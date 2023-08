Vụ đầu độc khiến 4 mẹ con tử vong: Khí CO nguy hiểm thế nào?

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc phòng, hồng cầu vận chuyển oxy nhờ một chất gọi là hemoglobin (huyết sắc tố). Mỗi phân tử hemoglobin như một chiếc xe tải để chở oxy đi khắp cơ thể.

Ở điều kiện bình thường, oxy được vận chuyển trong máu động mạch ở hai dạng, kết hợp với hemoglobin (96-97%) và hoà tan trong máu (3-4%).

Khi CO xâm nhập đường thở, chúng lập tức kết hợp rất nhanh với hemoglobin và tạo thành một hợp chất rất bền vững. Có thể hiểu nôm na rằng, các CO này nhanh chóng nhảy lên chiếm hết chỗ trên các xe tải (hemoglobin) và cố thủ ở đó.

Như vậy lúc này, các phân tử hemoglobin trong máu nạn nhân trở nên vô dụng, không thể vận chuyển được oxy nữa. Cơ thể nạn nhân cạn kiệt oxy, khiến họ rơi vào trạng thái chết ngạt trên cạn.

Ngoài ra, khí CO lại không màu, không mùi, không vị nên nạn nhân rơi vào tình trạng hôn mê rất âm thầm, không có dấu hiệu nào cảnh báo.

Vụ đầu độc CO ở Khánh Hoà khiến 4 mẹ con tử vong.

Mới đây tại Khánh Hòa đã xảy ra vụ việc người đàn ông tên Hồ Xuân Hải (52 tuổi, ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) do làm ăn thua lỗ đã mua bình khí CO, khi vợ con ngủ say, xả khí độc này vào phòng để đầu độc. Hành động khiến người vợ và 3 con gái tử vong. Sau đó, ông này cũng vào phòng nằm.

Hậu quả, vợ ông là bà N.H.N.D. (49 tuổi) và 3 con gái H.N.K.N. (21 tuổi), H.N.K.G.M. (14 tuổi) và H.N.T.Â. (10 tuổi) chết. Ông Hải được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, không lâu sau sức khỏe hồi phục, tỉnh táo.

Trước đó, ngày 1/6, khi mất điện, ba bố con ở TP Hải Phòng đã vào ô tô của gia đình bật máy lạnh ngủ dẫn tới việc một người chết, hai người khác cấp cứu. Các bác sĩ nhận định nếu không lấy gió bên ngoài, không khí không có sự lưu thông dẫn đến tăng hàm lượng khí CO và loại khí này sẽ khiến người ngủ trong xe bị ngộ độc, hôn mê đến chết.