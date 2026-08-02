SUV 7 chỗ Xiaomi lộ diện: Bản EREV có thể chạy hơn 1.700 km.
SUV 7 chỗ chạy điện đầu tiên của Xiaomi lộ thông số: Chạy hơn 1.700 km
Văn Chế |
Mẫu SUV 7 chỗ chạy điện mới của Xiaomi đã gây chú ý khi đạt quãng đường di chuyển ấn tượng hơn 1.700 km. Điều đặc biệt là mẫu xe này không mang thương hiệu Xiaomi mà được giới thiệu dưới tên Skynomad với hai phiên bản N70 và N90.
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Theo Đời sống pháp luật Copy link
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