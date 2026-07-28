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Xem nhanh Lynk & Co 03: Dưới 799 triệu, 1.5 Turbo và 7 DCT có đủ ‘gạt giò’ Honda Civic?

Vĩnh Phúc
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Gắn mác xe Trung Quốc cùng mức giá tiệm cận 800 triệu đồng, Lynk & Co 03 lập tức vấp phải những luồng tranh cãi của dư luận, từ giá bán đến trang bị lẫn kiểu dáng.

Phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam dường như đang bước vào giai đoạn thoái trào trước sự bùng nổ mạnh mẽ của xu hướng xe gầm cao. Ngay trong bối cảnh tưởng chừng như ảm đạm đó, sự xuất hiện của Lynk & Co 03 với mức giá dự kiến từ 799 triệu đồng giống như một nước đi "ngược dòng" đầy táo bạo. Hãng xe mang tham vọng chứng minh điều gì khi tung ra một mẫu sedan vào thời điểm này, và liệu "tân binh" này có đủ sức vươn lên thách thức một biểu tượng cầm lái như Honda Civic?

Xem nhanh Lynk & Co 03: Dưới 799 triệu, 1.5 Turbo và 7 DCT có đủ ‘gạt giò’ Honda Civic? - Ảnh 1.

Lynk & Co 03 định vị cùng phân khúc với Honda Civic. Ảnh: Linh Đan

Kế thừa DNA thiết kế từ "đàn anh" 03+ hiệu năng cao, phiên bản dễ tiếp cận này vẫn giữ lại được phong thái thể thao đầy khiêu khích. Tuy nhiên, đằng sau lớp áo trẻ trung với những chi tiết khí động học được nhấn nhá đầy chủ ý, mẫu xe này lại ẩn chứa một vài điểm yếu chí mạng về ngoại thất mà chủ xe sẽ phải đặc biệt dè chừng khi di chuyển hàng ngày trên đường phố hẹp.

Tiến vào bên trong, khoang cabin lập tức chào đón người lái bằng một không gian đậm chất tương lai và sự đầu tư cực kỳ mạnh tay về mặt vật liệu. Trải nghiệm nghe nhìn và chạm vuốt được nhà sản xuất hứa hẹn sẽ vượt mặt nhiều đối thủ cùng tầm giá. Thế nhưng, đằng sau sự hào nhoáng và cảm giác ôm sát phấn khích ở hàng ghế trước, không gian thực tế dành cho hành khách phía sau lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Xem nhanh Lynk & Co 03: Dưới 799 triệu, 1.5 Turbo và 7 DCT có đủ ‘gạt giò’ Honda Civic? - Ảnh 2.

Nội thất mang phong cách thể thao. Ảnh: Linh Đan

Và quan trọng nhất, linh hồn của một chiếc sedan định hình phong cách thể thao chính là cảm giác vần vô lăng trên đường thực tế. Khả năng bứt tốc, độ trễ chân ga và cách hệ thống treo xử lý những pha chuyển làn gắt sẽ mang lại cảm xúc vỡ òa hay sự hụt hẫng? Những tiếng ồn lọt vào khoang lái là sự khó chịu hay là thứ âm thanh kích thích được nhà sản xuất cố tình cài cắm?

Một chiếc xe cá tính chắc chắn sẽ đi kèm với những sự đánh đổi không dành cho số đông. Để biết chính xác Lynk & Co 03 sẽ mang đến những giá trị thực dụng nào và đâu là những điểm trừ cần cân nhắc kỹ, hãy xem ngay video bên dưới.


Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.

Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Xem nhanh Lynk & Co 03: Dưới 799 triệu, 1.5 Turbo và 7 DCT có đủ ‘gạt giò’ Honda Civic? - Ảnh 3.
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade
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Tags

Lynk & Co 03

VCCorp

HTV9

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