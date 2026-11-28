Nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) cho thấy khoảng 7,1 triệu ca ung thư mới trên toàn cầu năm 2022 có liên quan đến các yếu tố nguy cơ có thể phòng ngừa.

Nghiên cứu dựa trên dữ liệu từ 185 quốc gia, xem xét 36 loại ung thư và 30 yếu tố nguy cơ có thể phòng ngừa. Các yếu tố được phân tích bao gồm: hút thuốc lá, uống rượu bia, chỉ số khối cơ thể (BMI) cao, thiếu hoạt động thể chất, ô nhiễm không khí và bức xạ tia cực tím.

Đáng chú ý, nghiên cứu lần đầu tiên đưa chín loại nhiễm trùng có khả năng gây ung thư vào phân tích, bên cạnh các yếu tố nguy cơ liên quan đến hành vi, môi trường và nghề nghiệp.

Thuốc lá là yếu tố gây ung thư có thể phòng ngừa hàng đầu

Kết quả cho thấy thuốc lá là yếu tố nguy cơ có thể phòng ngừa hàng đầu, liên quan đến 15% tổng số ca ung thư mới trên toàn cầu. Tiếp theo là các bệnh nhiễm trùng, chiếm 10%, và rượu bia, chiếm 3%.

Trong các loại ung thư có thể phòng ngừa, ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư cổ tử cung chiếm gần một nửa tổng số ca ở cả nam và nữ.

Theo nghiên cứu, ung thư phổi chủ yếu liên quan đến hút thuốc lá và ô nhiễm không khí. Ung thư dạ dày phần lớn liên quan đến nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori), trong khi phần lớn trường hợp ung thư cổ tử cung có liên quan đến virus HPV.

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Nam giới có tỷ lệ ung thư có thể phòng ngừa cao hơn nữ giới

Phân tích cho thấy 45% số ca ung thư mới ở nam giới có liên quan đến các yếu tố nguy cơ có thể phòng ngừa, cao hơn đáng kể so với mức 30% ở nữ giới.

Ở nam giới, hút thuốc lá liên quan đến 23% tổng số ca ung thư mới, tiếp theo là nhiễm trùng với 9% và uống rượu bia với 4%.

Trong khi đó, ở nữ giới, nhiễm trùng là yếu tố nguy cơ hàng đầu, liên quan đến 11% tổng số ca ung thư mới. Hút thuốc lá đứng tiếp theo với 6%, còn BMI cao liên quan đến 3% số ca.

Nghiên cứu cũng ghi nhận sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực. Ở nữ giới, tỷ lệ ung thư có thể phòng ngừa dao động từ 24% tại Bắc Phi và Tây Á đến 38% ở châu Phi cận Sahara.

Ở nam giới, tỷ lệ này thấp nhất tại Mỹ Latinh và Caribe, ở mức 28%, trong khi Đông Á có tỷ lệ cao nhất, lên tới 57%.

Tiến sĩ Isabelle Soerjomataram, Phó giám đốc Bộ phận Giám sát Ung thư tại IARC và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết phân tích cung cấp cái nhìn toàn diện về các trường hợp ung thư có thể phòng ngừa trên toàn thế giới.

Theo bà, việc lần đầu tiên kết hợp các nguyên nhân gây ung thư do nhiễm trùng với những yếu tố nguy cơ về hành vi, môi trường và nghề nghiệp giúp làm rõ hơn khả năng phòng ngừa ung thư.

Giải quyết các yếu tố nguy cơ có thể phòng ngừa là một trong những cách hiệu quả nhất để giảm gánh nặng ung thư toàn cầu, bà nhấn mạnh.

Nghiên cứu cho rằng các quốc gia cần xây dựng chiến lược phòng ngừa phù hợp với điều kiện thực tế. Các biện pháp bao gồm kiểm soát thuốc lá, điều chỉnh việc sử dụng rượu bia, tiêm vaccine phòng các bệnh nhiễm trùng có khả năng gây ung thư như HPV và viêm gan B.

Bên cạnh đó, cần cải thiện chất lượng không khí, tăng cường an toàn lao động và tạo môi trường thuận lợi hơn cho chế độ ăn uống lành mạnh, hoạt động thể chất.

WHO và IARC nhấn mạnh việc phối hợp hành động giữa các lĩnh vực y tế, giáo dục, năng lượng, giao thông vận tải và lao động có thể giúp hàng triệu gia đình tránh khỏi gánh nặng do ung thư.

Theo chinapress