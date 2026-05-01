Xem phim “Sex and the City”, tôi tủi thân phát khóc: Không thể nghĩ bạn trai có thể hành động như vậy

Tôi từng nghĩ chỉ cần người yêu không phản bội thì mọi chuyện đều có thể bỏ qua.

Anh không lăng nhăng, không nói dối, cũng chưa từng làm điều gì quá nghiêm trọng. Vì thế suốt một thời gian dài, tôi luôn tự nhủ mình không nên đòi hỏi quá nhiều trong tình yêu.

Cho đến khi tôi xem phim Sex and the City vào một đêm mất ngủ.

Có một cảnh Carrie ngồi lặng người vì nhận ra Mr. Big luôn khiến cô cảm thấy mình phải cố gắng để được yêu thương đủ nhiều. Anh không tệ theo kiểu rõ ràng, nhưng sự hời hợt và thiếu quan tâm của anh khiến Carrie lúc nào cũng cô đơn ngay cả khi đang trong một mối quan hệ.

Cặp đôi Carrie và Mr. Big trong phim Sex and the City.

Tôi chết lặng khi xem cảnh đó.

Bởi lần đầu tiên, tôi nhận ra mình cũng đang yêu trong cảm giác như thế.

Theo The New York Times, Sex and the City được nhiều khán giả yêu thích vì phản ánh rất thật những kiểu tổn thương tinh thần âm thầm trong tình yêu — nơi đối phương không làm điều gì quá sai, nhưng vẫn khiến người kia cảm thấy bị bỏ quên về mặt cảm xúc.

Tôi nhớ lại khoảng thời gian yêu bạn trai hiện tại.

Mỗi lần tôi buồn, anh thường chỉ trả lời: “Đừng nghĩ nhiều nữa”. Khi tôi kể chuyện áp lực công việc, anh đổi chủ đề rất nhanh. Có hôm tôi sốt nằm nhà cả ngày, anh chỉ nhắn đúng một câu: “Nhớ uống thuốc nha”.

Ngày ấy tôi vẫn tự an ủi rằng đàn ông thường khô khan như vậy.

Nhưng càng yêu lâu, tôi càng thấy mình cô đơn.

Điều khiến tôi tủi thân nhất là cảm giác mọi cảm xúc của mình đều bị xem nhẹ.

Theo Psychology Today, một trong những điều gây tổn thương nhiều nhất trong các mối quan hệ là sự “bỏ bê cảm xúc” — khi đối phương không thực sự lắng nghe hoặc đáp lại nhu cầu cảm xúc của người còn lại.

Tôi đọc mà thấy nghẹn ở cổ.

Bởi đúng là tôi đã nhiều lần cảm thấy như vậy nhưng luôn tự ép mình bỏ qua.

Có lần tôi khóc vì áp lực gia đình, anh nghe điện thoại chưa đầy 2 phút rồi nói: “Anh đang chơi game với bạn, nói sau nha”.

Tôi còn nhớ mình đã im lặng rất lâu sau cuộc gọi đó.

Không phải vì giận. Mà vì tủi thân.

Tôi từng nghĩ yêu nhau lâu rồi thì không cần quá tinh tế nữa. Nhưng Sex and the City khiến tôi nhận ra một điều: sự quan tâm nhỏ bé đôi khi mới là thứ giữ cho tình yêu tồn tại lâu dài.

Charlotte trong Sex and the City từng nói rằng người phụ nữ đau lòng nhất không phải khi bị phản bội, mà là khi cảm thấy mình không còn quan trọng trong mắt người mình yêu.

Tôi nghe xong mà thấy tim mình nhói lên. Bởi đã có giai đoạn tôi luôn cảm thấy mình đứng sau mọi thứ trong cuộc sống của bạn trai.

Công việc của anh quan trọng hơn. Bạn bè của anh quan trọng hơn. Những cuộc vui của anh cũng luôn được ưu tiên hơn cảm xúc của tôi.

Theo Verywell Mind, việc liên tục cảm thấy nhu cầu cảm xúc của mình bị xem nhẹ có thể khiến con người dần mất kết nối, giảm lòng tự trọng và cảm thấy cô đơn ngay trong chính mối quan hệ của mình.

Điều đau lòng nhất là tôi từng cố biện minh cho tất cả. Tôi tự nhủ anh bận. Anh mệt. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết mình đang buồn rất nhiều.

Phim Sex and the City giúp tôi hiểu ra…

Theo The Atlantic, nhiều chuyên gia cho rằng cảm giác được quan tâm và thấu hiểu về mặt cảm xúc là yếu tố cốt lõi giúp con người cảm thấy an toàn trong tình yêu. Thiếu điều này, mối quan hệ rất dễ trở nên lạnh nhạt dù vẫn còn tình cảm.

Sau khi xem xong bộ phim, tôi đã ngồi khóc rất lâu. Không phải vì một cảnh phim quá buồn. Mà vì lần đầu tiên tôi dám thừa nhận rằng mình đã tủi thân quá lâu trong tình yêu.

Tôi nhận ra điều khiến con người kiệt sức không phải lúc nào cũng là những trận cãi vã lớn.

Đôi khi chỉ là cảm giác mình luôn phải tự ôm lấy cảm xúc của bản thân vì người kia không thật sự để tâm.

Sex and the City không khiến tôi ghét tình yêu. Nhưng bộ phim khiến tôi hiểu rằng một mối quan hệ không thể bền lâu nếu chỉ có một người luôn cố gắng lắng nghe, quan tâm và giữ kết nối cảm xúc.

Bởi ai rồi cũng sẽ mệt khi phải cô đơn trong chính tình yêu của mình.