Xe tay ga Tây Ban Nha thách thức Honda SH bằng mác "Zara giá rẻ" cùng dàn công nghệ khủng

Tân binh Zairon từ Tây Ban Nha vừa tạo nên cơn sốt khi tự xưng là 'Zara của ngành xe máy'. Sở hữu thiết kế châu Âu sang trọng, trang bị tận răng từ phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS đến màn hình TFT thông minh với mức giá cực kỳ hấp dẫn, mẫu xe này đang khiến nhiều đối thủ phải dè chừng.

Làn gió mới mang phong cách thời trang từ Tây Ban Nha

Thị trường xe hai bánh thế giới vừa đón nhận một cái tên đầy hứa hẹn mang tên Zairon. Thương hiệu đến từ Tây Ban Nha này gây chú ý mạnh mẽ khi tuyên bố muốn trở thành phiên bản 'Zara của ngành xe máy'.

Người đứng sau chiến lược táo bạo này không ai khác chính là Javier Rodriguez, một chuyên gia lão thành trong ngành công nghiệp ô tô từng kinh qua nhiều vị trí quản lý tại các tập đoàn lừng danh như Piaggio, Fiat, Lancia và Alfa Romeo.

Định hướng của Zairon rất rõ ràng: tập trung vào việc tạo ra những chiếc xe máy và xe tay ga sở hữu thiết kế châu Âu thanh lịch, tính năng hiện đại nhưng có mức giá tiệm cận với túi tiền của đa số người tiêu dùng. Dải sản phẩm của hãng trải rộng từ các dòng xe đô thị 125cc cho đến các mẫu xe khoảng 500cc, kèm theo kế hoạch phát triển xe điện trong tương lai.

Với mức giá dự kiến dao động từ 2.000 đến 5.000 USD (tương đương khoảng 52 đến 131 triệu đồng), Zairon đang đánh trúng vào tâm lý thắt lưng buộc bụng của những người dùng đang loay hoay tìm kiếm một chiếc xe mới thay vì phải mua lại xe cũ.

Thương hiệu xe máy mới từ Tây Ban Nha tự so sánh với hãng thời trang Zara nhằm thu hút nhóm khách hàng muốn mua xe giá rẻ nhưng thiết kế đẹp.

Câu chuyện đằng sau mác mốt thời trang

Tuy nhiên, phía sau những câu từ hoa mỹ của phòng tiếp thị là một công thức kinh doanh không quá xa lạ. Toàn bộ xe Zairon đều được sản xuất tại Trung Quốc. Trong khi đó, đại bản doanh tại Tây Ban Nha sẽ đảm nhận các khâu then chốt như định hình thương hiệu, quy hoạch sản phẩm, đăng kiểm chứng nhận, phân phối và quản lý hệ thống đại lý.

Phép so sánh với gã khổng lồ thời trang Zara xuất phát từ mô hình kết hợp giữa thiết kế đẹp, phát triển sản phẩm nhanh, chi phí sản xuất tối ưu nhờ gia công bên ngoài và chiến lược mở rộng thị trường thần tốc. Việc mượn danh Zara giúp Zairon tạo được tiếng vang lớn trên truyền thông quốc tế, dù bản chất đây là mô hình mà các thương hiệu như Lexmoto, Mash hay Brixton đã áp dụng thành công từ lâu.

Dù vậy, việc gia công tại Trung Quốc không đồng nghĩa với chất lượng kém. Ngành công nghiệp xe máy Trung Quốc hiện nay có đủ khả năng tạo ra những sản phẩm vượt trội nếu thương hiệu đặt hàng đưa ra tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe và giám sát chặt chẽ. Ngược lại, nếu quản lý lỏng lẻo, chiếc xe có thể nhanh chóng biến thành món đồ trang trí trong garage chỉ vì chủ nhân phải chờ đợi hàng tháng trời để thay thế một cảm biến bị lỗi.

