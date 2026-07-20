Xe Trung Quốc trỗi dậy, lãnh đạo Toyota kêu gọi các hãng bắt tay nhau

Đứng trước sự trỗi dậy của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc, cựu CEO của Toyota vừa đưa ra lời kêu gọi mang tính bước ngoặt.

Vào giai đoạn những năm 1950, công nghiệp Nhật Bản vẫn là một trò cười. Tuy nhiên, từ năm 1960 đến 1970, đất nước này đã chứng kiến một sự lột xác và tạo ra bước ngoặt lớn. Dưới áp lực chính phủ, các nhà sản xuất xe đã sáp nhập thành tập đoàn lớn. Ngày nay, mối đe dọa mới lại hiện hữu từ ngành ô tô Trung Quốc. Do đó, cựu CEO Toyota kêu gọi một chiến lược hợp tác để tồn tại. Định hướng mà Toyota đề xuất sẽ giúp toàn ngành vượt qua cơn bão lớn.

Ông Koji Sato - cựu CEO Toyota. Ảnh: Carscoops

Bài học lịch sử và tầm nhìn của cựu CEO Toyota

Hiện tại, Koji Sato đang đảm nhiệm hai vai trò lớn. Cụ thể, ông là phó chủ tịch Toyota, kiêm chủ tịch Hiệp hội JAMA. Tuần này, vị lãnh đạo Toyota đã kêu gọi Nissan và Honda thay đổi tư duy. Theo đó, họ cần chuyển sang quy trình sản xuất mang tính hợp tác chặt chẽ. Thay vì đối đầu, các hãng nên tiêu chuẩn hóa linh kiện để cắt giảm chi phí. Hơn nữa, điều này sẽ đơn giản hóa toàn bộ chuỗi cung ứng cho Toyota.

Đặc biệt, quá trình hợp tác này nên bắt đầu từ những bước cơ bản và nền tảng nhất. Cụ thể, đại diện Toyota đề xuất tiêu chuẩn hóa linh kiện để cắt giảm chi phí hiệu quả. Ngoài ra, việc này sẽ đơn giản hóa đáng kể chuỗi cung ứng cho Toyota và các đối thủ. Ở một mức độ nào đó, sự hợp tác này thực tế đã từng diễn ra trong quá khứ.

Mitsubishi và Subaru từng là đối thủ nổi tiếng trong các cuộc đua kịch tính. Thế nhưng, khách hàng vẫn sẽ tìm thấy linh kiện Mitsubishi bên trong chiếc Subaru WRX.

Các hãng xe Nhật Bản đang gặp thách thức trước những thương hiệu Trung Quốc. Ảnh: Carscoops

Chiến lược sinh tồn và cơ hội phát triển cùng Toyota

Định hướng mà Toyota kêu gọi không hề làm mất đi bản sắc riêng của các hãng. Cụ thể, Honda sẽ không phải từ bỏ công nghệ VTEC xuất chúng của họ. Tương tự, Subaru cũng không cần chuyển sang sử dụng động cơ bốn xi-lanh thẳng hàng.

Thay vào đó, Toyota chỉ đề xuất chia sẻ các linh kiện cơ bản trên xe. Các hãng có thể dùng chung dây điện, bộ làm mát hoặc các loại ốc vít. Nhờ vậy, quy trình được tinh giản đáng kể cho Toyota và các đối tác. Sau đó, nguồn vốn dư ra sẽ được Toyota dồn vào nghiên cứu để cải thiện phần mềm.

Mặt khác, việc đồng nhất xe tại Nhật Bản có thể gây ra cảm giác khá nhàm chán. Đối với những người đam mê, chúng ta luôn khát khao một loạt mẫu xe độc đáo.

BYD là thương hiệu xe Trung Quốc phát triển mạnh mẽ trong vài năm gần đây. Ảnh: Carscoops

Tuy nhiên, ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đang trỗi dậy với tốc độ vô cùng chóng mặt. Mặc dù trước đây, họ cũng từng bị coi là trò cười giống hệt như Nhật Bản. Với sự kiểm soát của chính phủ có phạm vi rộng và mang lại hiệu quả lớn, ngành công nghiệp nước này đã tiến bộ với tốc độ đáng kinh ngạc. Đứng trước thách thức lớn, hãng xe Toyota đã nhanh chóng nhận ra vấn đề cốt lõi.

Toyota hiểu rằng mọi người cần hợp tác chặt chẽ cùng nhau để tồn tại. Nhìn lại quá khứ, tập đoàn Toyota từng thâu tóm Hino vô cùng thành công. Kết quả là, họ đã tạo ra chiếc bán tải Toyota Hilux huyền thoại. Tương tự, Nissan đã mua lại Prince và mang đến chiếc Skyline GT-R.