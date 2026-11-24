Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá biến thể SARS-CoV-2 PJ.2.1 có nguy cơ gia tăng đối với sức khỏe cộng đồng.

Trong báo cáo công bố ngày 19/11, WHO xếp PJ.2.1 vào nhóm biến thể cần theo dõi (VUM). Đây là dòng phụ của JN.1, thuộc biến chủng Omicron. Tỷ lệ phát hiện biến thể này trong các mẫu giải trình tự đang tăng tại một số quốc gia, chủ yếu ở châu Mỹ, đặc biệt là Canada và Mỹ.

WHO lưu ý tỷ lệ phát hiện trong mẫu giải trình tự không đồng nghĩa với tỷ lệ mắc bệnh trong cộng đồng. Kết quả còn phụ thuộc vào hoạt động lấy mẫu, giải trình tự gene và báo cáo của từng quốc gia.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy PJ.2.1 có khả năng gắn với thụ thể ACE2 của người cao hơn một số biến thể được đem ra so sánh. Đây là thụ thể mà virus sử dụng để xâm nhập vào tế bào. Dù vậy, kết quả này chưa đủ căn cứ khẳng định biến thể có khả năng lây truyền giữa người với người cao hơn.

Xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa)

Các dữ liệu hiện có cũng chưa ghi nhận khả năng né tránh kháng thể tăng đáng kể so với những biến thể được nghiên cứu đối chứng. Đáng chú ý, huyết thanh của những người được tiêm vaccine có thành phần kháng nguyên cập nhật theo LP.8.1 và XFG vẫn có khả năng trung hòa PJ.2.1 trong các thử nghiệm phòng thí nghiệm.

WHO đánh giá nguy cơ gia tăng thêm đối với sức khỏe cộng đồng trên phạm vi toàn cầu do PJ.2.1 ở mức thấp, song độ tin cậy của đánh giá cũng thấp. Dữ liệu lâm sàng hiện chưa đủ để xác định biến thể này có làm tăng nguy cơ nhập viện, phải điều trị hồi sức tích cực hoặc tử vong hay không.

So với các biến thể được theo dõi trước đó, PJ.2.1 có gì đáng chú ý?

Theo hệ thống giám sát biến thể SARS-CoV-2 của WHO, trước PJ.2.1, tổ chức này đã đưa nhiều dòng virus khác vào nhóm cần theo dõi, như NB.1.8.1 (tháng 5/2025), XFG (tháng 6/2025), BA.3.2 (tháng 12/2025) và PQ.16.1.1 (tháng 7/2026).

Điểm đáng chú ý ở PJ.2.1 là tỷ lệ phát hiện đang tăng tại một số quốc gia và các nghiên cứu ban đầu ghi nhận khả năng gắn với thụ thể ACE2 cao. Nhưng những đặc điểm này chưa chứng minh virus lây lan nhanh hơn hoặc gây bệnh nghiêm trọng hơn các dòng đang lưu hành.

Việc được xếp vào nhóm biến thể cần theo dõi cũng không đồng nghĩa PJ.2.1 nguy hiểm hơn các biến thể trước đó.

Bộ Y tế khuyến cáo 6 biện pháp phòng Covid-19

Tại Việt Nam, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết cả nước đang bước vào mùa Đông - Xuân, thời tiết thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm. Hoạt động giao lưu, đi lại và tập trung đông người cũng có xu hướng gia tăng vào dịp cuối năm và Tết, có thể làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh đường hô hấp, trong đó có Covid-19.

Bộ Y tế lưu ý Covid-19 vẫn có thể diễn biến nặng ở người cao tuổi, người mắc bệnh nền như tim mạch, phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận; phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch hoặc đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.

Để chủ động phòng bệnh, người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang tại cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, nơi đông người hoặc không gian kín, kém thông khí. Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Ngoài ra, cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, giữ không gian sống thông thoáng, duy trì dinh dưỡng hợp lý, vận động và ngủ đủ giấc.

Khi xuất hiện triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, người dân nên hạn chế tiếp xúc với người khác, liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị phù hợp. Trường hợp khó thở, đau ngực kéo dài, rối loạn ý thức hoặc triệu chứng diễn biến nặng cần đến ngay cơ sở y tế.

Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, bệnh viện và viện chuyên ngành theo dõi tình hình dịch, giám sát các biến thể SARS-CoV-2, số ca mắc, nhập viện, bệnh nặng và tử vong để kịp thời triển khai biện pháp phòng chống phù hợp.