Đứng đầu bởi Javier Rodriguez (cựu quản lý Piaggio, Fiat, Alfa Romeo), Zairon tập trung vào phân khúc xe từ 125cc đến 500cc và xe điện, với mức giá dao động từ 2.000 đến 5.000 USD.

Mẫu xe Zs11: Vũ khí công nghệ đè bẹp đối thủ

Điểm tựa lớn nhất giúp Zairon tự tin chính là mẫu xe hàng đầu Zs11. Đây là một chiếc maxi-scooter sở hữu động cơ 369cc, sản sinh công suất 30 mã lực và mô-men xoắn 35 Nm. Nhìn vào bảng thông số kỹ thuật, Zs11 thực sự khiến nhiều đối thủ trong cùng phân khúc phải nể phục.

Mẫu xe này được trang bị hệ thống phun xăng điện tử Bosch tiên tiến, giúp tối ưu hóa lượng nhiên liệu tiêu thụ và mang lại khả năng vận hành mượt mà. Yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu với hệ thống chống bó cứng phanh ABS cùng kiểm soát lực kéo TCS, giúp người lái hoàn toàn yên tâm khi di chuyển trên đường trơn trượt.

Không dừng lại ở đó, Zs11 còn sở hữu hàng loạt tiện ích cao cấp như hệ thống khóa thông minh keyless, cảm biến áp suất lốp tự động và màn hình màu TFT 7 inch tích hợp bản đồ dẫn đường GPS.

Mẫu xe đại diện ZS11: Dòng xe maxi-scooter 369cc sở hữu hàng loạt công nghệ đắt giá như phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS, phun xăng Bosch, màn hình TFT 7 inch tích hợp GPS và chìa khóa thông minh.

Viễn cảnh gia nhập thị trường Việt Nam: Cơ hội và rào cản

Nói đến tâm lý tiêu dùng của người Việt Nam, yếu tố công nghệ và giá thành luôn đóng vai trò quyết định khi xuống tiền mua xe. Nếu Zairon đưa Zs11 hoặc các dòng xe tay ga ADV về Việt Nam với mức giá nằm trong khoảng 80 đến 100 triệu đồng, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào phân khúc xe tay ga tầm trung và cao cấp.

Đặt lên bàn cân so sánh, Zs11 có dung tích động cơ vượt trội so với Honda SH 150i hay Yamaha NVX 155, trong khi mức giá dự kiến lại mềm hơn rất nhiều so với Honda SH 350i. Người tiêu dùng Việt Nam vốn chuộng công nghệ chắc chắn sẽ dành sự chú ý đặc biệt cho mẫu xe này.

Tuy nhiên, thách thức dành cho Zairon tại thị trường Việt Nam là vô cùng lớn. Khách hàng Việt Nam ngày càng tinh tế và cẩn trọng với các thương hiệu mang danh châu Âu nhưng sản xuất tại Trung Quốc. Rào cản lớn nhất không nằm ở thiết kế hay công nghệ ban đầu, mà nằm ở độ bền theo thời gian, tính sẵn có của phụ tùng thay thế và chất lượng dịch vụ bảo hành.

Thêm vào đó, tâm lý ăn chắc mặc bền và nỗi lo mất giá khi bán lại xe cũ vẫn đang thống trị thị trường Việt Nam. Honda và Yamaha đã xây dựng được mạng lưới đại lý phủ sóng khắp cả nước cùng khả năng giữ giá vượt trội. Để cạnh tranh với các ông lớn này, Zairon không thể chỉ dựa vào những tuyên bố hoa mỹ hay dàn công nghệ đắt giá. Thương hiệu này cần phải chứng minh được năng lực hậu mãi dài hạn và xây dựng được niềm tin bền vững từ người tiêu dùng.

Bài kiểm tra thực sự dành cho Zairon sẽ không phải là nhãn xưng 'Zara của ngành xe máy', dàn đèn LED hiện đại hay chìa khóa thông minh, mà là việc thương hiệu này có còn tồn tại và hỗ trợ tốt cho khách hàng sau nhiều năm nữa hay không.

Tham khảo: Rideapart