cảm của mình. Giờ nhớ lại, tôi mới thấy bạn nói đúng.

Có một cảnh trong Sex and the City khiến tôi ám ảnh mãi. Samantha nói rằng nếu một mối quan hệ khiến bạn lúc nào cũng bất an và mệt mỏi, đó không còn là tình yêu lành mạnh nữa.

Samantha nói rằng nếu một mối quan hệ khiến bạn lúc nào cũng bất an và mệt mỏi, đó không còn là tình yêu lành mạnh nữa.

Tôi nghe xong mà nổi da gà. Bởi đúng là tôi đã sống trong cảm giác bất an quá lâu.

Tôi luôn sợ bị bỏ rơi. Sợ người yêu chán mình. Sợ anh thay đổi cảm xúc. Và vì nỗi sợ ấy, tôi liên tục cố gắng nhiều hơn, chiều lòng nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn.

Nhưng càng cố, tôi càng kiệt sức.

Theo Verywell Mind, các mối quan hệ phụ thuộc cảm xúc thường khiến một người mất dần ranh giới cá nhân, dễ lo âu và cảm thấy giá trị bản thân phụ thuộc hoàn toàn vào sự công nhận của đối phương.

Tôi từng không hiểu vì sao mình yêu mà lúc nào cũng mệt. Bây giờ tôi mới nhận ra: vì tôi đã quên mất bản thân cũng cần được chăm sóc.

Tôi ngừng làm những điều khiến mình vui. Tôi bỏ quên sở thích cá nhân. Tôi gần như không còn cuộc sống riêng ngoài chuyện yêu đương.

Điều đau lòng nhất là càng sống như vậy, tôi càng dễ tổn thương. Chỉ một thái độ lạnh nhạt nhỏ của người yêu cũng đủ khiến tôi suy sụp.

Theo Harvard Health Publishing, một mối quan hệ lành mạnh cần có sự cân bằng giữa tình yêu và đời sống cá nhân. Khi con người đánh mất hoàn toàn sự độc lập cảm xúc, họ dễ rơi vào stress kéo dài và mất ổn định tâm lý.

Thay đổi từng chút một

Sau khi xem xong phim, tôi đã ngồi nghĩ rất lâu.

Tôi nhận ra kiểu yêu khiến mình lúc nào cũng thấp thỏm, lo âu và đánh mất chính mình thật sự không khác gì tự hại bản thân.

Tình yêu đúng nghĩa không nên khiến một người phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc của người còn lại. Nó cũng không nên khiến bạn quên mất cuộc đời riêng của mình.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu thay đổi từng chút một. Tôi quay lại gặp bạn bè. Tôi dành thời gian cho công việc và sở thích cá nhân.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Sex and the City đã khiến tôi hiểu rằng yêu ai đó thật lòng không có nghĩa là biến cả thế giới của mình thành người ấy.

Bởi nếu tình yêu khiến bạn ngày càng kiệt sức và đánh mất bản thân, có lẽ đó không còn là tình yêu lành mạnh nữa.