Xe BYD bốc cháy sau tai nạn liên hoàn: Cửa xe không thể mở, người lái và hành khách thoát chết trong gang tấc

Chiếc xe điện hóa BYD Qin Plus DM-i đã bị thiêu rụi hoàn toàn sau một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng giữa 3 ô tô.

Mới đây, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại Thành Đô (Trung Quốc). Cụ thể, một chiếc sedan hybrid cắm điện BYD Qin Plus DM-i đã thiệt hại nặng vì bốc cháy sau tai nạn giao thông. Sự việc bắt nguồn từ một vụ va chạm liên hoàn giữa ba ô tô. May mắn thay, không có thiệt hại về người. Hành khách bên trong chiếc xe đã kịp thời thoát ra ngay trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ khoang lái.

Xe BYD Qin Plus DM-i bốc cháy dữ dội tại hiện trường. Ảnh: Weibo

Khoảnh khắc xe BYD bốc cháy

Theo các báo cáo, vụ tai nạn xảy ra do 3 chiếc xe va chạm mạnh với nhau. Ngay sau đó, chiếc BYD Qin Plus DM-i bốc cháy dữ dội. Cuối cùng, chiếc xe BYD chỉ còn lại bộ khung sắt vụn. Nguyên nhân hỏa hoạn vẫn chưa được làm rõ.

Tờ báo The Paper cho biết chủ nhân của chiếc xe BYD tên là He. Ông cho biết bản thân và người ngồi ghế trước đã bất tỉnh tạm thời ngay khi xảy ra va chạm. Đáng chú ý, cửa xe lại không thể mở được sau va chạm. Do đó, hai người phải trèo ra ngoài thông qua cửa sổ xe. Khi vừa thoát ra khỏi xe, ngọn lửa đã lan rộng khắp khoang lái.

Khoảnh khắc trước và sau tai nạn. Ảnh: Weibo

Theo lời kể, vụ hỏa hoạn bắt đầu ngay sau khi chiếc xe bị đâm từ phía sau. Ngọn lửa bùng phát từ phần đuôi xe. Tuy nhiên, đây chỉ là quan sát cá nhân tại hiện trường. Cơ quan chức năng chưa xác nhận đám cháy xe BYD liên quan đến hệ thống nào.

Không phải lần đầu xe BYD cháy

Gần đây, các vụ cháy xe BYD thu hút nhiều sự chú ý của khách hàng. Trước đó, một vụ va chạm liên quan đến xe BYD đã xảy ra vào tháng 6 giữa chiếc BYD Qin L và xe Mazda3. Tuy nhiên, kết quả của hai xe lại hoàn toàn trái ngược. Chiếc Mazda bốc cháy dữ dội sau va chạm. Trong khi đó, pin của chiếc xe BYD vẫn nguyên vẹn.

Vào đầu tháng 3, một chiếc BYD Seal cũng bốc cháy tại Hồng Kông. Tài xế đã kịp thời thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa lan rộng.

Toàn bộ khoang lái bị lửa nhấn chìm. Ảnh: Weibo

Mặc dù có nhiều tranh cãi, các mẫu xe BYD vẫn rất được ưa chuộng tại Trung Quốc. Dòng BYD Qin Plus vẫn là một trong những sản phẩm thuộc nhóm bán chạy. Theo số liệu tháng 6/2026, BYD đã bán được 13.726 chiếc Qin Plus, xếp thứ tư doanh số của thương hiệu, chiếm 7,7% tổng lượng xe BYD bán ra. Ba vị trí đầu thuộc về Yuan UP, Song Pro DM-i và Sealion 06.