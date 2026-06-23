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Xem máy bay ném bom mang vũ khí hạt nhân Tu-160 Nga tuần tra Bắc Cực

Hoàng Vân
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Các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga có khả năng mang vũ khí hạt nhân vừa bay qua vùng biển trung lập thuộc biển Barents và biển Na Uy.

- Ảnh 1.

Phi công trên máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay Tu-160 được hộ tống bởi chiến đấu cơ MiG-31 và thực hiện diễn tập tiếp nhiên liệu trên không trong một chuyến bay tuần tra thường lệ trên khu vực Bắc Cực giữa Na Uy, Iceland và Greenland.

Theo bộ này, máy bay ném bom Tu-160 đã bị máy bay chiến đấu của các quốc gia nước ngoài không xác định theo dõi trong một phần của nhiệm vụ kéo dài 16 giờ.

"Tất cả chuyến bay của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đều được thực hiện nghiêm ngặt theo các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận", Bộ này viết trên Telegram.

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Tháng 5/2026, Nga và Belarus đã tiến hành cuộc tập trận hạt nhân chung đầu tiên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, khả năng răn đe hạt nhân giúp bảo vệ chủ quyền của cả hai nước trong bối cảnh “căng thẳng toàn cầu ngày càng gia tăng, cũng như sự xuất hiện của các mối đe dọa và rủi ro mới”.

Nga đã cảnh báo, sự hỗ trợ quân sự của NATO dành cho Ukraine và việc quân sự hóa ngày càng tăng ở châu Âu có thể dẫn đến một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

“Một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga có thể nhanh chóng leo thang thành các cuộc tấn công hạt nhân đáp trả nhau, với những hậu quả thảm khốc”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov viết trong một bài bình luận gần đây.

Ông Lavrov cũng bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về đề xuất của Pháp nhằm mở rộng khả năng răn đe hạt nhân của mình sang Đức và các thành viên NATO khác.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hồi đầu tháng 6/2026, Tổng thống Putin nhắc lại, Nga sẽ không tấn công một thành viên NATO trừ khi bị tấn công trước.

Theo RT
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Tags

Nga

vũ khí hạt nhân

Máy bay ném bom

Tu-160

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