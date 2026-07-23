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Vừa xuất hiện tính năng chưa từng thấy trên xe VinFast, hóa giải một bất cập của xe máy điện

Minh Đức
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Đây là lần đầu tiên VinFast trang bị tính năng này cho xe máy điện của hãng.

Cách đây ít ngày, bộ đôi xe máy điện mới mang tên VinFast Kyo và VinFast Kinet đã được ra mắt và chính thức bán ra tại thị trường Việt Nam. Hai mẫu xe máy điện này không chỉ lấp các khoảng trống trong dải sản phẩm của hãng, mà còn giúp phổ cập một tính năng rất hữu dụng cho người sử dụng xe máy điện.

Theo đó, trong thực tế vận hành xe máy điện, một bất tiện thường gặp xảy ra khi người điều khiển dừng xe ở giữa dốc. Nhằm giữ xe đứng yên, người lái phải bóp phanh, tuy nhiên thao tác này đồng thời kích hoạt cảm biến ngắt dòng điện để đảm bảo an toàn, khiến tay ga bị vô hiệu hóa tạm thời.

Đến khi muốn đi tiếp, người lái buộc phải nhả tay phanh ra trước thì tay ga mới có hiệu lực trở lại. Khoảng trễ nhỏ trong lúc chuyển từ phanh sang ga có thể khiến xe bị trôi ngược về phía sau, gây tâm lý lo lắng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vừa xuất hiện tính năng chưa từng thấy trên xe VinFast, hóa giải một bất cập của xe máy điện - Ảnh 1.

VinFast Kyo.

Đáng chú ý, Kyo và Kinet là hai mẫu xe đầu tiên của VinFast được trang bị tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Với tính năng này, hệ thống sẽ tự động can thiệp để giữ xe đứng yên trên mặt đường nghiêng ngay cả khi người lái đã nhả phanh. Nhờ đó, người điều khiển có thể chuyển đổi sang trạng thái di chuyển một cách mượt mà, không lo xe bị lùi dốc.

Việc xuất hiện tính năng này không chỉ gia tăng mức độ an toàn khi di chuyển qua các dốc hầm chung cư hay đường đèo, mà còn góp phần hoàn thiện trải nghiệm sử dụng xe máy điện tại Việt Nam.

Vừa xuất hiện tính năng chưa từng thấy trên xe VinFast, hóa giải một bất cập của xe máy điện - Ảnh 2.

VinFast Kinet.

Một điều cũng đáng nhắc tới là cả Kyo và Kinet đều nằm trong khoảng giá rất cạnh tranh - nơi các hãng đối thủ có những sản phẩm rất cạnh tranh và cũng là nơi mà khách hàng đặc biệt quan tâm. VinFast Kyo được niêm yết với mức giá 30 triệu đồng và 35,3 triệu đồng khi mua kèm pin. Trong khi đó, VinFast Kinet có giá niêm yết 40 triệu đồng và 40,9 triệu đồng khi mua kèm pin.

Về đặc tính kỹ thuật, cả VinFast Kyo và VinFast Kinet đều sở hữu khả năng vận hành linh hoạt cùng cơ chế sử dụng năng lượng đa dạng.

Cụ thể, VinFast Kyo được trang bị động cơ điện In-hub công suất tối đa 3.000 W, vận tốc tối đa khoảng 64 km/h và có thể đạt phạm vi di chuyển tối đa lên tới 160 km sau mỗi lần sạc đầy khi lắp đủ hai viên pin LFP 1,5 kWh. VinFast Kinet có công suất tối đa cao hơn - lên tới 5.400 W, có thể giúp xe đạt vận tốc tối đa tới 90 km/h.

Đáng chú ý, dù bố trí hộc chứa pin bên trong không gian dưới yên, cả hai mẫu xe vẫn duy trì được dung tích cốp khoảng 21 lít, đủ rộng rãi để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Vừa xuất hiện tính năng chưa từng thấy trên xe VinFast, hóa giải một bất cập của xe máy điện - Ảnh 3.

Ngoài để đồ ở dưới yên, cả VinFast Kyo và Kinet đều có hộc đồ phụ phía trước, gia tăng tính tiện lợi khi sử dụng hàng ngày.

Hiện nay, một số đại lý đang đưa ra mức giá rất hấp dẫn với cả Kyo và Kinet. Khảo sát nhanh một số cửa hàng tại khu vực Hà Nội, ngoài được nhận các món quà như áo mưa, mũ bảo hiểm, voucher chăm sóc xe, người tiêu dùng còn có thể mua Kyo và Kinet với giá tốt hơn giá niêm yết khoảng 5 triệu đồng - tùy mẫu xe và tùy chính sách riêng của cửa hàng.

Hạng mụcVinFast KyoVinFast Kinet
Động cơ & Công suất tối đaIn-hub, 3.000 WIn-hub, 5.200 W
Vận tốc tối đa64 km/h90 km/h
Quãng đường di chuyển một lần sạc160 km (2 pin LFP)145 km (2 pin LFP)
Thời gian sạc4,5 tiếng3,5 tiếng (sạc 1.000 W)
Dung tích cốp 21 lít21 lít
Tính năng nổi bậtĐổi pin tại trạm, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc

Đổi pin tại trạm, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc

Giá bán (Thuê pin / Kèm pin)30.000.000 VNĐ / 35.300.000 VNĐ40.000.000 VNĐ / 49.900.000 VNĐ (kèm 2 pin)
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Tags

xe điện

Xe máy điện

VinFast Kyo

VinFast Kinet

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