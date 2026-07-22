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Xe máy điện siêu nhỏ, tháo lắp để trong vali

Lê Tuấn
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Sản phẩm mang tên Mirandetta đến từ nhà sáng chế Ivan Miranda người Tây Ban Nha. Chiếc xe máy điện được in 3D hoàn toàn, hoàn thiện chỉ trong khoảng 10 ngày.

Chạy thử xe máy điện siêu nhỏ Mirandetta. Video: Ivan Miranda

Theo Ivan Miranda, mục tiêu của dự án tạo ra một mẫu xe máy điện nhỏ nhất mà người trưởng thành vẫn có thể sử dụng, đồng thời đủ gọn để ký gửi như hành lý trên máy bay.

Ở phiên bản mới, Miranda đã thiết kế lại toàn bộ kết cấu để tất cả các chi tiết đều có thể được in trên máy in 3D có khổ in 300 x 300 mm.

Đây được xem là thay đổi lớn nhất so với bản đầu tiên vốn sử dụng trục bánh xe bằng nhôm và cụm trụ lái hoàn toàn bằng kim loại. Trên phiên bản thương mại hóa dưới dạng tệp thiết kế, các bộ phận này đều được thay thế bằng linh kiện có thể in 3D.

Theo Miranda, chi tiết duy nhất không sử dụng nhựa in 3D là trục càng trước. Bộ phận này được gia công bằng nhôm nhằm đảm bảo khả năng chịu tải và độ bền trong quá trình vận hành, bởi đây là vị trí phải chịu gần như toàn bộ lực tác động từ người lái và mặt đường.

Một điểm đặc biệt khác nằm ở bộ bánh xe. Mirandetta sử dụng lốp của máy cắt cỏ với bộ vành hẹp hơn tiêu chuẩn, giúp hai mép lốp tiến lại gần nhau. Khi bơm hơi, mặt lốp sẽ phồng lên theo hình cong, cải thiện khả năng ôm cua.

Xe có hệ thống chiếu sáng được chuẩn hóa, sử dụng đui đèn và bóng đèn ô tô chuẩn T10 thay cho các linh kiện tận dụng từ xe cũ như trước đây. Đồng thời, số lượng chủng loại bu lông được cắt giảm nhằm đơn giản hóa quá trình lắp ráp.

Hệ thống phanh sử dụng đĩa phanh của xe máy thay vì giống xe đạp. Thiết kế này cho phép mở rộng lỗ trung tâm để trục bánh xe in 3D có thể đi qua mà vẫn đảm bảo độ bền.

Mirandetta sử dụng truyền động bằng dây đai ở bánh sau. Tay ga được điều khiển thông qua bo mạch Arduino kết hợp với biến trở được giấu bên trong ghi đông bên phải.

Nguồn năng lượng đến từ hai bộ pin 36V, cho phép thay pin nhanh, đồng thời thuận tiện hơn khi mang theo trong các chuyến bay. Một bộ chuyển đổi DC-DC sẽ hạ điện áp từ 36V xuống 12V để cấp nguồn cho hệ thống đèn và còi. Không tính pin, toàn bộ chiếc xe chỉ nặng hơn 14 kg.

Dù có thể tháo rời để đặt vừa trong vali, Mirandetta không phải là mẫu xe có cơ chế gập nhanh. Người dùng cần tháo rời các chi tiết trước khi cất vào hành lý.

Người dùng quan tâm tới mẫu Mirandetta có thể mua bộ tệp thiết kế với giá 40 USD (khoảng 1 triệu đồng) cùng danh sách vật liệu cần thiết trên trang web của Ivan Miranda. Điều này nghĩa là người mua sẽ tự in 3D các chi tiết và lắp ráp.

Tuy nhiên, nhà sáng chế này nhấn mạnh rằng bộ tệp thiết kế không đi kèm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật. Mirandetta cũng là sản phẩm mang tính thử nghiệm dành cho những người đam mê chế tạo và lắp ráp, không phải xe được chứng nhận để lưu hành trên đường.

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