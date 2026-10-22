Vừa ngủ dậy, đừng vội làm 5 việc này: Bác sĩ Mỹ lý giải nguy cơ với tim

Những thói quen tưởng chừng vô hại trong 2 giờ đầu sau khi thức dậy có thể ảnh hưởng đến huyết áp, đường huyết và sức khỏe tim mạch.

Theo Times of India, bác sĩ Vassily Eliopoulos, chuyên khoa cấp cứu và đồng sáng lập Longevity Health (Mỹ), đã chia sẻ 5 thói quen buổi sáng cần điều chỉnh để hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

1. Đừng vội cầm điện thoại ngay khi ngủ dậy

Thay vì lập tức kiểm tra điện thoại, bác sĩ Eliopoulos khuyên mọi người nên tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên trong vòng 30 phút sau khi thức dậy. Ánh sáng buổi sáng giúp điều chỉnh nhịp sinh học, hay đồng hồ bên trong cơ thể, vốn chi phối giấc ngủ, sự tỉnh táo và hoạt động của hormone.

Nhịp sinh học ổn định có thể hỗ trợ giấc ngủ và duy trì quy luật huyết áp bình thường trong ngày. Chỉ cần dành vài phút ra ngoài trời để đón ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên, không nên nhìn trực tiếp vào mặt trời vì có thể gây tổn thương mắt.

2. Đừng vội uống cà phê

Đừng vội uống cà phê ngay sau khi ngủ dậy (Ảnh: Freepic)

Bác sĩ Eliopoulos gợi ý nên đợi khoảng 90 phút sau khi thức dậy mới uống cà phê. Nguyên nhân là caffeine có thể làm tăng thêm tác động kích thích của phản ứng tỉnh táo tự nhiên vào buổi sáng.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng chắc chắn rằng uống cà phê ngay sau khi thức dậy sẽ làm huyết áp tăng đến mức gây tổn thương thành động mạch. Caffeine có thể khiến huyết áp tăng tạm thời ở một số người, đặc biệt là những người nhạy cảm với chất này.

Người bị tăng huyết áp chưa kiểm soát hoặc rối loạn nhịp tim nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng caffeine tiêu thụ.

3. Đừng ăn sáng chỉ với tinh bột và đồ ngọt

Bữa sáng chỉ gồm đồ uống nhiều đường hoặc thực phẩm chứa tinh bột tinh chế có thể không phải lựa chọn tốt cho sức khỏe lâu dài. Bác sĩ Eliopoulos khuyến nghị ưu tiên thực phẩm giàu protein vào buổi sáng nhằm hỗ trợ kiểm soát phản ứng đường huyết.

Trứng, sữa chua không đường, sữa, đậu phụ và các loại đậu là những lựa chọn phù hợp. Kết hợp thêm yến mạch, rau hoặc ngũ cốc nguyên hạt giúp bữa ăn cân bằng và tạo cảm giác no lâu hơn.

Dù vậy, protein không thể ngăn hoàn toàn tình trạng đường huyết tăng sau mọi bữa ăn. Một bữa sáng cũng không quyết định phản ứng đường huyết của cả ngày.

4. Đừng ngồi/nằm một chỗ quá lâu sau khi ngủ dậy

Đừng ngồi/nằm một chỗ quá lâu sau khi ngủ dậy (Ảnh: Healthline)

Vận động nhẹ vào buổi sáng có thể mang lại lợi ích cho hệ tim mạch. Bác sĩ Eliopoulos khuyến nghị dành khoảng 10 phút đi bộ, đặc biệt với những người có lịch trình bận rộn.

Đi bộ giúp cơ bắp sử dụng glucose và hạn chế thời gian ngồi liên tục. Duy trì hoạt động thể chất thường xuyên còn hỗ trợ kiểm soát huyết áp, cholesterol và cải thiện thể lực tim mạch.

Tuy nhiên, 10 phút đi bộ không thể thay thế toàn bộ lượng vận động cần thiết mỗi tuần. Điều quan trọng là duy trì thói quen đều đặn thay vì tập luyện quá sức trong vài ngày rồi bỏ cuộc.

5. Đừng quên uống nước sau một đêm dài

Sau nhiều giờ ngủ mà không uống nước, cơ thể cần được duy trì cân bằng dịch. Bác sĩ Eliopoulos gợi ý uống khoảng 475 ml nước trước khi dùng cà phê.

Tuy nhiên, không có quy định chung bắt buộc tất cả mọi người phải uống chính xác lượng nước này ngay khi thức dậy. Nhu cầu nước phụ thuộc vào thể trạng, mức độ hoạt động, thời tiết và tình trạng sức khỏe.

Đặc biệt, nhận định rằng mất nước nhẹ chắc chắn khiến máu đặc lên và làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông cần được xem xét thận trọng. Uống nước khi khát và duy trì đủ nước trong ngày là lựa chọn hợp lý. Người mắc suy tim hoặc bệnh thận được chỉ định hạn chế dịch cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

Nguồn: Times of India