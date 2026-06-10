Xe máy điện Nhật bản đời mới vừa mở bán, giá niêm yết giảm hơn 10 triệu đồng: Xe nhỏ gọn, rất dễ dùng

Phiên bản đời mới của mẫu xe máy điện Nhật này bất ngờ có giá niêm yết thấp hơn hẳn, gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Yamaha Việt Nam mới đây đưa ra thị trường phiên bản đời 2026 của mẫu xe máy điện Neo’s. Đây là động thái cập nhật mới nhất dành cho dòng phương tiện hai bánh chạy điện đầu tiên mà thương hiệu Nhật Bản này lắp ráp trong nước cũng như phân phối chính hãng.

Yamaha Neo’s phiên bản đời 2026 mang đến làn gió mới bằng cách loại bỏ hoàn toàn tùy chọn màu xanh dương; thay vào đó, người tiêu dùng hiện có thêm ba lựa chọn phối màu thời trang bao gồm Hồng - Xám, Đỏ - Xám và màu Xám đơn sắc.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, điểm nhấn đáng chú ý nhất ở đợt ra mắt này chính là việc điều chỉnh mạnh mẽ về giá bán từ phía liên doanh xe máy Nhật Bản. Cụ thể, mẫu xe máy điện Neo's đời 2026 hiện được niêm yết với mức giá mới là 36,9 triệu đồng, đã bao gồm một pin Lithium-ion cùng bộ sạc tiêu chuẩn đi kèm. So với mức giá niêm yết cũ là 49,09 triệu đồng, giá bán của Yamaha Neo's phiên bản đời mới đã giảm tới gần 13 triệu đồng.

Yamaha Neo's màu Hồng - Xám hoàn toàn mới trên phiên bản đời 2026.

So sánh với phiên bản trước, các thông số vận hành cốt lõi của xe vẫn được giữ nguyên. Theo đó, Yamaha Neo's trang bị động cơ điện không chổi than YIPU 2 do chính Yamaha phát triển độc quyền. Khối động cơ này có công suất danh định 2 kW, có thể đạt công suất tối đa lên tới 2,3 kW.

Nhờ cơ chế truyền động trực tiếp vào bánh sau, xe có thể vận hành vô cùng êm ái, giảm thiểu tối đa tiếng ồn động cơ và hạn chế hao hụt động năng trong quá trình tăng tốc. Một điều cần lưu ý là nhà sản xuất đã giới hạn tốc độ tối đa của xe ở mức khoảng 49 km/h; vì thế, người sử dụng Yamaha Neo's không cần bằng lái.

Xe sử dụng pin Lithium-ion cao cấp, điện áp 51,1V và dung lượng 23,2 Ah - tương đương mức công suất lưu trữ 1,183 kWh. Với một lần sạc đầy, xe có thể duy trì quãng đường di chuyển liên tục trên 60 km. Đối với người dùng có nhu cầu di chuyển tần suất cao, xe có sẵn không gian để lắp đặt thêm một pack pin thứ hai nhằm nhân đôi phạm vi hoạt động.

Để nạp đầy năng lượng từ mức 0% đến 100%, xe cần sạc khoảng 8 tiếng. Khách hàng cũng có thể linh hoạt lựa chọn giữa việc cắm sạc trực tiếp vào xe hoặc tháo rời viên pin để mang vào nhà sạc một cách tiện lợi.

Xe được giới hạn tốc độ ở khoảng 49 km/h, vì thế người sử dụng không cần có bằng lái xe.

Không chỉ dừng lại ở khả năng vận hành ổn định, mẫu xe máy điện Nhật Bản này còn ghi điểm nhờ hàng loạt trang bị công nghệ hỗ trợ tối đa cho trải nghiệm người dùng. Yamaha Neo's sử dụng hệ thống khóa thông minh Smartkey, hỗ trợ kích hoạt hoặc tắt nguồn xe từ xa trong phạm vi gần, đồng thời tích hợp núm xoay đa năng để mở cốp hay định vị phương tiện.

Phía trước người lái là bảng đồng hồ hiển thị dạng LCD sắc nét, hỗ trợ kết nối trực tiếp với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Y-Connect. Tiện ích này cho phép người điều khiển dễ dàng theo dõi tình trạng dung lượng pin, lịch bảo dưỡng, cũng như nhận thông báo về cuộc gọi và tin nhắn ngay trên mặt đồng hồ trong quá trình di chuyển.

Yamaha Neo's có kích thước nhỏ và nhẹ cân, dễ sử dụng trong điều kiện giao thông nội đô.

Nhờ phom dáng nhỏ gọn với trọng lượng chỉ 98 kg bao gồm cả pin, kết hợp cùng không gian cốp rộng 27 lít chứa vừa hai mũ bảo hiểm nửa đầu, chiếc xe mang lại sự tiện nghi và rất dễ sử dụng cho mọi đối tượng khách hàng trong môi trường giao thông hiện đại.

Hiện nay, Yamaha Neo's không có chương trình ưu đãi nào, nhưng một số đại lý vẫn đang tặng quà cho người tiêu dùng mua xe. Tham khảo nhanh, một số đại lý Yamaha phía bắc đang tặng nón bảo hiểm và móc chìa khóa khi mua xe.