YouTuber Hậu Hoàng xác nhận mắc ung thư máu sau khi phát hiện nhiều vết bầm tím trên tay, chân.

Mới đây, trên trang cá nhân, YouTuber Hậu Hoàng chia sẻ cô phát hiện mắc ung thư cách đây hai ngày và đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Kèm bài viết là hình ảnh tay, chân cô xuất hiện nhiều vết bầm tím.

“Không nghĩ hai chữ ‘ung thư’ lại khiến cho một người siêu tích cực, vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống lại có thể trở nên suy sụp và mất khát khao sống nhanh đến vậy. Ngày xưa xem phim Hàn Quốc, thấy diễn viên trong phim hay bị bệnh máu trắng, vậy mà tới một ngày chính mình lại nghe bác sĩ nói vậy”, cô viết.

Hậu Hoàng cho biết cảm xúc hiện tại lẫn lộn, cô khóc nhiều và chưa thể đối diện với sự thật. Trước thông tin này, nhiều người thắc mắc ung thư máu nguy hiểm thế nào, nguyên nhân do đâu và ai có nguy cơ mắc bệnh.

Hậu Hoàng trên giường bệnh. Ảnh: FBNV



ThS.BS Nguyễn Duy Anh, nguyên bác sĩ Viện Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Bạch Mai, Phó giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cho biết: “Ung thư máu có nguy hiểm, nhưng không còn là ‘bản án tử’ như trong phim Hàn Quốc. Ung thư máu là tên gọi chung của nhiều bệnh khác nhau, và mức độ nguy hiểm phụ thuộc rất lớn vào thể bệnh”. Có ba nhóm chính gồm bệnh bạch cầu, u lympho (ung thư hạch) và đa u tủy xương. Trong đó, bệnh bạch cầu, dân gian thường gọi là “máu trắng”, xảy ra khi tủy xương sinh ra quá nhiều tế bào bạch cầu ác tính, lấn át quá trình sản xuất hồng cầu và tiểu cầu bình thường. Bệnh có thể ở thể cấp, tiến triển nhanh trong vài tuần, hoặc thể mạn, diễn biến chậm trong nhiều năm. U lympho gồm hai nhóm Hodgkin và không Hodgkin. Đa u tủy xương thường gặp ở người lớn tuổi. Theo bác sĩ Duy Anh, bạch cầu cấp tính là tình trạng cấp cứu y khoa. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể tử vong nhanh do xuất huyết hoặc nhiễm trùng. Nhờ những tiến bộ trong điều trị, không ít thể bệnh có thể chữa khỏi hoặc kiểm soát lâu dài. Chẳng hạn, bạch cầu cấp tiền tủy bào (APL) từng là thể bệnh rất ác tính, nhưng với phác đồ ATRA phối hợp arsenic trioxide, tỷ lệ sống sau 10 năm vượt 90%. Bạch cầu cấp dòng lympho ở trẻ em có tỷ lệ sống sau 5 năm khoảng 90%. Với bạch cầu mạn dòng tủy, thuốc điều trị đích đường uống giúp nhiều người bệnh có tuổi thọ gần tương đương người cùng tuổi không mắc bệnh. Tại Mỹ, tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh bạch cầu đã tăng từ khoảng 33% năm 1975 lên 68,6% ở giai đoạn 2016–2022. Bác sĩ Duy Anh nhấn mạnh, yếu tố quyết định tiên lượng là chẩn đoán đúng thể bệnh, xác định đặc điểm di truyền của tế bào ung thư và điều trị sớm tại cơ sở chuyên khoa huyết học. Những nhóm người có nguy cơ cao mắc ung thư máu Bác sĩ Duy Anh cho hay, ung thư máu có thể gặp ở mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến người già. Bệnh bạch cầu là ung thư hay gặp nhất ở trẻ em. Trường hợp một người 31 tuổi, khỏe mạnh, bất ngờ phát hiện bệnh cho thấy không ai nên nghĩ “mình còn trẻ, chưa đến lượt”. Ung thư máu thường gặp ở những nhóm người sau: - Người lớn tuổi, nam giới gặp nhiều hơn nữ giới đôi chút. - Người hút thuốc lá, kể cả người từng hút lâu năm rồi bỏ. - Người lao động tiếp xúc hóa chất: làm việc tại cây xăng, cơ sở lọc hóa dầu, nhà máy hóa chất, cao su, da giày, sơn, in ấn, đặc biệt khi không có bảo hộ lao động. - Người từng điều trị ung thư bằng hóa trị, xạ trị, cần theo dõi công thức máu lâu dài. - Người suy giảm miễn dịch: nhiễm HIV, dùng thuốc ức chế miễn dịch sau ghép tạng. - Người có bệnh lý nền về máu hoặc bất thường di truyền: hội chứng Down, hội chứng rối loạn sinh tủy, gia đình có nhiều người mắc bệnh máu. “Có yếu tố nguy cơ không có nghĩa là chắc chắn mắc bệnh, và không có yếu tố nguy cơ cũng không có nghĩa là an toàn tuyệt đối”, bác sĩ Duy Anh nói. Để phòng ngừa ung thư máu, bác sĩ Duy Anh khuyên bỏ thuốc lá, hạn chế tiếp xúc benzen và dung môi. Người làm việc với xăng dầu, sơn, keo cần mặc đồ bảo hộ; không dùng sơn, keo trong phòng kín và mở cửa thông thoáng sau khi sơn sửa nhà. Bên cạnh đó, cần chụp chiếu đúng chỉ định, không tự ý chụp CT “kiểm tra cho yên tâm”; phòng và điều trị nhiễm trùng liên quan bằng cách tiêm vắc-xin viêm gan B, phòng HIV, điều trị dứt điểm vi khuẩn HP. Giữ lối sống lành mạnh, ăn uống cân bằng, vận động và duy trì cân nặng hợp lý tốt cho sức khỏe nói chung, dù không phải “lá chắn” riêng cho ung thư máu.