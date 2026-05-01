Xem phim "Sex and the City", tôi quyết định nói thẳng với chồng: Không thể giấu giếm nữa

Sau nhiều năm kết hôn, tôi dần hình thành một thói quen rất nguy hiểm: luôn giả vờ rằng mình ổn.

Tôi im lặng khi buồn, cố chịu đựng khi thất vọng và tự nhủ chuyện gì cũng có thể bỏ qua cho yên cửa yên nhà. Tôi từng nghĩ đó là cách để giữ hôn nhân bền lâu. Nhưng hóa ra, càng giấu cảm xúc thật, tôi càng thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng lớn dần lên từng ngày.

Cho đến khi tôi xem phim Sex and the City vào một buổi tối cuối tuần.

Có một cảnh Carrie thú nhận rằng điều khiến cô mệt mỏi nhất trong tình yêu không phải những cuộc cãi vã, mà là cảm giác phải liên tục che giấu cảm xúc thật để giữ mối quan hệ “êm đẹp”. Cô nói rằng càng im lặng lâu, con người ta càng dễ đánh mất chính mình.

Tôi chết lặng sau câu thoại đó.

Bởi tôi nhận ra mình đã sống như vậy suốt nhiều năm hôn nhân.

Tôi từng nghĩ im lặng là cách giữ hòa khí

Chồng tôi không phải người xấu. Anh chăm chỉ làm việc, có trách nhiệm với gia đình và chưa từng phản bội. Nhưng càng sống lâu với nhau, tôi càng thấy mình cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Có nhiều chuyện khiến tôi buồn nhưng chưa bao giờ dám nói thẳng. Tôi khó chịu khi anh liên tục mang công việc về nhà nhưng vẫn im lặng. Tôi tủi thân khi những dịp quan trọng anh thường quên mất, nhưng rồi lại tự nhủ đàn ông ai cũng vô tâm như vậy.

Cặp đôi Carrie và Aidan trong phim Sex and the City.

Theo Psychology Today, việc liên tục kìm nén cảm xúc trong hôn nhân có thể khiến con người tích tụ thất vọng và dần mất kết nối với bạn đời. Các chuyên gia cho rằng giao tiếp trung thực là yếu tố quan trọng giúp duy trì sự gắn bó lâu dài.

Đọc đến đó, tôi thấy bản thân mình trong từng dòng.

Có thời gian, tôi gần như không còn muốn chia sẻ điều gì với chồng nữa vì nghĩ “nói cũng chẳng thay đổi được gì”. Nhưng càng im lặng, tôi càng trở nên cáu gắt và dễ tổn thương vì những chuyện nhỏ nhặt.

Điều đáng sợ nhất là chồng tôi hoàn toàn không biết điều đó.

Một cuộc nói chuyện khiến tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều

Sau khi xem xong bộ phim, tôi ngồi suy nghĩ rất lâu. Tôi nhận ra điều khiến hôn nhân của mình ngột ngạt không hẳn vì thiếu tình cảm, mà vì cả hai đã quen sống cạnh nhau mà không thật sự hiểu cảm xúc của đối phương.

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi quyết định nói thẳng với chồng.

Tôi nói rằng mình đã mệt thế nào khi luôn phải giả vờ ổn. Tôi kể về cảm giác tủi thân mỗi lần bị bỏ quên, về việc tôi nhớ những cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng ngày trước ra sao và cả nỗi cô đơn mà mình giấu kín suốt nhiều năm.

Tôi đã nghĩ anh sẽ khó chịu hoặc cho rằng tôi “nghĩ nhiều”.

Nhưng không.

Anh im lặng rất lâu rồi nói: “Anh tưởng em vẫn ổn thật”.

Câu nói ấy khiến tôi nghẹn cổ.

Theo The Atlantic, nhiều cặp vợ chồng rơi vào trạng thái xa cách không phải vì hết yêu, mà vì cả hai dần ngừng chia sẻ cảm xúc thật với nhau theo thời gian.

Tôi nhận ra suốt thời gian qua, tôi luôn mong chồng tự hiểu mình mà chưa từng thật sự nói ra những điều bản thân cần.

Cuộc nói chuyện hôm ấy không khiến mọi thứ hoàn hảo ngay lập tức. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn phải giấu cảm xúc của mình nữa.

Sex and the City không khiến tôi muốn từ bỏ hôn nhân. Ngược lại, bộ phim khiến tôi hiểu rằng một mối quan hệ không thể bền lâu nếu cả hai cứ mãi im lặng để tránh xung đột. Đôi khi, điều cần thiết nhất không phải cố tỏ ra mạnh mẽ hay chịu đựng giỏi đến đâu.

Mà là đủ can đảm để nói thật lòng mình với người bên cạnh.