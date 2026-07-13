Xem phim "Sex and the City", tôi mới hiểu vì sao mình luôn yêu quá nhanh: Tất cả bắt đầu từ nỗi sợ này

Tôi từng nghĩ mình là người sống hết mình vì tình yêu. Nhưng sau khi xem lại Sex and the City, tôi mới hiểu vì sao những mối quan hệ của mình luôn bắt đầu rất nhanh rồi kết thúc trong hụt hẫng: tất cả bắt đầu từ một nỗi sợ mà tôi chưa bao giờ dám gọi tên.

Có một kiểu người rất dễ yêu và lúc nào cũng muốn “đốt cháy giai đoạn” của tình yêu. Đó chính là tôi của nhiều năm trước.

Chỉ cần đối phương nhắn tin đều đặn vài ngày, tôi đã nghĩ đến tương lai. Chỉ cần có vài cuộc hẹn vui vẻ, tôi bắt đầu dành gần hết thời gian cho người ấy. Tôi luôn muốn mối quan hệ nhanh chóng trở nên rõ ràng, ổn định và “có tên gọi”.

Ngày đó, tôi cho rằng đó là sự chân thành.

Nhưng khi xem lại Sex and the City, tôi bất ngờ nhận ra Carrie cũng nhiều lần muốn mọi thứ tiến triển nhanh hơn thực tế. Cô khao khát sự chắc chắn, muốn biết mình đang ở đâu trong trái tim đối phương và thường khó chịu khi mối quan hệ ở trạng thái lưng chừng.

Lần đầu xem phim, tôi thấy điều đó rất lãng mạn. Lần này, tôi lại thấy một nỗi lo quen thuộc của chính mình.

Tôi không yêu nhanh vì yêu quá nhiều

Nhìn lại các mối quan hệ cũ, tôi nhận ra mình luôn sốt ruột. Tôi sợ người kia đổi ý. Sợ họ gặp người khác. Sợ nếu không nhanh chóng trở thành “người đặc biệt”, mình sẽ bị bỏ lại phía sau.

Vì nỗi sợ ấy, tôi thường đẩy mối quan hệ đi nhanh hơn mức tự nhiên của nó. Tôi muốn gặp nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn và xác nhận tình cảm sớm hơn.

Theo chuyên trang tâm lý Psychology Today, nhiều người có xu hướng gắn bó quá nhanh không phải vì họ yêu sâu sắc hơn, mà vì họ sợ mất kết nối và sợ bị từ chối. Nỗi lo bị bỏ rơi có thể khiến con người tìm kiếm sự cam kết sớm để cảm thấy an toàn.

Cặp đôi Miranda Hobbes và Steve Brady trong Sex and the City.

Đọc đến đó, tôi bỗng hiểu mình chưa từng yêu nhanh vì quá tự tin. Tôi yêu nhanh vì quá sợ.

Nỗi sợ bị bỏ lại phía sau

Có một điều tôi chưa bao giờ thừa nhận.

Mỗi khi bắt đầu thích ai đó, tôi luôn cảm thấy thời gian đang chạy rất nhanh. Tôi lo rằng nếu mình không chủ động giữ lấy, người ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình.

Vì vậy, tôi thường bỏ qua giai đoạn tìm hiểu đúng nghĩa. Tôi không cho mình đủ thời gian để xem chúng tôi có thực sự phù hợp hay không.

Theo The Atlantic, nhiều người bước vào mối quan hệ với mong muốn thoát khỏi cảm giác cô độc hoặc bất an hơn là để thật sự hiểu đối phương. Khi đó, sự gắn bó thường được xây dựng trên nhu cầu được giữ lại thay vì sự đồng điệu thực sự.

Tôi nhớ có những mối quan hệ mà chỉ sau vài tuần, tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng. Đến khi nhận ra cả hai khác nhau quá nhiều, tôi lại đau khổ vì cảm thấy mình đã “đầu tư” quá nhiều cảm xúc.

Miranda khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất

Trong bốn nhân vật chính của Sex and the City, Miranda là người khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất ở lần xem này.

Cô không vội vàng biến một vài cuộc hẹn thành một mối quan hệ nghiêm túc. Cô quan sát, đánh giá và cho bản thân thời gian để hiểu người kia.

Điều đó không có nghĩa Miranda lạnh lùng.

Cô chỉ không để nỗi sợ quyết định tốc độ của tình yêu.

Trong bốn nhân vật chính của Sex and the City, Miranda là người khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất ở lần xem này.

Theo nhiều bài phân tích trên Vogue, Miranda đại diện cho kiểu phụ nữ hiện đại biết giữ nhịp sống và giá trị cá nhân của mình ngay cả khi đang yêu. Chính sự bình tĩnh ấy giúp cô đưa ra những lựa chọn tỉnh táo hơn.

Tôi nhận ra mình từng làm điều ngược lại. Tôi để cảm xúc và nỗi sợ kéo mình đi quá nhanh.

Chậm lại không phải là yêu ít đi

Sau khi xem lại bộ phim, tôi bắt đầu thay đổi.

Khi có cảm tình với ai đó, tôi không còn vội gắn nhãn cho mối quan hệ. Tôi cho phép bản thân tìm hiểu lâu hơn, gặp gỡ tự nhiên hơn và quan sát xem người kia có thực sự phù hợp với cuộc sống của mình hay không.

Nhiều chuyên gia cho rằng các mối quan hệ bền vững cần có đủ thời gian để hai người hiểu rõ nhu cầu và giá trị của nhau.

Tôi chợt nhận ra điều mình cần không phải là một mối quan hệ đến thật nhanh. Điều tôi cần là một mối quan hệ đủ vững để không phải sống trong lo lắng.

Nỗi sợ này từng điều khiển cách tôi yêu

Sex and the City khiến tôi hiểu một sự thật mà trước đây tôi luôn né tránh. Tôi không yêu quá nhanh vì trái tim quá nồng nhiệt. Tôi yêu quá nhanh vì sợ bị bỏ lại phía sau.

Nỗi sợ ấy khiến tôi vội vàng cam kết, vội vàng đặt kỳ vọng và vội vàng trao đi quá nhiều cảm xúc khi chưa thật sự hiểu người kia.

Bây giờ, tôi không còn xem việc tiến triển chậm là dấu hiệu của sự thiếu chân thành nữa.

Tôi hiểu rằng tình yêu không phải cuộc đua để xem ai đến đích trước. Đôi khi, chậm lại một chút mới là cách để nhìn rõ lòng người và giữ được chính mình trong một mối quan hệ.

Và có lẽ, đó là bài học trưởng thành nhất mà Sex and the City mang đến cho tôi lần này.