Vụ cô giáo dùng kim tiêm xử phạt học sinh ở TPHCM: Bác sĩ cảnh báo điều này

Liên quan đến vụ việc gây xôn xao dư luận khi Báo Người Lao Động phản ánh một giáo viên của Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (TPHCM) dùng kim tiêm để phạt học sinh vì không nghe lời, chuyên gia y tế cho rằng hành vi này tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe và tâm lý trẻ em.



Ngày 16-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, BS.CKII Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), cho biết trong y khoa, việc sử dụng kim tiêm phải tuân thủ rất nhiều nguyên tắc nghiêm ngặt.

"Chích kim vào cơ thể phải đúng kỹ thuật, bảo đảm vô trùng; không thể dùng kim tiêm để xử phạt học sinh" – BS.CKII Đinh Tấn Phương.

Theo bác sĩ Phương, không phải cứ cầm kim tiêm là có thể chích vào cơ thể ở bất kỳ vị trí nào. Việc tiêm hay chích kim phải được thực hiện đúng quy trình, đúng kỹ thuật và đặc biệt phải bảo đảm nguyên tắc vô trùng.

Bác sĩ Phương cho hay bản thân kim tiêm nếu không được bảo đảm vô trùng thì không thể sử dụng. Trước khi chích kim vào cơ thể, người thực hiện phải sát khuẩn kỹ vùng da. Nếu bỏ qua bước này, vi khuẩn trên da có thể theo kim đi vào bên trong cơ thể, xâm nhập vào mô dưới da và gây nhiễm trùng hoặc viêm tại chỗ.

Ngoài nguy cơ nhiễm trùng thông thường, kim tiêm không bảo đảm an toàn còn có thể làm lây truyền nhiều bệnh qua đường máu. Theo bác sĩ Phương, những bệnh có khả năng lây truyền qua kim tiêm gồm viêm gan, HIV... các bệnh lây qua đường máu và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.

Bên cạnh đó, việc chích kim vào cơ thể còn phải xác định đúng vị trí. Trong thực hành y khoa, khi tiêm cho bệnh nhân, nhân viên y tế phải thực hiện đúng kỹ thuật và có thao tác kiểm tra để tránh đâm vào mạch máu. Nếu kim vô tình chích trúng mạch máu hoặc vị trí có mạch máu lớn, có thể gây chảy máu.

Đặc biệt, ở những người có bệnh lý rối loạn đông máu hoặc các bệnh liên quan đến đông máu, nếu bị chích kim có thể dẫn đến tình trạng chảy máu khó cầm, gây nguy hiểm.

"Tóm lại, việc sử dụng kim tiêm và chích vào cơ thể phải đáp ứng rất nhiều tiêu chí như vô trùng, kỹ thuật tiêm và vị trí tiêm. Do đó, việc dùng kim tiêm để xử phạt học sinh như vậy là không phù hợp" – bác sĩ Phương nhận định.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, nơi xảy ra sự việc giáo viên dùng kim tiêm phạt học sinh. Ảnh: Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

Ngoài nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, bác sĩ Phương cũng cho rằng hình thức xử phạt này có thể gây tác động tiêu cực đến tâm lý học sinh. Theo ông, tâm lý trẻ em hiện nay rất quan trọng và nhạy cảm. Những hành động gây đau đớn hoặc khiến trẻ sợ hãi có thể khiến các em bị ám ảnh, lo lắng, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến tinh thần.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã phản ánh, một phụ huynh phát hiện con đang học lớp 3 tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh có biểu hiện mệt mỏi, buồn bã sau khi đi học về. Khi được gia đình hỏi, em cho biết do không thắt khăn quàng đỏ nên bị cô giáo yêu cầu dùng kim tiêm chích vào tay để "răn đe". Qua xác minh ban đầu, có ít nhất 5 học sinh trong lớp đã dùng kim tiêm đâm vào tay khi vi phạm nội quy. Sáng 16-4, nhà trường phối hợp với phụ huynh đưa các em đến bệnh viện để xét nghiệm máu, kiểm tra nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường máu như HIV, viêm gan B. Ngay sau khi nắm thông tin, UBND phường Bến Cát đã yêu cầu nhà trường tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên L.T.M. để phục vụ xác minh vụ việc.



