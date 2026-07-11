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Vụ VinFast VF 3 bị 2 xe tải kẹp nát nhưng tài xế vẫn toàn mạng và đây là các kiểu phản ứng của CĐM

Bảo Lâm
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Dù chiếc VinFast VF 3 gần như bị phá hủy, chủ xe cho biết người cầm lái vẫn có thể tự bước xuống xe sau vụ tai nạn, kéo theo nhiều bình luận về khả năng bảo vệ của mẫu xe điện cỡ nhỏ này.

Những hình ảnh về một chiếc VinFast VF 3 màu vàng hư hỏng nặng sau vụ tai nạn giao thông đang được chia sẻ rộng rãi trên nhiều diễn đàn ô tô.

Hình ảnh hiện trường cho thấy VF 3 mắc kẹt giữa hai xe tải. Ảnh: MXH

Theo những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, chiếc xe dường như bị kẹp giữa hai xe tải hạng nặng. Phần đầu xe bị biến dạng gần như hoàn toàn, nắp ca-pô gập dựng đứng, kính lái vỡ nát. Mui xe bị ép xuống đáng kể, trong khi phần đuôi cũng chịu hư hỏng nghiêm trọng với cửa hậu và cản sau biến dạng mạnh.

VinFast VF 3 hư hỏng nặng sau vụ va chạm với hai xe tải. Ảnh: MXH

Bên trong khoang lái, túi khí phía người lái đã bung sau va chạm. Dù kính chắn gió vỡ và phần thân xe hư hỏng nặng, khu vực ghế lái vẫn giữ được một khoảng không nhất định.

Chia sẻ trên mạng xã hội, chủ chiếc VF 3 cho biết người điều khiển xe là người thân của mình, gặp tai nạn khi đang đi công tác. Theo lời kể, sau khi nhận được những bức ảnh hiện trường, anh từng nghĩ người cầm lái khó có thể qua khỏi bởi mức độ hư hỏng của chiếc xe.

Chủ xe cho biết người điều khiển vẫn an toàn sau vụ tai nạn. Ảnh chụp màn hình

"Tôi cứ ngỡ người của tôi không qua khỏi vì va chạm mạnh tới mức túi khí bung ra luôn, xe thì nát bét. Nhưng người vẫn bình an vô sự, còn tự xuống xe bình thường và tiếp tục di chuyển đến cơ quan làm việc", chủ xe chia sẻ.

Người này cũng bày tỏ sự vui mừng khi người thân không gặp nguy hiểm đến tính mạng, đồng thời cho rằng quyết định lựa chọn VF 3 là đúng đắn. Đây là quan điểm cá nhân được chủ xe chia sẻ sau vụ việc.

Thông tin trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời chúc mừng tài xế may mắn, nhiều người dùng cũng bình luận về khả năng bảo vệ người ngồi bên trong của chiếc VF 3 sau vụ va chạm.

Một trong những bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình viết: "Thế là hoàn thành nhiệm vụ của một chiếc ô tô rồi." Một tài khoản khác nhận xét: "Người còn sống là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ che mưa, che nắng và an toàn cho gia đình."

Không ít người dùng cho rằng, dù chiếc xe bị hư hỏng rất nặng nhưng khoang lái vẫn giữ được hình dạng tương đối, trụ A không bị sập hoàn toàn và túi khí đã kích hoạt trong tình huống khẩn cấp.

"Xe vậy quá cứng cáp rồi. Xe bị vỡ nát biến dạng mà vẫn giữ được trụ A và khoang lái, túi khí bung đúng lúc. Hơn 200-300 triệu thì hiếm có xe nào như vậy", một bình luận viết.

Một số ý kiến khác cho rằng phần lớn các tấm ốp thân xe của VF 3 sử dụng vật liệu nhựa composite nên hư hỏng nặng ở lớp vỏ ngoài không phản ánh đầy đủ khả năng bảo vệ của kết cấu thân xe.

Ở chiều ngược lại, cũng có những bình luận cho rằng không nên vội kết luận về mức độ an toàn của một mẫu xe chỉ dựa trên một vụ tai nạn đơn lẻ. Theo nhóm người dùng này, mức độ hư hỏng của phương tiện còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tốc độ, góc va chạm, tải trọng của các xe liên quan cũng như diễn biến thực tế của vụ việc.

Dù còn nhiều góc nhìn khác nhau, phần lớn ý kiến đều thống nhất rằng việc người điều khiển có thể sống sót và tự rời khỏi xe sau một vụ va chạm nghiêm trọng là điều đáng mừng. Việc đánh giá mức độ an toàn của một mẫu xe vẫn cần dựa trên các bài thử nghiệm tiêu chuẩn, dữ liệu chuyên môn và kết quả điều tra cụ thể của từng vụ tai nạn, thay vì chỉ từ một trường hợp riêng lẻ.

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