Kia Sportage 2026 ra mắt Việt Nam: Thiết kế mới, dùng động cơ hybrid cạnh tranh Honda CR-V

Kia Sportage 2026 vừa xuất hiện tại Việt Nam với diện mạo sắc sảo hơn, nội thất nâng cấp và lần đầu có tùy chọn hybrid, sẵn sàng cạnh tranh Honda CR-V.

Kia Sportage 2026 lộ diện: Nâng cấp thiết kế, thêm tùy chọn hybrid cạnh tranh CR-V.