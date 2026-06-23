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Xem Pantsir-S2 của Nga bốc cháy sau cuộc tấn công UAV chính xác ở Zaporizhzhia

Hoàng Vân
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Ngày 22/6, lực lượng Ukraine đã tấn công và phá hủy hệ thống phòng không Pantsir-S2 của Nga, bất chấp nỗ lực che giấu nó trong một hầm ngầm.

Pantsir - s 2 của Nga bốc cháy sau cuộc tấn công UAV ở Zaporizhzhia Ngày 22 / 6 / 2026 - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không Pantsir-S2 Nga bị phá hủy trong một cuộc tấn công UAV của Ukraine, ngày 22/6/2026.

Theo Cục Tình báo Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, vũ khí đã phá hủy thành công hệ thống phòng không Pantsir-S2 của Nga trên mặt trận Zaporizhzhia chính là máy bay không người lái (UAV).

Chiến dịch được thực hiện bởi các hệ thống máy bay không người lái do Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine vận hành.

Đoạn video do cơ quan này công bố mới đây xác nhận, cuộc tấn công và sự phá hủy sau đó của hệ thống phòng không Nga đã gây ra hỏa hoạn.

Tình báo Quốc phòng cho biết, tổ hợp phòng không đã bị thiêu rụi hoàn toàn sau cuộc tấn công UAV.

Lực lượng Nga đã cố gắng giấu hệ thống phòng không Pantsir-S2 bên trong một hầm ngầm nhằm bảo vệ nó khỏi các cuộc tấn công trên không.

Bất chấp những biện pháp này, các nhà điều khiển UAV của Ukraine vẫn có thể xác định vị trí và tấn công thành công hệ thống này.


Theo Defense Express
Nga cần 20 năm để hồi sinh một ngành công nghiệp: Chỉ riêng một năm đã có thể sản xuất 4.600 tấn


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Tags

Nga

UAV

Pantsir-S2

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