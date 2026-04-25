Xem phim "Sex and the City", tôi quyết định chia tay bạn trai: Một cảnh trong phòng ngủ khiến tôi thức tỉnh

Khi một cảnh phim khiến tôi không thể tiếp tục “giả vờ hạnh phúc”

Tôi từng nghĩ Sex and the City chỉ là một bộ phim nhẹ nhàng, có phần “phù phiếm” và không liên quan gì đến cuộc sống của mình. Tôi bắt đầu xem nó trong thời gian giãn cách, đơn giản chỉ để giết thời gian khi bạn trai mải mê chơi game ở phòng bên. Nhưng tôi không ngờ rằng, chính bộ phim ấy lại khiến tôi chấm dứt mối quan hệ kéo dài bốn năm.

Ban đầu, tôi không thực sự đồng cảm với các nhân vật. Tôi đã có bạn trai ổn định, không phải hẹn hò đầy biến động như Carrie. Mọi thứ trong phim dường như xa lạ. Nhưng rồi tôi bị cuốn vào câu chuyện của Charlotte – đặc biệt là cuộc hôn nhân đầy khoảng cách của cô với Trey.

Charlotte và Trey trong phim Sex and the City.

Những gì diễn ra trên màn hình không còn là phim nữa, mà giống như một tấm gương phản chiếu chính cuộc sống của tôi.

Bạn trai tôi dường như đã mất hoàn toàn hứng thú với sự gần gũi thể xác. Tôi cố gắng tự trấn an rằng đó chỉ là giai đoạn “hết trăng mật” như bao cặp đôi khác. Nhưng mỗi lần tôi chủ động thể hiện tình cảm và bị từ chối, cảm giác bị bỏ rơi lại lớn dần.

Có lần, tôi đặt phòng khách sạn cho sinh nhật anh, mặc nội y đẹp, mong tạo bất ngờ. Nhưng anh chỉ ngồi trên giường, cúi xuống điện thoại, xem bóng đá như thể tôi không tồn tại. Những lời giải thích như “anh mệt” hay “anh không tự tin về cơ thể” lặp đi lặp lại, nhưng không có gì thay đổi.

Tôi dần thu mình lại, và thay vì trò chuyện, tôi xem Sex and the City một mình.

Khoảnh khắc khiến tôi thức tỉnh

Một tối, tôi xem đến cảnh Charlotte mặc váy ngủ bước vào phòng, cố gắng gần gũi với chồng – và bị từ chối. Tôi bật khóc. Đó chính xác là những gì tôi đã trải qua, lặp đi lặp lại suốt nhiều tháng.

Nhưng điều khiến tôi ám ảnh không phải là sự từ chối, mà là phản ứng của Charlotte. Cô nói một cách rõ ràng và dứt khoát rằng mình là vợ, có nhu cầu, và yêu chồng.

Câu nói đó khiến tôi nhận ra: tôi đã cố gắng biện minh quá nhiều cho một điều không nên bị bỏ qua.

Chuyện tình của Charlotte và Trey đã để lại nhiều suy ngẫm.

Tôi từng nghĩ tình dục không phải là tất cả. Nhưng tôi bắt đầu hiểu rằng, sự thân mật thể xác không chỉ là nhu cầu, mà còn là cách thể hiện tình yêu, sự kết nối và mong muốn được gần gũi với người kia. Khi điều đó biến mất, và không thể nói về nó, mối quan hệ cũng dần rạn nứt.

Tôi đã nghĩ đến việc chia sẻ cảnh phim đó với bạn trai. Nhưng rồi tôi nhận ra điều đáng sợ hơn: tôi biết chắc anh sẽ không hiểu, thậm chí không muốn hiểu.

Chỉ riêng việc không thể nói chuyện về điều quan trọng nhất trong mối quan hệ đã cho tôi câu trả lời.

Quyết định rời đi – không phải vì ích kỷ

Trong nhiều tháng sau đó, tôi âm thầm tìm nhà riêng. Quyết định này không dễ dàng. Anh không phải là người tệ. Chúng tôi vẫn có những điểm tốt, vẫn chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống.

Nhưng mỗi lần tôi nghi ngờ bản thân, tôi lại nhớ đến câu nói của Charlotte. Nó khiến tôi cảm thấy mình không hề “kỳ lạ” khi khao khát sự gần gũi. Rằng việc muốn được yêu theo cả nghĩa cảm xúc lẫn thể xác là hoàn toàn bình thường.

Cuối cùng, tôi rời đi.

Cuộc chia tay không dễ chịu, nhưng lại mang đến một cảm giác nhẹ nhõm mà tôi đã không có suốt nhiều năm. Tôi không còn phải giả vờ rằng mọi thứ ổn, không còn phải tự thuyết phục mình mối quan hệ này bình thường.

Khi văn hóa đại chúng trở thành “tấm gương” cảm xúc

Câu chuyện của tôi không phải là duy nhất. Nhiều người đã có những “khoảnh khắc thức tỉnh” tương tự khi xem phim hoặc đọc sách. Có người nhận ra mình đang ở trong một cuộc hôn nhân ngột ngạt sau khi xem Thelma & Louise, hay hủy hôn sau khi xem Sleepless in Seattle.

Những tác phẩm tưởng chừng chỉ để giải trí đôi khi lại giúp chúng ta gọi tên những cảm xúc mà chính mình không dám đối diện.

Với tôi, Sex and the City không chỉ là một bộ phim. Nó là khoảnh khắc tôi hiểu rằng: một mối quan hệ thiếu sự kết nối không thể khiến tôi hạnh phúc.